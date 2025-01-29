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Указ Трампа заблокировал поставку лекарств для 20 миллионов больных ВИЧ, - Reuters

Трамп

Администрация Дональда Трампа остановила поставки жизненно важных лекарств в страны, которые получают помощь от USAID.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

28 января американские подрядчики и партнеры, работающие с Агентством США по международному развитию (USAID), получили распоряжение немедленно прекратить деятельность. Одно из таких сообщений получила крупная консалтинговая компания "Chemonics", которая координировала медицинские поставки.

Как отмечается, USAID также занимается борьбой с ВИЧ, малярией и туберкулезом, а также программами по охране здоровья матери и ребенка. Бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде назвал ситуацию катастрофической:

"Это катастрофа. Пожертвованные лекарства поддерживают жизнь 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Сегодня это прекратится", - заявил он.

По его словам, прерывание поставок антиретровирусных препаратов может привести к появлению устойчивых к лечению штаммов ВИЧ. Под угрозой также оказались 6,5 миллиона сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах, которые зависят от программ USAID.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приостановление помощи от USAID: Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов

ЮСАИД

Президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

После USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты и расходы на них.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине агентство финансирует восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил чиновникам отчитаться по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. ВИДЕО

Автор: 

лекарства (1227) ВИЧ (112) Трамп Дональд (5611) USAID (91)


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Топ комментарии
+15
Трамп пропонує хворим з вірусом не воювати а заключити мирну угоду
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29.01.2025 11:21
+6
😊 Трамп збирається "зробити Америку знову великою", загнавши її у власні кордони? Тоді з ким порівнювати цю "велич"? Колись "великий" із власної квартири вийде у світ і виявить, що він тут ніхто.
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29.01.2025 11:32
+5
Так прочитав статью понятно, что заблокирована помощь больным не в США. И чего Рейтерс возмущается? В тех странах есть свои правительства. Или как щеки надувать то независимые, а как по счетам платить бедные?
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29.01.2025 11:32
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Трамп пропонує хворим з вірусом не воювати а заключити мирну угоду
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29.01.2025 11:21 Ответить
консалтингова компанія "Chemonics"

хаааа......
оце я розумію!
не виробляла, не доставляла та розподіляла, а виключно коорденувала!
хочаааа....
це ж їхні гроші, хай як хочуть так і крадуть.
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29.01.2025 11:30 Ответить
І в тебе бувають моменти прозрінря
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29.01.2025 13:59 Ответить
Я взагалі не розумію, чому Америка витрачає сотні мільярдів, в тому числі на лікування 20 мільйонів хворих на СНІД по всьому світу, залазячи щороку в трильйонні борги. Це якийсь абсурд.
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29.01.2025 11:32 Ответить
Exactly. Особливо у місцях типу Ботсвани, Зімбабве і Мозамбіку, де поняття "планування сім'ї" відсутнє повністю, а нарід продовжує множити HIV-інфікованих гомосапієнсів у арифметичній (а де-інде й у геометричній) прогресії.
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29.01.2025 11:42 Ответить
Не, ну я не могу. Прям как дети малые.
Эти препараты изготовляют американские фармацевтические гиганты. Это коственное субсидирование своих корпораций. Ну нет. Нет в мире столько обеспеченных СПИДоносцев чоб оплачивать их товары. Тут важно получить финансирование. А лекарства, лекарства можно шо выбросить, шо нищим неграм отдать. Это уже кроме негров никого не волнует. Да и негров особо не парит
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29.01.2025 11:55 Ответить
А 150 тысяч больных украинцев тебя не волнуют? Без препаратов инфекция начнет увеличиваться в геометрической прогрессии в короткие сроки
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29.01.2025 12:54 Ответить
США може нікому нічого не платити і не допомагати. Китай з радістю займе місце США в світі. Побачимо на що перетвориться Америка закрившись від світу в своїй резервації
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29.01.2025 11:59 Ответить
Ви думаєте ці макаки вдячні Америці? Ніякого впливу США наприклад в Африці немає. Та й плювати їм на Африку. Все це схоже на корумпований розпил.
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29.01.2025 12:32 Ответить
Тому що коли це не лікувати воно перетвориться у всесвітню пандемію, що захлине і США.
Тоді боротися з пандемією буде набагато дорожче.
Це розуміє тисячолітня через століття країна США.
Але цього не розуміє кацап, що проживає коротке життя від зарплати до зарплати.
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29.01.2025 12:42 Ответить
Тоді краще купувати їм презервативи і шприци, а не витрачати гроші на дорогі ліки на невиліковну хворобу. Але напевно на них не наворуешь.
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29.01.2025 12:47 Ответить
по-перше - ти ніхто щоб давати поради уряду США
по-друге - ВІЛ/СНІД - не смертельна хвороба - приймаючи ліки людина проживає повноцінне життя
по-третє - ліки від ВІЛ/СНІД давно не дорогі
по-четверте - "презервативи" - це не ліки - а засіб контрацепції - краще їх постачати в росію, щоб кацапи не розмножались
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29.01.2025 14:37 Ответить
"Тому що коли це не лікувати воно перетвориться у всесвітню пандемію"

