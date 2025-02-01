Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепу, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может лишить Агентство США по международному развитию (USAID) независимости и передать его в подчинение Государственного департамента.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, в Совете национальной безопасности США велись дискуссии на тему возможной передачи USAID в подчинение Госдепа.

Неназванный американский чиновник подтвердил, что этот вопрос обсуждался, однако заявил, что окончательного решения по этому поводу нет.

Издание Politico со ссылкой на двух должностных лиц администрации США также пишет, что команда Трампа изучает возможность включения USAID в Госдеп США.

"Еще пять собеседников, близких к администрации, сказали, что не знают о конкретных планах, но независимость USAID не гарантирована", - пишет Politico.

В то же время представитель USAID опроверг информацию о планах включить агентство в состав Госдепа.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

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