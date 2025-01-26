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Трамп подтвердил, что приостановил выделение помощи США другим странам

Трамп призупинив допомогу інштм країнам

В субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

Об этом он сказал во время выступления в Лас-Вегасе в штате Невада, сообщает Цензор.НЕТ.

"В первый же день я приказал всем членам своего кабинета направить все полномочия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил набор на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь по всему миру", - заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США приостанавливает глобальные программы по разминированию боеприпасов, - NYT

Автор: 

США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+15
Вангую що цей рижий обмудок доведе до такого що інфляція в США поб'є всі рекорди. До речі криптотрейдери які повірили цьому дебілу і його собачці Маску купивши криптомонети Трамп і Меланія вже виють не своїм голосом коли ці монети за два дні впали в декілька разів
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26.01.2025 00:38
+14
Але ж за дурість треба платити - зате поржали
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26.01.2025 00:43
+7
Інші країни можуть відповісти дзеркально і заморозити всі преференції надані американським компаніям. І це скоро відбудеться. Країни також поступово перестануть інвестувати кошти в США, сплачувати драконівські мита і ввозити в США товари зі збитком для себе. "Суспільний договір" був яким? Американці виконують роль "світового поліцейського" в обмін на інвестиції та преференції. Нема захисту - не буде й преференцій. Трамп оголосив США "криптокраїною". Угу... Ну і кому на фіг потрібні фіктивні криптокоіни не забезпечені нічим? А долари які вже не варті навіть паперу на якому надруковані? За Обами США вдалося уникнути дефолту (національний борг 36 трильйонів доларів!!!) за 6 годин до обвалу. Дуже сумніваюсь що Трампу це вдасться за такої економічної, військової та соціальної політику яку це шлепер проголосив...
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26.01.2025 00:43
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Правила форума Совет форумчан
коли вже кацапів висилатимеш в рідні їбеня ?
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26.01.2025 00:38 Ответить
вам одним словом? - "ніколи"
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26.01.2025 00:43 Ответить
ти не гай часу даремно збирай валізи Волинь чекає на тебе !
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26.01.2025 00:47 Ответить
жінці своїй поради давай як борщя варити, що б ти помиї не їв...
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26.01.2025 00:51 Ответить
будеш на Волині пиши , підкину грошенят на мівину щоб не голодував поки ТЦК тобі роботу не знайде .
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26.01.2025 00:55 Ответить
відповів по темі новини.
образи і напади - не найкращій засіб спілкування...
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26.01.2025 00:55 Ответить
чим же я тебе образив ? нагадав про батьківщину ?
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26.01.2025 01:03 Ответить
бачю до вас не завжди і не зразу....
може так до дійде? - гуляй...
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26.01.2025 01:07 Ответить
Вангую що цей рижий обмудок доведе до такого що інфляція в США поб'є всі рекорди. До речі криптотрейдери які повірили цьому дебілу і його собачці Маску купивши криптомонети Трамп і Меланія вже виють не своїм голосом коли ці монети за два дні впали в декілька разів
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26.01.2025 00:38 Ответить
