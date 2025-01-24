Каллас пригласила Рубио на встречу с представителями ЕС в Брюсселе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригласила нового госсекретаря США Марко Рубио в Брюссель на встречу с представителями ЕС.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Каллас направила открытое приглашение новому госсекретарю США принять участие во встрече с представителями Евросоюза в Брюсселе.

"В своем письме госсекретарю Марко Рубио я направила ему открытое приглашение принять участие в одной из наших встреч как можно скорее", - написала Каллас министрам иностранных дел стран ЕС.

Официальные лица ЕС отметили, что пока ответа от Рубио не было.

Напомним, что 22 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио.

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