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Новости
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Официальный сайт USAID перестал работать, - Reuters

Офіційний сайт USAID перестав працювати

В субботу, 1 февраля, официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неизвестно, что стало причиной сбоя - технические проблемы или целенаправленное отключение ресурса.

Официальные представители USAID пока не высказывали никаких комментариев относительно этой ситуации.

Reuters пишет, что ожидается, что вскоре будут предоставлены разъяснения по возобновлению работы сайта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начаты консультации на парламентском уровне о замещении американской помощи от USAID

Вышеупомянутая ситуация произошла на фоне сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа может лишить Агентство США по международному развитию (USAID) независимости и передать его в подчинение Государственного департамента.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепу, - СМИ

Автор: 

сайт (322) США (27118) USAID (91)


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Топ комментарии
+6
Татаров? Щоб не публікували скільки Спотужнено американських цільових грошей?
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02.02.2025 00:04 Ответить
+6
З'єрмачено, статарвено, загогішвілено, збуданено, змалючено, ой, тобто збаканено!
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02.02.2025 00:10 Ответить
+5
Деж тепер попрошайки типу бігуса та Ткача харчуваться будуть. Хто тепер буде вкладувати думки у їх світлі голови і чий кошт
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02.02.2025 00:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Татаров? Щоб не публікували скільки Спотужнено американських цільових грошей?
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02.02.2025 00:04 Ответить
З'єрмачено, статарвено, загогішвілено, збуданено, змалючено, ой, тобто збаканено!
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02.02.2025 00:10 Ответить
Деж тепер попрошайки типу бігуса та Ткача харчуваться будуть. Хто тепер буде вкладувати думки у їх світлі голови і чий кошт
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02.02.2025 00:17 Ответить
Можна почути що саме перелічені особи не такого "вкладали в думки" пересічного українця?
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02.02.2025 10:33 Ответить
Буде тільки висер, чи якась аргументація? В чому рабство? Редакції постійно показують, як наше панство під час війни проживає своє найкраще життя за наші кошти. Так в чому рабство?
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02.02.2025 13:03 Ответить
Мне Трамп все больше напоминает Зеленского. Тот тоже в19 году выпилил всю инфу на предшествующие власти. Та же шариковская методичка. Новый мир построим.
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02.02.2025 00:23 Ответить
масштаб не той- але психологія та сама (не дай боже й цей з темниками з мацкиви звіряється )
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02.02.2025 02:50 Ответить
Не буде допомоги ? це означає, що крастимуть опзжОПУшні мародери ще більше ...
Це як про тата алкоголіка - все подорожчало в магазинах , але це не значить что алкаш тато стане менше пити, порсто синок його буде менше їсти.
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02.02.2025 00:23 Ответить
в сша вже 3ій літак впав. погана прикмета. Ще є час зупинитися
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02.02.2025 00:55 Ответить
4-ий . За день до Вашингтонської трощі розбився F-35 -пілот катапультувався
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02.02.2025 02:48 Ответить
А ще пожари масштабні. Залишилося вулкану запуститися.
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02.02.2025 08:31 Ответить
Ось так працює кацапська агентура в США.Ще є у когось сумніви,кого обрали амеріканці і що чекає світ.Можете пояснити мені,кого оберуть в Україні після так званого "перемир'я".Це стосується всіх ідіотів,що волають про "нелегітімність" зе вторячі кацапськой пропоганді і ботофермі.При цьому користуясь кацапськой телегой,фсбешной "дієї".
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02.02.2025 04:52 Ответить
І кого ж оберуть в Україні, гіршого, ніж зе?
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02.02.2025 09:14 Ответить
Чорний день в житті грантоїдів
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02.02.2025 08:56 Ответить
Зареєструватись на форумі ЦН саме сьогодні, щоб накинути на грантоїдів, це потужно.
Зареєструватись раніше, щоб покритикувати владу і її шісток за розкрадання гуманітарки, за браковані міни, за повальну корупцію і мародерство бажання не було.
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02.02.2025 09:18 Ответить
А как же хамна хапко харчевацца будет типерь. 🤣🤣🤣
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02.02.2025 11:04 Ответить
ВСЕ. Трампуля сказав - наїлися, а тепер вистачить... розкрадати бюджет сша.
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02.02.2025 12:10 Ответить
 
 