Але ж за дурість треба платити - зате поржали
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26.01.2025 00:43 Ответить
Крипта це вам не доляр - тут взяв, тут в*рав
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26.01.2025 00:48 Ответить
Трамп за день нехіло заробив на лохах і звалив
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26.01.2025 10:57 Ответить
Кацапам 3,14#да, Трумп прийде на кацапії порядок наведе
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26.01.2025 01:00 Ответить
Досягнення? Починайте хвалити трампона
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26.01.2025 00:40 Ответить
promises made - promises kept!
а він же це казав завжди!
ікать в нас зеленого лoхторату на поржать...
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26.01.2025 00:42 Ответить
Інші країни можуть відповісти дзеркально і заморозити всі преференції надані американським компаніям. І це скоро відбудеться. Країни також поступово перестануть інвестувати кошти в США, сплачувати драконівські мита і ввозити в США товари зі збитком для себе. "Суспільний договір" був яким? Американці виконують роль "світового поліцейського" в обмін на інвестиції та преференції. Нема захисту - не буде й преференцій. Трамп оголосив США "криптокраїною". Угу... Ну і кому на фіг потрібні фіктивні криптокоіни не забезпечені нічим? А долари які вже не варті навіть паперу на якому надруковані? За Обами США вдалося уникнути дефолту (національний борг 36 трильйонів доларів!!!) за 6 годин до обвалу. Дуже сумніваюсь що Трампу це вдасться за такої економічної, військової та соціальної політику яку це шлепер проголосив...
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26.01.2025 00:43 Ответить
Знайомий трейтер говорив що у Трампа і Маска є ідея за допомогою так званої криптовалюти зібрати всі гроші світу і погасити нац. борг США. І є всі підстави думати що іменно для цього ця криптовалюта і створювалась. Так що хто не хоче залишитися без штанів то потрібно вже думати і позбуватися цього криптолайна
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26.01.2025 00:55 Ответить
"Величезна маса" криптовалют створюється в надзвичайно бідних країнах, але лише погіршує в них економічний стан. Та електроенергія яка б мала використовуватись для виробництва необхідних товарів та послуг застосовується для "майнінгу" "нічого"...
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26.01.2025 01:12 Ответить
Дуже цікаво. І де можна почитати цей " суспільний договір"? Ви особисто багато інвестували в США? Ось скільки інвестували на стільки захисту і отримаєте. Захисту для ваших інвестицій звичайно, не вам. Чи може ще й дупу вам гріти й з ложечкі годувати якщо ви там якусь акцію Форда купили за 5 долларів.
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26.01.2025 01:39 Ответить
Я нічого особисто в США не інвестував. Машини в мене були тільки японські та німецькі. Побутової техніки або шмоток в мене теж немає. Єдине що є то це процесори "intel", гугл та програми під віндоуз в компютері, за які я регулярно сплачую провайдеру інтернет послуг. В мене там дочка від першого шлюбу і внуку вже 21 рік, але вважати це інвестицією не варто. Я не хочу там жити, але з задоволенням дивився американське кіно, яке зараз деградувало до постмодерністського маразму і мене вже дратують інваліди, геї, лезбійки, аутисти, негри і вся оця гендерно-расова фуйня...
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26.01.2025 01:54 Ответить
Доллар скоро упадет? Ну я помню еще доллар по 1.50, потом по 2 грн очень долго. Потом 5, потом 8.... Сейчас 42... Откуда такие экономисты берутся? "Суспільний договір" был у тебя в голове, то что ты пишешь - бред сумасшедшего.

