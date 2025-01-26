Офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов, - СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил один из работников офиса USAID в Киеве.

В то же время по его словам, детальными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.

В пресс-службе USAID Суспільному ответили, что перенаправили наш запрос в Госдеп США.

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Напомним, USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Напомним, в октябре сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.