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Офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ

фінансування USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталось після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив один із працівників офісу USAID у Києві.

Водночас за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID Суспільному відповіли, що перенаправили наш запит до Держдепу США.

Також читайте: Трамп підтвердив, що призупинив виділення допомоги США іншим країнам

Нагадаємо, USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Також USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Автор: 

допомога (8428) фінансування (3144) USAID (213)


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Топ коментарі
+45
докрались?
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26.01.2025 15:33
+29
-Відбудова шкіл, друк підручників, вакцинація, реабілітація, підтримка агросфери, антикорупція, ремонт тепломереж, іжа одяг та житло переселенцям, відновлення енергетики......
Тобто те, що дозволяє Україні економічно існувати, що не роблять зелені, але приписують собі в заслуги.
Зате в коментарях традиційно крики радості "докрались", "американський поліцейський" дермак"....
Та вони як крали, так і крастимуть далі, з вашого дозволу до речі. А от люди страждатимуть. А ви радієте. Чому радієте? Ще одній поразці України?
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26.01.2025 15:46
+28
Як так? - люди в темі - всі прикормлені і тут бабосів не стало
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26.01.2025 15:35
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Якщо по маркерам американці вважатимуть нас белорашкой 2.0, то і реформи чи контроль не потрібні.
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26.01.2025 18:45 Відповісти
Вони мають рацію. Лукашенко вже 30 років як диктатор. А Зеленський вже 6-й. Але й чай виборів не знаємо.
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26.01.2025 20:07 Відповісти
Час
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26.01.2025 21:34 Відповісти
********, "чай", "час" - труднощі перекладу? у вас пуйло вже скоро теж як 30 років буде.
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27.01.2025 08:06 Відповісти
Ви як затичка у кожну дірку,перекладач херо..в, Людина зробила помилку,а дегенерати які рахують що вони розумніші за всіх починають свої висери писати.
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27.01.2025 08:14 Відповісти
там помилка не в тому, але вам кацапським свиням тільки одне в голові.
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27.01.2025 12:36 Відповісти
Де та рижа цензорна курва, яка так агітувала за трампона перед виборами, уже мабуть прикрила свій п..здак і заховалася в свою нору?
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26.01.2025 22:31 Відповісти
".. Дивіться, сьогодні вже Veteran Hub оголосив про призупинення роботи гарячої лінії (психологічна допомога) і закриття центру у Вінниці через припинення американського фінансування.

Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.

Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?

Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.

Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.

У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?

Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.

Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".
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26.01.2025 22:46 Відповісти
якщо вогневі групи, які борються із "шахедами", фінансуются по лінії юсейд, то результати побачимо дуже незабаром...
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26.01.2025 23:39 Відповісти
USAID была мягкой силой которая не давала странам третьего мира деградировать и скатываться в автократии. Например они поддерживали антикоррупционные расследования Бигуса и помогали НАБУ. Непонятно чему в комментах так радуются
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26.01.2025 23:45 Відповісти
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