Наибольший вклад в помощь Украине сделала Европа, - Каллас

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа отстает от США в плане помощи Украине, не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Каллас заявил в интервью Reuters.

Трамп заявил, что Вашингтон сделал больший вклад в помощь Украине, чем Европа. Однако Каллас заявила, что наибольший вклад сделала Европа.

"По моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 млрд евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", - сказал Каллас, отвечая на вопрос о словах президента США о том, что Европа должна платить больше.

Каллас подчеркнула важность того, чтобы Европа участвовала во всех переговорах по прекращению войны, начатой вторжением России в Украину в 2022 году.

Как отмечает Reuters, некоторые европейские чиновники выразили опасения, что Трамп может попытаться заключить сделку непосредственно с Владимиром Путиным.

"Какие бы переговоры или соглашения не были между Россией и Украиной, это касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" здесь тоже главное", - сказала она.

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