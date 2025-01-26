Офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталось після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив один із працівників офісу USAID у Києві.

Водночас за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID Суспільному відповіли, що перенаправили наш запит до Держдепу США.

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Нагадаємо, USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Також USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.