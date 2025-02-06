США определяют программы USAID, которые продолжат работу, - Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа проводит пересмотр программ Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало, информирует Цензор.НЕТ.

"А те, что этого не делают, не будут продолжать. Речь идет не о прекращении иностранной помощи. Речь идет о ее структурировании таким образом, чтобы способствовать национальным интересам Соединенных Штатов", - сказал Рубио.

Он также уточнил, что администрация Трампа уже проанализировала часть программ USAID и определила, какие из них соответствуют новым критериям. Дальнейший пересмотр и адаптация программ будут продолжаться, чтобы обеспечить соответствие приоритетам внешней политики США.

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ЮСАИД

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился остановить выполнение грантов по зарубежной помощи.

Впоследствии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

В субботу, 1 февраля, официальный сайт USAID перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности COVID-19".

3 февраля 2025 года в Вашингтоне закрыли главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работникам прислали соответствующие письма на электронную почту.

После Марко Рубио объявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

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