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Новости Помощь Украине
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Госсекретарь США Рубио подписал распоряжение об остановке иностранной помощи, - Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо

Государственный секретарь США Марко Рубио согласовал приостановление работы Соединенных Штатов в отношении всей иностранной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, подписанный руководителем Госдепа.

В документе говорится, что пока госсекретарь не рассмотрит действующие контракты, предусмотренная ими иностранная помощь не будет предоставляться.

Кроме того, отмечается, что высшие должностные лица "должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не было принято никаких новых обязательств в отношении иностранной помощи", пока Рубио не примет соответствующего решения.

Читайте также: Каллас пригласила Рубио на встречу с представителями ЕС в Брюсселе

"Решение о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься" после их рассмотрения в течение следующих 85 дней, к тому времени Рубио может утверждать исключения, - говорится в документе.

Госсекретарь сделал исключение для экстренной продовольственной помощи, что может, в частности, касаться сектора Газа и Судана.

Также, Рубио утвердил исключения для "иностранного военного финансирования Израиля и Египта и административных расходов, включая зарплаты, необходимых для управления иностранным военным финансированием".

Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов от США, Египет - около 1,3 млрд долларов.

Также читайте: Военная помощь Украине от США сейчас продолжается, она стратегически важна и для Вашингтона, - МИД

В документе не сказано, в какой степени распоряжение Рубио касается помощи Украине.

Автор: 

Госдепартамент США (1848) помощь (7861) Рубио Марко (216)


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Топ комментарии
+17
Щиро надіюсь, що українська діаспора в США, котра голосувала за Трампа, вже потроху починає гордитись своїм вибором.
P.S. Я розумію, що голосували в першу чергу через внутрішньо американські питання - але не смійте надягати тепер вишиванки та розказувати про любов до України. Любіть тепер гольф-поле в Мар-а-Лаго.
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25.01.2025 01:58
+15
Буквально вчора кінь пуйла Лавров заявив, що якщо США хоче зупинити війну, то треба припинити постачати зброю Україні.
Але русня має на увазі не мир а швидке захоплення України, якщо не буде у нас зброї та припасів, які постачала Америка Україні .
Сьогодні пуйло ляпнув цинічно, що він за переговори.
І Трамп на радощах, зробив пуйлу реверанс, припинивши надання зброї Україні.
Невже він не розуміє, що це просто кидалово України і пуйло почне швидше захоплювати території України?
Це такий мир від Трампа?
Тоді хай йде він нах... разом зі своїм партнером пуйлом.
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25.01.2025 01:57
+12
Трампон привітав Зелю з днем народження сьогодні... таким ізуїтським рішенням.
Але страждає від цього вся Україна а пуйло тим часом потішається.
Виглядає так, що Трамп не за мир а за швидку перемогу пуйла.
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25.01.2025 01:38
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Правила форума Совет форумчан
Військової допомоги Україні це не стосується.
Моцква буде пограбована і знищена, готуймось
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25.01.2025 01:35 Ответить
Стосується
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25.01.2025 02:20 Ответить
Ти скозав?
Трамп заявив що на заморожені моцкальські гроші буде куплена зброя для України. Чекай томагавки на ямальський хрест 😆
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25.01.2025 02:23 Ответить
Ну сказав, ти повірив, а кошти заморозили. Тебе *******
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25.01.2025 02:26 Ответить
З майбутнього пишеш?
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25.01.2025 02:28 Ответить
Новина вже в минулому, кошти заморозили, а ти убогий про що?
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25.01.2025 03:06 Ответить
Ага , а тому припинив допомогу Україні
Хоть ссить мага-виродкам Трамп у очі , а вони все кажуть що то "божа роса"
Ну дебіли...
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25.01.2025 03:12 Ответить
Скільки сорос платить за пост?
Дем партія просрала крим і принесла війну. Трампон буде робити те що накаже Україна, бо в нас є аес. А демпартія вже в минулому і ліваки влади в сша вже не повернуть.
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25.01.2025 03:35 Ответить
Не всі пишуть пости за гроші ,як ти , імбіциле магівський
Ти таку дурню сереш , це капець
Повний мага-імбіцил
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25.01.2025 06:00 Ответить
Імбіцил ти, допомога Україні йде по інших статтях,розумні люди пояснювали тим хто хоче чути,можливо якимось грантоїдам обламається халява
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25.01.2025 07:40 Ответить
І так Дем. партія програла нажаль
Такі дебіли ,як ти не освідомлюють що це погано
Як ви не освідомлювали ,такуж помилку в Україні у 2019
Хоча , якби ви вміли думати , ви б не були - дебілами
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25.01.2025 06:01 Ответить
Ні
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25.01.2025 08:05 Ответить
Нi, не стосуеться, але почекаемо та подивимось...
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25.01.2025 12:07 Ответить
Трампон привітав Зелю з днем народження сьогодні... таким ізуїтським рішенням.
Але страждає від цього вся Україна а пуйло тим часом потішається.
Виглядає так, що Трамп не за мир а за швидку перемогу пуйла.
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25.01.2025 01:38 Ответить
любой мир будет выглядеть как капитуляции Украины и территориальные приобретения швабростана
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25.01.2025 01:42 Ответить
Війська нато в Україні означатимуть похід на моцкву за 10 років і перетворення її на донецьк
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25.01.2025 01:58 Ответить
З майбутнього новини розповідаєш
Капець , ти мага-імбіцил
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25.01.2025 06:07 Ответить
ти або дурень, або русіше швцайн.
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25.01.2025 02:10 Ответить
Ти типовий трампіст.
Радий за свого Трампа?
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25.01.2025 02:16 Ответить
Що заважало байдену забезпечити нашу перемогу за 3 роки? Якби не 'піпєточна допомога' він би виграв вибори.
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25.01.2025 02:24 Ответить
Ще один кацапський троль. Що тут роблядь курви під проксі?
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25.01.2025 03:02 Ответить
Правда не подобається? Москва буде знищена як і лівацька партія байдена-сороса.
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25.01.2025 03:06 Ответить
З майбутнього мага-дурко пишеш ? Лол. Ржу з вас дебілів.
А про військових НАТО не фантазуй - їх не буде.
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25.01.2025 03:14 Ответить
Аес змусять нато ввести війська 😁
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25.01.2025 03:37 Ответить
Ти мага-імбіцил можеш і далі фантазувати
Але реальність знов тобі дає леща

