USAID официально прекращает оказывать внешнюю помощь с 1 июля, - Рубио

С 1 июля 2025 года Агентство США по международному развитию(USAID) официально прекращает администрирование программ внешней помощи, завершая "эпоху санкционированной правительством неэффективности".

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на платформе Substack, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый государственный служащий обязан перед американскими гражданами гарантировать, что любые программы, которые он финансирует, продвигают интересы нашей страны. Во время тщательной проверки администрацией Трампа тысяч программ и более 715 миллиардов долларов расходов с учетом инфляции за десятилетие стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) не соответствует этому стандарту", - отметил чиновник.

Отныне программы иностранной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, будет администрировать Государственный департамент.

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По словам Рубио, это позволит реализовывать их с "большей подотчетностью, стратегией и эффективностью".

"Мы не будем извиняться за признание того, что давняя преданность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики Америка превыше всего. Мы будем отдавать приоритет торговле над помощью, возможностям над зависимостью и инвестициям над помощью. Для американцев и многих людей во всем мире 1 июля ознаменует начало новой эры глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", - добавил государственный секретарь США.

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Что известно о прекращении работы USAID

Как сообщалось, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID.

Напомним, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно.

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию. Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

По данным Reuters, Администрация Трампа планирует уволить почти всех сотрудников USAID: в штате оставят менее 300 работников из более 10 тыс. по всему миру.

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