Госсекретарь США Рубио подписал распоряжение об остановке иностранной помощи, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио согласовал приостановление работы Соединенных Штатов в отношении всей иностранной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, подписанный руководителем Госдепа.

В документе говорится, что пока госсекретарь не рассмотрит действующие контракты, предусмотренная ими иностранная помощь не будет предоставляться.

Кроме того, отмечается, что высшие должностные лица "должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не было принято никаких новых обязательств в отношении иностранной помощи", пока Рубио не примет соответствующего решения.

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"Решение о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься" после их рассмотрения в течение следующих 85 дней, к тому времени Рубио может утверждать исключения, - говорится в документе.

Госсекретарь сделал исключение для экстренной продовольственной помощи, что может, в частности, касаться сектора Газа и Судана.

Также, Рубио утвердил исключения для "иностранного военного финансирования Израиля и Египта и административных расходов, включая зарплаты, необходимых для управления иностранным военным финансированием".

Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов от США, Египет - около 1,3 млрд долларов.

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В документе не сказано, в какой степени распоряжение Рубио касается помощи Украине.