Держсекретар США Марко Рубіо у п'ятницю розпорядився призупинити фінансування більшості програм допомоги іншим країнам на 90 днів.
Розпорядження зроблено відповідно до указу Дональда Трампа, підписаного одразу після вступу на пост президента.
У ньому йдеться про те, що винятки зроблені для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту - жодних інших країн не згадується.
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25.01.2025 06:06 Ответить
Ну агент кремля саме над цим і Працює. Не дарма магу фінансують кремлівськи олігархи.
Це вам не Байден.
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25.01.2025 03:13 Ответить
Чому байден не надав томагавки?
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25.01.2025 03:38 Ответить
Імбіциле ,а може одразу сибірську язву дати. Ну ти дегенерат.
Байден дав зброї на 100$ млрд
Трамп на 0$
Але лохи продовжують ковтати "золотий дощ" трампа
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25.01.2025 05:59 Ответить
USAID заблоковано (так я читав вище що "невідомо щодо України"), але зайдіть на reuters.

Якось так Трамп і наближає кінець війни. підор
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25.01.2025 01:42 Ответить
Буквально вчора кінь пуйла Лавров заявив, що якщо США хоче зупинити війну, то треба припинити постачати зброю Україні.
Але русня має на увазі не мир а швидке захоплення України, якщо не буде у нас зброї та припасів, які постачала Америка Україні .
Сьогодні пуйло ляпнув цинічно, що він за переговори.
І Трамп на радощах, зробив пуйлу реверанс, припинивши надання зброї Україні.
Невже він не розуміє, що це просто кидалово України і пуйло почне швидше захоплювати території України?
Це такий мир від Трампа?
Тоді хай йде він нах... разом зі своїм партнером пуйлом.
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25.01.2025 01:57 Ответить
хм. сьогодні інсайдери з боліт анонсували дзвінок Трампа і ху йла о 21:00 за Києвом. то хз, може і говорили вони по телефону, раз так того Рубіо припекло таке зробити в кінці робочого тижня..
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25.01.2025 02:30 Ответить
У Міністерстві оборони США пояснили, що військова допомога Україні не потрапляє під обмеження, постачання зброї буде продовжено
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25.01.2025 03:40 Ответить
Хто тобі то сказав ? Карлсон на вушко
А ось реальність , знов дає копняка свідкам "золотого дощу" від трумпа
Представники USAID також отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною.
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25.01.2025 06:15 Ответить
USAID не мають стосунку до міністерства оборони
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25.01.2025 17:42 Ответить
Військову підтримку України з боку США не припинено, заявив президент країни Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду.

Так він прокоментував зупинення Вашингтоном фінансування програм допомоги іншим країнам на 90 днів. Зеленський підкреслив, що обмеження стосується гуманітарних програм по всьому світу, яким Сполучені Штати надавали допомогу.

Вжиті США заходи слід розглянути детально, зазначив президент України.

"Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена", - заявив Зеленський.
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25.01.2025 18:18 Ответить
Вот i всьо!
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25.01.2025 01:52 Ответить
Пуцін сдох?
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25.01.2025 01:57 Ответить
Що «всьоа «, кацапосвин?
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25.01.2025 02:11 Ответить
твiй вiслюк "всьо"
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25.01.2025 16:56 Ответить
Серед допомоги - їдло сектору Газа і військова допомога Ізраїлю..прикольно..
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25.01.2025 01:57 Ответить
Щиро надіюсь, що українська діаспора в США, котра голосувала за Трампа, вже потроху починає гордитись своїм вибором.
P.S. Я розумію, що голосували в першу чергу через внутрішньо американські питання - але не смійте надягати тепер вишиванки та розказувати про любов до України. Любіть тепер гольф-поле в Мар-а-Лаго.
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25.01.2025 01:58 Ответить
Ну... Зе-лехторат, 73%, теж, напевно "пишається" своїм вибором у 2019-му... Але, як це допоможе нам зараз?
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25.01.2025 02:02 Ответить
Які ще 73%? Концепція традиційно змінилась з часом. Тепер це 20-30% ти, хто "А ти знаєш що Порошенко ще гірше, ко-ко-ко...." + всі інші 53% хто "я за нього не голосував, напевно це був ти....".
А як це нам допоможе зараз? А ніяк. Уже все. Залишається невелика надія лише на те, що самозакоханість путлєра в якийсь момент перевищить його відчуття самозбереження і він щось ляпне не те, такому ж самозакоханому Трампу. А поки.....
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25.01.2025 02:12 Ответить
Типовий зебіл
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25.01.2025 02:21 Ответить
Що, я влучив на 100% з описанням нового стану 73%?
Пан з 53% - "я за нього не голосував, це був ти"?
Вас легко вирахувати, достатньо найменшого натяку і відразу "зебіл!!!" Ви такі передбачувані, зелені фанати потужного гравця на роялі.
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25.01.2025 02:27 Ответить
Ти саме і голосував, я в це вірю. Не треба мене підводити. Ти найкращій!
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25.01.2025 02:28 Ответить
А хтось виправдовує помилку 2019 ? Тут лише мова про помилку 2024 у США
Не плутай і не пересмикуй
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25.01.2025 03:15 Ответить
Хто винуватий що демократи так обісрались, двинувши в президенти дівчину з соняшної Ямайки за яку навіть негри не пішли голосувати.
Двічі наступити на одні граблі. Чи може спеціально злились.
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25.01.2025 06:38 Ответить
кажуть песиміст це добре поінформований оптиміст

