Госсекретарь США Рубио подписал распоряжение об остановке иностранной помощи, - Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио согласовал приостановление работы Соединенных Штатов в отношении всей иностранной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, подписанный руководителем Госдепа.
В документе говорится, что пока госсекретарь не рассмотрит действующие контракты, предусмотренная ими иностранная помощь не будет предоставляться.
Кроме того, отмечается, что высшие должностные лица "должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не было принято никаких новых обязательств в отношении иностранной помощи", пока Рубио не примет соответствующего решения.
"Решение о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься" после их рассмотрения в течение следующих 85 дней, к тому времени Рубио может утверждать исключения, - говорится в документе.
Госсекретарь сделал исключение для экстренной продовольственной помощи, что может, в частности, касаться сектора Газа и Судана.
Также, Рубио утвердил исключения для "иностранного военного финансирования Израиля и Египта и административных расходов, включая зарплаты, необходимых для управления иностранным военным финансированием".
Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов от США, Египет - около 1,3 млрд долларов.
В документе не сказано, в какой степени распоряжение Рубио касается помощи Украине.
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Моцква буде пограбована і знищена, готуймось
Трамп заявив що на заморожені моцкальські гроші буде куплена зброя для України. Чекай томагавки на ямальський хрест 😆
Хоть ссить мага-виродкам Трамп у очі , а вони все кажуть що то "божа роса"
Ну дебіли...
Дем партія просрала крим і принесла війну. Трампон буде робити те що накаже Україна, бо в нас є аес. А демпартія вже в минулому і ліваки влади в сша вже не повернуть.
Ти таку дурню сереш , це капець
Повний мага-імбіцил
Такі дебіли ,як ти не освідомлюють що це погано
Як ви не освідомлювали ,такуж помилку в Україні у 2019
Хоча , якби ви вміли думати , ви б не були - дебілами
Але страждає від цього вся Україна а пуйло тим часом потішається.
Виглядає так, що Трамп не за мир а за швидку перемогу пуйла.
Капець , ти мага-імбіцил
Радий за свого Трампа?
А про військових НАТО не фантазуй - їх не буде.
Але реальність знов тобі дає леща
Держсекретар США Марко Рубіо у п'ятницю розпорядився призупинити фінансування більшості програм допомоги іншим країнам на 90 днів.
Розпорядження зроблено відповідно до указу Дональда Трампа, підписаного одразу після вступу на пост президента.
У ньому йдеться про те, що винятки зроблені для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту - жодних інших країн не згадується.
Це вам не Байден.
Байден дав зброї на 100$ млрд
Трамп на 0$
Але лохи продовжують ковтати "золотий дощ" трампа
Якось так Трамп і наближає кінець війни. підор
Але русня має на увазі не мир а швидке захоплення України, якщо не буде у нас зброї та припасів, які постачала Америка Україні .
Сьогодні пуйло ляпнув цинічно, що він за переговори.
І Трамп на радощах, зробив пуйлу реверанс, припинивши надання зброї Україні.
Невже він не розуміє, що це просто кидалово України і пуйло почне швидше захоплювати території України?
Це такий мир від Трампа?
Тоді хай йде він нах... разом зі своїм партнером пуйлом.
А ось реальність , знов дає копняка свідкам "золотого дощу" від трумпа
Представники USAID також отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною.
Так він прокоментував зупинення Вашингтоном фінансування програм допомоги іншим країнам на 90 днів. Зеленський підкреслив, що обмеження стосується гуманітарних програм по всьому світу, яким Сполучені Штати надавали допомогу.
Вжиті США заходи слід розглянути детально, зазначив президент України.
"Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена", - заявив Зеленський.
P.S. Я розумію, що голосували в першу чергу через внутрішньо американські питання - але не смійте надягати тепер вишиванки та розказувати про любов до України. Любіть тепер гольф-поле в Мар-а-Лаго.
А як це нам допоможе зараз? А ніяк. Уже все. Залишається невелика надія лише на те, що самозакоханість путлєра в якийсь момент перевищить його відчуття самозбереження і він щось ляпне не те, такому ж самозакоханому Трампу. А поки.....
Пан з 53% - "я за нього не голосував, це був ти"?
Вас легко вирахувати, достатньо найменшого натяку і відразу "зебіл!!!" Ви такі передбачувані, зелені фанати потужного гравця на роялі.
Не плутай і не пересмикуй
Двічі наступити на одні граблі. Чи може спеціально злились.
у вашому випадку це погано поінформований мізантроп
Ти зеленна чмоня, бо повторюєш все немов папуга, слідом за твоїм Потужним лідором.
Ти зрадник і рашист, бо до коментаря де йдеться про Військову допомогу, ти розганяєш кремлівське ІПСО про розворовування половини допомоги - тобто зрозуміло що маєш на увазі військову допомогу.
А я людина що не дивиться телемарафон, а читає в т.ч. американські ЗМІ де пишуть, що ймовірно це стосується військової допомоги також. Але тобі таке ні по паРашаТВ, ні по телемарафону не казали.
про розворовування половини допомоги американці кажуть (це ті хто ці гроші дає).
ти не людина - ти кацапська підстилка.
Минулого разу допомогу стопали на пів року і витримали. А зараз і Байден перед відставкою багато ништяків додаткових поставив.
А зараз вже навіть і не чути про якісь нові військові пакети для України від будь якої країни Європи.
Don't be suprised when whole world called your presedent - nazi
So my congratilations to amearian rednecks which voted for nazi Trump
Не дай, Боже ......