Про "перестануть інвестувати кошти в США" это вообще на голову не налазит, только за неделю туда уже пообещали инвестировать более триллиона...
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26.01.2025 12:16 Ответить
Дії Трампа напряму загрожують функціонуванню сталої валютної системи. Резервний фонд який власне долари і випускає для світових ринків є приватною, а не державною конторою і не забезпечені нічим окрім авторитету Америки. Ні золотом, ні сріблом. Коли Кеннеді випустив двохдоларові та пятидоларові купюри Банку США забезпечені сріблом за два місяці його розстріляли і після цього жоден американський президент на "монополію барухів та рокфелерів" не нападав. Трамп вже напав через крипту. Побачимо як прореагує резервний фонд. Іншими словами, як довго Трампу дозволять дихати повітрям.
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26.01.2025 12:34 Ответить
США - велика країна та надійний партнер!?!
Make America great again!
Тому розраховуйте на власні сили!

А ми тим часом з Маском "плануємо" на Марс, або снікерс 🤭
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26.01.2025 00:44 Ответить
Авжеж надійний, не дарма ж ЄС відмовився від кацапського газу на користь американського. Не може ж Америка підвести.
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26.01.2025 00:47 Ответить
Ну так.Он Ізраїлю бомби мають постачати.
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26.01.2025 00:52 Ответить
у вас ошибка в лозунге. правильно MAKE TRUMP RICH AGAIN!!!
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26.01.2025 01:07 Ответить
Запуск "трампкоїнів" приніс Трампу за три дні більше ніж йому всіма правдами та неправдами вдалося набодяжити за все своє життя...
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26.01.2025 01:14 Ответить
А Україні?
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26.01.2025 00:48 Ответить
І кацапам по вітамінному їблу
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26.01.2025 01:03 Ответить
ногою
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26.01.2025 01:23 Ответить
Тричі!
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26.01.2025 02:19 Ответить
Поки не здохне☝️
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26.01.2025 11:01 Ответить
Після накладаня мит на імпорт інфляція по логіці зростає.Хіба що американці перестануть споживати.Але Американсська Мрія базується на покупці вю лайна.Мрії досягають одиниці.
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26.01.2025 00:55 Ответить
Кацапскіє щі хоть хєр полощі. А ти їх жреш, 3,14#@р
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26.01.2025 01:04 Ответить
К меня есть жопа твоей свиноматки, потом на твою сменю, не переживай так
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26.01.2025 01:39 Ответить
Ты когда чечену сосешь губой трясешь? - товарищ интересуется, там то ты не в долг отрабатываешь, за налик?
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26.01.2025 01:42 Ответить
Фуфло ваш Трамп. От наш очільник ЦПД Коваленко сказав, що України це не не стосується - значить не стосується
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26.01.2025 00:56 Ответить
клоун, а как снижение цен на нефть поможет США стабилизировать цены?)))
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26.01.2025 01:06 Ответить
За нефть, кацапа переживаешь? Она ж все равно царя с бояркми, тебе разве что соснуть на пол шишки дадут
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26.01.2025 01:47 Ответить
перечитай еще раз и зайди поздоровайся нормально, не как бык. где в моем посте переживание за кацапов? фантазёр ацкий сотона ***
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26.01.2025 03:39 Ответить
Gotta keep pressure in the system, time to show Daddy some real heart-felt love.
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26.01.2025 01:12 Ответить
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26.01.2025 01:37 Ответить
адміни,
відновіть всім "постраждалим" їх підпісників!
страждають діди - ********, кефір перестали пити,
сумнівні гриби жують...
боролися боролися і тут таке ставлення? 🤣
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26.01.2025 01:49 Ответить
я навіть забув де коми ставити І крапки
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26.01.2025 02:11 Ответить
I like Trumpo he's a funny politics, now you, ґероі спартанці ЗСУ шо зара в окопах, вам шана і подяка, хай вас боґ береже, чі аллах, вотевер.
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26.01.2025 02:08 Ответить
Я навіть не хочу розуміти доцільність змін у державній системі США. Я впевнений що комусь це сподобається. Я просто не можу зрозуміти яким чином абсолютна влада може концентруватись в одній, навіть вибраній більшістью особі. Де демократія, світочем якої було США? Зараз бачимо тільки хатєлки так званого лідера світової демократії.
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26.01.2025 02:10 Ответить
Он делает только то, что от него ожидали его выборцы. Полностью совпадает с мнением его электората. Самая что ни на есть настоящая демократия ))
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26.01.2025 12:17 Ответить
65% американців проти захоплення канади чи гренландії
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26.01.2025 17:25 Ответить
А если 65% Гренландцев будут за ? В Дании в Конституции прописано возможный референдум в Гренландии )))
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26.01.2025 23:17 Ответить
це типу як референдум в криму чи днр/лнр???
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26.01.2025 23:20 Ответить
Вова був не в курсі. В адміністрації Трампа гундосого карлика серйозно не сприймають на відміну від дебільних виборців зе
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26.01.2025 03:14 Ответить
виженете зєлєнского та єрмака - гроші надійдуть
просто і лаконічно
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26.01.2025 03:41 Ответить
що за кіпіш,вони знайдуть де на дорогах ********, наприклад на мостах
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26.01.2025 04:37 Ответить
Найголовніше - чим Трамп принципово відрізняється від Байдена. Байден вважав, що це найважливіший конфлікт, стратегічний, від якого залежить місце і майбутнє Америки у світі. Баланс сил, протистояння американської демократії та країн, які її не підтримують. Все це абсолютно чуже Трампу. Він взагалі не розуміє, чому Сполучені Штати втрутилися. Його пріоритетами для США є Китай, нові відносини з Європою (нові в плані матеріальних витрат, щоб США витрачали менше, європейці витрачали більше). Його цікавить Західна півкуля, Арктика і так далі. Він вважає ці завдання важливими. Космос, розвиток штучного інтелекту
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26.01.2025 08:31 Ответить
Трамп конечно дебил, это не подлежит обсуждению, вся надежда была только на то, что его непомерные амбиции раздавят амбиции плешивого кремлёвского параноика, но, к сожалению, его нынешние действия говорят об обратном.

Если путлер захватит Украину, то тебе будет не до цен в Америке, будешь ты сидеть в бункере и командовать оттуда своей армией и это в лучшем случае, если успеешь.
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26.01.2025 10:58 Ответить
 
 