Начаты консультации на парламентском уровне о замещении американской помощи от USAID

На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики относительно приостановления финансирования в Украине проектов и программ Агентством США по международному развитию(USAID).

"Масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, которые получали гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям", - говорится в заявлении.

В Комитете отмечают, что пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем.

"На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи - хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения. Вместе с тем, из-за паузы, дальнейшая нормализация процессов может произойти через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев", - отмечается заявлении.

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Также в Комитете напомнили, что при грантовой поддержке Агентства США по международному развитию в Украине воплощено много культурных инициатив, соответственно - созданы рабочие места и предоставлена возможность для творческой реализации талантливой украинской молодежи. Кроме того, гранты стали опорой для многих отечественных медиа, поскольку рекламный рынок, благодаря которому "выживали" медиа, до сих пор не возродился после полномасштабного вторжения российской федерации.

Как отмечается, приостановление финансирования происходит в условиях отпора государству-агрессору, в частности информационного.

"Во время, когда каждый голос важен, а культурная дипломатия и правдивая информация являются неотъемлемыми составляющими защиты независимости Украины. В условиях ограниченного государственного финансирования грантовая помощь иногда является едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и медиа", - добавляется в заявлении.

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Также при содействии USAID воплощаются проекты, направленные на психологическую помощь детям и семьям с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Поддержка образовательного процесса позволила тысячам детей продолжать обучение.

"Помощь Агентства США по международному развитию является важной частью нашего пути к демократическому развитию и устойчивости, особенно в реалиях текущей геополитической ситуации. Поэтому мы подчеркиваем необходимость сохранения этих проектов, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в развитии страны. Надеемся, что вместе с Правительством и коллегами из тех секторов, которые поддерживались американской помощью, мы сможем найти также определенные решения на ближайшие, наиболее сложные, времена", - подытожили в Комитете.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.