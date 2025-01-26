Трамп подтвердил, что приостановил выделение помощи США другим странам
В субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.
Об этом он сказал во время выступления в Лас-Вегасе в штате Невада, сообщает Цензор.НЕТ.
"В первый же день я приказал всем членам своего кабинета направить все полномочия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил набор на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь по всему миру", - заявил глава Белого дома.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.
В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.
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образи і напади - не найкращій засіб спілкування...
може так до дійде? - гуляй...
а він же це казав завжди!
ікать в нас зеленого лoхторату на поржать...
Про "перестануть інвестувати кошти в США" это вообще на голову не налазит, только за неделю туда уже пообещали инвестировать более триллиона...
Make America great again!
Тому розраховуйте на власні сили!
А ми тим часом з Маском "плануємо" на Марс, або снікерс 🤭
відновіть всім "постраждалим" їх підпісників!
страждають діди - ********, кефір перестали пити,
сумнівні гриби жують...
боролися боролися і тут таке ставлення? 🤣
просто і лаконічно
Если путлер захватит Украину, то тебе будет не до цен в Америке, будешь ты сидеть в бункере и командовать оттуда своей армией и это в лучшем случае, если успеешь.