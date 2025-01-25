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Госдеп США приостанавливает глобальные программы по разминированию боеприпасов, - NYT

Державний департамент США зупиняє глобальні програми з гуманітарного розмінування нерозірваних боєприпасів

Государственный департамент США останавливает глобальные программы по гуманитарному разминированию неразорвавшихся боеприпасов минимум на три месяца. Такое решение может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионах, где активно проводились работы, в том числе и в Украине.

Об этом говорится в электронном письме, которое прислала глава Управления по сокращению вооружений Карен Чендлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Государственный департамент США неожиданно объявил о временном прекращении финансирования программ гуманитарного разминирования во всем мире, в частности в таких местах как Ирак и Юго-Восточная Азия.

Как отмечается, прекращение операций "немедленное" и продлится минимум три месяца.

Такой шаг объясняют исполнительным указом президента США Дональда Трампа, который предусматривает переоценку внешней помощи США с целью сосредоточения на приоритетах национальных интересов.

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В последнем ежегодном отчете Государственного департамента о глобальных усилиях по ликвидации невзорвавшихся боеприпасов американский чиновник написал, что программа по разминированию, которую останавливает администрация Трампа, "усиливает продовольственную безопасность, помогая возродить сельскохозяйственные поля" в таких странах, как Шри-Ланка и Вьетнам.

Он также сослался на значительное загрязнение в Украине, где война с Россией "засорила огромные территории страны наземными минами, невзорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами".

Чиновник отметил, что эти взрывоопасные предметы ухудшают продовольственную безопасность, блокируя доступ к сельскохозяйственным угодьям и препятствуя восстановлению поврежденных объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Очистка сельскохозяйственных угодий Украины от мин напрямую связана с глобальной продовольственной безопасностью и является предпосылкой для восстановления Украины", - написал чиновник, добавив, что работа департамента в других сферах направлена на то, чтобы помочь перемещенным лицам и беженцам безопасно вернуться домой, а также способствовать экономической безопасности и процветанию.

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Автор: 

Госдепартамент США (1848) США (27043) разминирование (720)


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несподівано? Ви серйозно? Після публічних обіцянок закрутити гайки усюди де можна і не можна?
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25.01.2025 23:39 Ответить
Хай залишок коштів направлять на замінування, зокрема в Україні, у прифронтових регіонах. Із гуманітарних причин.
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25.01.2025 23:44 Ответить
*******, почяток.
а здавалося б навіть і тиждня не пройшло...
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25.01.2025 23:51 Ответить
"це була потужна заява сильного лідора!"😜
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26.01.2025 00:11 Ответить
Може і Україні призупинити ,,Будапештсьський меморандум"...
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26.01.2025 00:20 Ответить
Нічного страшного люди!
З раніше виділених коштів, на розмінування в Україні земель сільськогосподарського призначення в 2024 році, 2 млрд. грн., було потрачено на виплату 1000🤡
Вибачте, "найвеличнішого іменинника".
Розпорядження Кабміну 1165-р від 26.11.24р.
Don't worry, be happy!
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26.01.2025 00:29 Ответить
 
 