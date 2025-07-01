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Новости Прекращение финансирования USAID Закрытие USAID
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USAID официально прекращает оказывать внешнюю помощь с 1 июля, - Рубио

USAID прекращает оказывать иностранную помощь, заявил Рубио

С 1 июля 2025 года Агентство США по международному развитию(USAID) официально прекращает администрирование программ внешней помощи, завершая "эпоху санкционированной правительством неэффективности".

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на платформе Substack, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый государственный служащий обязан перед американскими гражданами гарантировать, что любые программы, которые он финансирует, продвигают интересы нашей страны. Во время тщательной проверки администрацией Трампа тысяч программ и более 715 миллиардов долларов расходов с учетом инфляции за десятилетие стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) не соответствует этому стандарту", - отметил чиновник.

Отныне программы иностранной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, будет администрировать Государственный департамент.

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По словам Рубио, это позволит реализовывать их с "большей подотчетностью, стратегией и эффективностью".

"Мы не будем извиняться за признание того, что давняя преданность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики Америка превыше всего. Мы будем отдавать приоритет торговле над помощью, возможностям над зависимостью и инвестициям над помощью. Для американцев и многих людей во всем мире 1 июля ознаменует начало новой эры глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", - добавил государственный секретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио заявил, что пока не время для новых санкций против России

Что известно о прекращении работы USAID

Как сообщалось, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID.

Напомним, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно.

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию. Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

По данным Reuters, Администрация Трампа планирует уволить почти всех сотрудников USAID: в штате оставят менее 300 работников из более 10 тыс. по всему миру.

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Автор: 

помощь (7910) США (27341) USAID (91) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+5
Потім не дивуйтесь, коли китайці викинуть американські компанії з Африки. Бо тупий Трамп навіть не розуміє, що втрачає таким чином "м'яку силу".
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01.07.2025 17:43 Ответить
+4
Китай: "кому відмовили в допомозі США, звертайтесь до нас".
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01.07.2025 17:45 Ответить
+3
Смердючі трампівські гниди,шлюхи *****.
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01.07.2025 17:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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01.07.2025 17:35 Ответить
Смердючі трампівські гниди,шлюхи *****.
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01.07.2025 17:36 Ответить
Бачив на кареті швидкої наліпку: "USAID Україні за підтримки першої леді Олени Зеленської".
Бідна Олена!
Вона тепер не зможе клеїти свої наліпки...
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01.07.2025 17:38 Ответить
Тепер , від USAID , і швидких не буде ...
Задоволений ?
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01.07.2025 18:14 Ответить
Гум допомога під ніж - буде ера торгівлі - Трамп
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01.07.2025 17:38 Ответить
Потім не дивуйтесь, коли китайці викинуть американські компанії з Африки. Бо тупий Трамп навіть не розуміє, що втрачає таким чином "м'яку силу".
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01.07.2025 17:43 Ответить
Китай: "кому відмовили в допомозі США, звертайтесь до нас".
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01.07.2025 17:45 Ответить
Торгаш при владі - торгашество "first". Ось тільки цікаво, чи не скористаються цим такі країни як Китай, рашка для збільшення свого впливу на країни, яким трампануті прикриють гуманітарну допомогу?
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01.07.2025 17:47 Ответить
Якщо коротко, то руде ***** хоче заробляти гроші, а не розтринькувати їх. Ну бо у його розумінні просто надавати гуманітарну допомогу і нічого не отримувати натомість це тупість.
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01.07.2025 17:48 Ответить
Вони безграмотні ідіоти і нічого не розуміють в міжнародній політиці
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01.07.2025 18:06 Ответить
США отримували величезні преференції за виконання ролі "світового поліцейського" та надання допомоги найбільш нужденним в країнах з яких США визискували ресурси за безцінь. В результаті світ дійсно стане більш справедливим і США втратять преференції. Це врешті призведе до самоізоляції США, втрати світового впливу і знецінення долара. Торгові потоки будуть оминати США і внутрішні ціни в країні значно виростуть. Адміністрація Трампа ненавидить інтелектуалів які зараз масово покидають США. За 20 років це буде вбога країна третього світу з реваншистськими настроями і диктатурою. Готуйтесь до війни з США вже сьогодні.
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01.07.2025 18:08 Ответить
На чієму боці буде тоді Україна ...?
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01.07.2025 18:16 Ответить
 
 