Трамп подтвердил, что приостановил выделение помощи США другим странам

В субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

Об этом он сказал во время выступления в Лас-Вегасе в штате Невада, сообщает Цензор.НЕТ.

"В первый же день я приказал всем членам своего кабинета направить все полномочия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил набор на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь по всему миру", - заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.

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