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Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепу, - СМИ

Трамп може підпорядкувати USAID Держдепу

Администрация президента США Дональда Трампа может лишить Агентство США по международному развитию (USAID) независимости и передать его в подчинение Государственного департамента.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, в Совете национальной безопасности США велись дискуссии на тему возможной передачи USAID в подчинение Госдепа.

Неназванный американский чиновник подтвердил, что этот вопрос обсуждался, однако заявил, что окончательного решения по этому поводу нет.

Издание Politico со ссылкой на двух должностных лиц администрации США также пишет, что команда Трампа изучает возможность включения USAID в Госдеп США.

"Еще пять собеседников, близких к администрации, сказали, что не знают о конкретных планах, но независимость USAID не гарантирована", - пишет Politico.

В то же время представитель USAID опроверг информацию о планах включить агентство в состав Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начаты консультации на парламентском уровне о замещении американской помощи от USAID

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

Также читайте: "Зеленский не хочет знать, как выживают украинцы. Фонд его жены также финансирует USAID" - Бабинец

Автор: 

Госдепартамент США (1852) США (27118) Трамп Дональд (5635) USAID (91)


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Топ комментарии
+3
Одним словом, Трамп дуже натхненний ******, рокетменом та Сі Дзі Піном, а саме авторитаризмом.
Над свободою і демократією Штатів насуваються темні хмари.
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01.02.2025 20:21 Ответить
+1
ХТО хто там пише - POLITICO? Вони ще існують? ось сьогоднішній допис з заховтом від Маска в Х
"він чудовий"(про призначеного міністр оборони)
ЗАХИСТ: Секретар (+до всього це ще й це ранг міністра кабміну-моє уточнення) Піт Хегсет ВИГНАВ New York Times, NPR, NBC та Politico зі своїх офісів Пентагону, щоб звільнити місце для One America News Network, New York Post, Breitbart News Network та HuffPost.
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01.02.2025 20:00 Ответить
+1
На жаль, хаос і занепад США стрімко набера обертів.... Старий невіглас, в головних радниках якого шизофренік!
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01.02.2025 20:02 Ответить
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01.02.2025 19:59 Ответить
ХТО хто там пише - POLITICO? Вони ще існують? ось сьогоднішній допис з заховтом від Маска в Х
"він чудовий"(про призначеного міністр оборони)
ЗАХИСТ: Секретар (+до всього це ще й це ранг міністра кабміну-моє уточнення) Піт Хегсет ВИГНАВ New York Times, NPR, NBC та Politico зі своїх офісів Пентагону, щоб звільнити місце для One America News Network, New York Post, Breitbart News Network та HuffPost.
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01.02.2025 20:00 Ответить
Памятаєте вовку ще цілуючого лисого в його дупоголову лисину? - Нам не потрібні журналісти та пресухи-( ми самі будемо читати тексти ПОДОЛЯКА!!! Для того й вибрав народ Буратіно )
Ось в Білому Дому вже відмінені щоденні брифінги для преси. А тепер оцей борець з трнасгендерними туалетами в Пентагоні виганяє теж медіа, окрім своїх... Своїм Мосейчучкам розповість чому падають літаки - мабуть тому що Байден розвів трансгендерів в армії?
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01.02.2025 20:07 Ответить
Естественно они приглашают лояльных. Как видите Байден тоже держал только своих.
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01.02.2025 20:28 Ответить
На жаль, хаос і занепад США стрімко набера обертів.... Старий невіглас, в головних радниках якого шизофренік!
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01.02.2025 20:02 Ответить
пошерстят нелегалов и трансов...бозе,бозе занепад ,занепад как ублюдочные грантоеды закипешевали)
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01.02.2025 20:10 Ответить
ТАРИФИ - це не транси й нелегали, й не оплата Трюдо зверху свого гаманця, щоб вивезти товар з Канади ( а тепер НОВИНКА-вже й Європі тарифи пообіцяв)- ЦЕ ЦІНИ ЗАКЛАДЕНІ в імпортні товари ДЛЯ АМЕРИКАНЦІВ ( там уся популярна IKEA-напр , то товар Європи - дуже користується повагою за дешевизну)
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01.02.2025 20:15 Ответить
Тарифи відмінять як тільки народ почне бузити через високі ціни.
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01.02.2025 21:32 Ответить
Одним словом, Трамп дуже натхненний ******, рокетменом та Сі Дзі Піном, а саме авторитаризмом.
Над свободою і демократією Штатів насуваються темні хмари.
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01.02.2025 20:21 Ответить
Цілком логічний хід.
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01.02.2025 21:11 Ответить
Немає вже Америки , світ ділять два ******* - одне патлате з наркоманом маском - друге ***** кацапське.
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01.02.2025 23:07 Ответить
 
 