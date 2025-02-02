Официальный сайт USAID перестал работать, - Reuters

В субботу, 1 февраля, официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неизвестно, что стало причиной сбоя - технические проблемы или целенаправленное отключение ресурса.

Официальные представители USAID пока не высказывали никаких комментариев относительно этой ситуации.

Reuters пишет, что ожидается, что вскоре будут предоставлены разъяснения по возобновлению работы сайта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начаты консультации на парламентском уровне о замещении американской помощи от USAID

Вышеупомянутая ситуация произошла на фоне сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа может лишить Агентство США по международному развитию (USAID) независимости и передать его в подчинение Государственного департамента.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепу, - СМИ