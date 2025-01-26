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Офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов, - СМИ

фінансування USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил один из работников офиса USAID в Киеве.

В то же время по его словам, детальными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.

В пресс-службе USAID Суспільному ответили, что перенаправили наш запрос в Госдеп США.

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Напомним, USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Напомним, в октябре сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Автор: 

помощь (7861) финансирование (1804) USAID (91)


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Топ комментарии
+45
докрались?
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26.01.2025 15:33
+29
-Відбудова шкіл, друк підручників, вакцинація, реабілітація, підтримка агросфери, антикорупція, ремонт тепломереж, іжа одяг та житло переселенцям, відновлення енергетики......
Тобто те, що дозволяє Україні економічно існувати, що не роблять зелені, але приписують собі в заслуги.
Зате в коментарях традиційно крики радості "докрались", "американський поліцейський" дермак"....
Та вони як крали, так і крастимуть далі, з вашого дозволу до речі. А от люди страждатимуть. А ви радієте. Чому радієте? Ще одній поразці України?
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26.01.2025 15:46
+28
Як так? - люди в темі - всі прикормлені і тут бабосів не стало
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26.01.2025 15:35
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Якщо по маркерам американці вважатимуть нас белорашкой 2.0, то і реформи чи контроль не потрібні.
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26.01.2025 18:45 Ответить
Вони мають рацію. Лукашенко вже 30 років як диктатор. А Зеленський вже 6-й. Але й чай виборів не знаємо.
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26.01.2025 20:07 Ответить
Час
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26.01.2025 21:34 Ответить
********, "чай", "час" - труднощі перекладу? у вас пуйло вже скоро теж як 30 років буде.
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27.01.2025 08:06 Ответить
Ви як затичка у кожну дірку,перекладач херо..в, Людина зробила помилку,а дегенерати які рахують що вони розумніші за всіх починають свої висери писати.
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27.01.2025 08:14 Ответить
там помилка не в тому, але вам кацапським свиням тільки одне в голові.
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27.01.2025 12:36 Ответить
Де та рижа цензорна курва, яка так агітувала за трампона перед виборами, уже мабуть прикрила свій п..здак і заховалася в свою нору?
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26.01.2025 22:31 Ответить
".. Дивіться, сьогодні вже Veteran Hub оголосив про призупинення роботи гарячої лінії (психологічна допомога) і закриття центру у Вінниці через припинення американського фінансування.

Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.

Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?

Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.

Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.

У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?

Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.

Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".
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26.01.2025 22:46 Ответить
якщо вогневі групи, які борються із "шахедами", фінансуются по лінії юсейд, то результати побачимо дуже незабаром...
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26.01.2025 23:39 Ответить
USAID была мягкой силой которая не давала странам третьего мира деградировать и скатываться в автократии. Например они поддерживали антикоррупционные расследования Бигуса и помогали НАБУ. Непонятно чему в комментах так радуются
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26.01.2025 23:45 Ответить
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