Офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталось після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив один із працівників офісу USAID у Києві.
Водночас за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.
У пресслужбі USAID Суспільному відповіли, що перенаправили наш запит до Держдепу США.
Нагадаємо, USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Також USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
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Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.
Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?
Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.
Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.
У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?
Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.
Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".