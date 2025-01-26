Офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов, - СМИ
Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил один из работников офиса USAID в Киеве.
В то же время по его словам, детальными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.
В пресс-службе USAID Суспільному ответили, что перенаправили наш запрос в Госдеп США.
Напомним, USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Напомним, в октябре сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
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Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.
Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?
Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.
Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.
У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?
Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.
Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".