у вашому випадку це погано поінформований мізантроп
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25.01.2025 02:43 Ответить
Що, я задів патріотичну любов до гольф-поля? Щиро не розумію, що ви тут такі робите, на Цензорі - адже ваше місце в Truth Social.
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25.01.2025 02:59 Ответить
прийде час, і ті що мають очі побачуть, а ті що мають вуха почують
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25.01.2025 07:39 Ответить
А такі як ти нічого не зрозуміють бо не мають мозок))
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25.01.2025 09:33 Ответить
Мага чорт , за скільки крихт з барського столу ти , гниль, Україну продав голосуючи за кремлівського фашиста Трампа?
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25.01.2025 03:16 Ответить
а ти не пробував не розворовувати половину допомоги?
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25.01.2025 11:01 Ответить
Ще один.... І яку ж половину ВІЙСЬКОВОЇ допомоги тут розворовують? Менше дивись паРашаТВ з розповідями про продаж ХАМАСУ Абрамсів, М-16 та Хаймарсів.
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25.01.2025 13:34 Ответить
військову ніхто й не заморожує, так що не гавкай тут. розскавчалося іпсошне кацапське створіння.
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25.01.2025 14:10 Ответить
Гавкаєш тут лише ти, зеленя ухилянтська чмоня.
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25.01.2025 15:01 Ответить
я не ухилянт. а ти якраз ухилянт і зрадник, бо прибрехуєш, що військову допомогу заморозять. а навіщо такі слухи розпускати? та це ж просто і зрозуміло - щоб народ зневірився і легше пішов на перемовини.
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25.01.2025 15:04 Ответить
Ні, ти ухилянт, бо сидиш тут цілодобово, а не працюєш чи воюєш.
Ти зеленна чмоня, бо повторюєш все немов папуга, слідом за твоїм Потужним лідором.
Ти зрадник і рашист, бо до коментаря де йдеться про Військову допомогу, ти розганяєш кремлівське ІПСО про розворовування половини допомоги - тобто зрозуміло що маєш на увазі військову допомогу.
А я людина що не дивиться телемарафон, а читає в т.ч. американські ЗМІ де пишуть, що ймовірно це стосується військової допомоги також. Але тобі таке ні по паРашаТВ, ні по телемарафону не казали.
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25.01.2025 15:11 Ответить
о, ще брехня полилась з кацпсько іпсошного створіння. де я тут цілими днями сиджу, клоун?
про розворовування половини допомоги американці кажуть (це ті хто ці гроші дає).
ти не людина - ти кацапська підстилка.
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25.01.2025 15:13 Ответить
Ти можеш верещати скільки завгодно і виригувати образи зі своєї клоаки, але це не відміняє жодного факту, що я написав, як про тебе, так і про ситуацію.
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25.01.2025 15:16 Ответить
ти не пишеш факти, ти брешеш, кацапсина.
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25.01.2025 15:17 Ответить
Ну, навіть, як що це стосується допомоги Україні, я вважаю, ми повинні витримати.
Минулого разу допомогу стопали на пів року і витримали. А зараз і Байден перед відставкою багато ништяків додаткових поставив.
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25.01.2025 01:59 Ответить
Тоді хоч Європа трохи підкидала зброї, коли Трамп через своїх трампістів у конгресі заблокував допомогу Україні.
А зараз вже навіть і не чути про якісь нові військові пакети для України від будь якої країни Європи.
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25.01.2025 02:14 Ответить
Тільки за цей та минулий тиждень, в новинах проскочило про допомогу від Данії (десь купили 2С1), Великої Британії (стволи для артилерії), Швеції (готує рекордний по розмірах пакет допомоги, з CV90), Німеччини (багато всього, від снарядів до RCH-155 з RCT30), щось готує Польща (без конкретики, що саме). Це лише публічно оголошене, адже не всі хочуть відкритості - дехто, з політичних причин допомагає без зайвих презентацій.
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25.01.2025 02:24 Ответить
В сенсі витримали пів року? 2024 оновив рекорди втрати територій
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25.01.2025 02:35 Ответить
If you think nobody cares if you are alive, try missing a couple of car payments. If you think America is not getting enough love, suspend foreign aid for a few weeks.
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25.01.2025 02:12 Ответить
Usa will pay for 'budapest memorandum'.
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25.01.2025 02:14 Ответить
When you act like nazi, call to rus nazi putin, and make a deal with him without Ukraine
Don't be suprised when whole world called your presedent - nazi
So my congratilations to amearian rednecks which voted for nazi Trump
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25.01.2025 03:18 Ответить
If u r white - u will not be afraid of 'nazi'.
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25.01.2025 03:40 Ответить
Dummy there is not about "afraid" or not it's about hate to nazi's crimes
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25.01.2025 05:57 Ответить
Trump is no nazi. Anyone as pro-Israel as he is cannot possibly be a nazi. In fact, America First really is America and Israel first, with Israel just a wee bit firster.
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25.01.2025 03:45 Ответить
Ok, we know that judaism is nazi ideology in fact. Why trump give his daughter to khabad kushnir?
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25.01.2025 03:49 Ответить
Idiot just watch how his sponsor Mask should nazi ziga or you are blind , dummy maga-weird
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25.01.2025 05:56 Ответить
Ненависний всім полковник Арестович, ще у 2023-му пророкував подвійний ультиматум
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25.01.2025 02:18 Ответить
У нього є стільки дірок? 🤣
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25.01.2025 02:25 Ответить
інваліди прокурори всі однаково плакали
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25.01.2025 03:56 Ответить
гривна зміцнюється , Нас це не стосується
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25.01.2025 04:19 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/25/7495202/ США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
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25.01.2025 04:21 Ответить
України це не стосується.
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25.01.2025 08:10 Ответить
Финпомощь из США должна приходить вместе с правом ФБР арестовывать любого казнокрада и с правом американцев назначать ответственных лиц на должности,а то получается - американский налогоплательщик дает баксы а в Украине они пападают в лапы агента сивковича,по сути агенту фсб,дичь полная.
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25.01.2025 08:35 Ответить
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25.01.2025 09:09 Ответить
Хабарництво,казнокрадство,корупція, які все більше і більше набирають обертів (особливо зараз) скоро повністю відіб'ють бажання комусь нам допомагати...
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25.01.2025 09:20 Ответить
Нхто нічого ще точно не знає а боти різних мастей вже тут клавіатури "бомлять" зі всієї сили!
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25.01.2025 09:25 Ответить


Не дай, Боже ......
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25.01.2025 11:14 Ответить
Інтрига зберігається🤬
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25.01.2025 12:22 Ответить
чудове рішення - по-іншому вплинути на зеленого ******** неможливо!!
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25.01.2025 14:22 Ответить
 
 