Какую на.х пандемию, спид не излечивается, он либо есть либо его нет, принимающий лекарство может заразить точно также как и не принимающий
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29.01.2025 15:23 Ответить
СНІД - виліковна хвороба
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29.01.2025 15:43 Ответить
😊 Трамп збирається "зробити Америку знову великою", загнавши її у власні кордони? Тоді з ким порівнювати цю "велич"? Колись "великий" із власної квартири вийде у світ і виявить, що він тут ніхто.
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29.01.2025 11:32 Ответить
Весь світ почав скиглити і присмикатись, бо США краник підприкрили. Хіба ж не міцний фундамент для встановлення нових відносин пануванням над тими кому грошинята амереканців потрібні?
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29.01.2025 11:35 Ответить
😊 Трози не так. США, як пилосос всмоктували передові ідеї і найкращих фахівців саме тому, що були відкриті. Для цього навіть були програми типу Грінкард. Але основна маса тиж же самих емігрантів, але попередніх злякалася конкуренції і вирішила не пускати своїх колишніх співвітчизників, щоб ті не залишили їх без роботи. Нагадаю, що без когкуренції прогресу нема. Це аксіома. Штати вже ізольовувались у 19-му- на початку 20-го століття. Тому на Першу Світовв вони вирушили практично без армії, а на Другу - без танків. Допомогло саме відкриття для зовнішнього світу і мігранти з Європи - той самий Енштейн і той же Тесла, не кажучи вже про Вернера іон Брауна, який зробив Штати космічною державою. Якщо цікаво - це все є в мережі.
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29.01.2025 11:46 Ответить
Трампа має трішки пізніше. Він зараз всім хвости накрутить, задовольнить свій електорат, а потім почне пом'якшувати свою лінію з своєю вигодою. В нього зараз іде побудова культа жорсткого дядьки традиціоналіста, образ на якого сильно підріс попит в західному світі через те що надмірного впливу отримали кольрові расисти і інші фріки, що вже у всіх в печінках сидять.
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29.01.2025 11:52 Ответить
Ізоляція КНДР починалася з такого собі корейського Трампа Кім Ір Сена - діда пухлого Ина. Він теж зробив КНДР великою - висадка на Сонці, перемога у ЧС з футболу... От лише за межами КНДР цього ніхто не знав. 😊 І що найцікавіше - в світі навіть не здогадуються про велич КНДР. 😊
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29.01.2025 12:04 Ответить
Комунізм завжди закінчується війною, голодом, масовим гулагом або всім переліченим. Ситуація північної кореї "трішки" відрізняється від ******** США.
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29.01.2025 12:20 Ответить
😊 Ви вважаєте, що Кім був комуністом? А комунізм передбачає передачу влади у спадок? А Ви не замислювалися, чому там панує ідеологія "чучхе"? Навіть Кімові було зрозуміло, що комунізм - то утопія. Якщо бути точним, такі режими називаються автократією.
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29.01.2025 12:33 Ответить
Так комунізм передає владу у спадок і назва спадкоємця не має ніякого значення. Буть то 1 секретутка чи ясна пусічка кровожерливого колобка вони ніким не обираються, а призначаються групою або одноособово, в залежності від того наскільки комуністичне створіння-попєрєднік змогли пережерти інших павуків у банкі. Чучхе це зкурвлена варіація комунізму, який намагається вижити шляхом прирощювання кривавих мутацій в азіатському стилі.
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29.01.2025 13:08 Ответить
Ні, шановний! 😊 Політологія - точна наука. Комунізм - то утопія, бо communis та фр. communisme - - теоретичний суспільний і економічний лад, заснований на суспільній власності на засоби виробництва, чим забезпечується соціальна рівність. Наголос на теоретичний. Чому утопія? Бо лозвнг "від кожного за здібностями до кожного за потребами" у суспільстві реалізувати не можливо, надто різні можливості наприклад у здороаого і хвлрого і оізні потреби у ненажери і ощадливого. Але зате звучить урасиво. Томв цю назву ліплять до всього, навіть до цього: Автокра́тія (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. αυτός - сам, κράτος - влада), самодержа́вствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] - форма https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави, де вища https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державна влада належить одному суб'єктові. Цей суб'єкт - глава держави - є джерелом і носієм https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету державної влади. Суверенний суб'єкт має вищу законодавчу, виконавчу і судову владу. Населення, у тому числі економічно панівний соціальний клас, прямої правової участі в утворенні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 державних органів не бере.
Тепер зауважте, при комунізмі суспільство керує і є власником всього, а при автократії власником всього є автоккрат, який володіє не лише всіма ресурсами, а й суспільством. 😊
І головне - на відміну від комунізму, який є утопією, автократія цілком життєздатна і притаманна багатьом країнам особливо недостатньо розвиненим.
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29.01.2025 15:34 Ответить
Комунізм в реальному житті це людоїдський, кривавий, людоненависний режим і не потрібно його відбілювати політологією і міфами утопічності.
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29.01.2025 15:47 Ответить
Комунізму в реальному житті нема, не було і не буде, як скатертини-самобранки. 😁 Вірніше - це ширма для дебілів. 😊 Жаль, що люмпен-пролетаріат цього не розуміє і тому ведеться на казки. У реальному житті є сталін, Цзіньпін, аятолли і пухлий ин. 😊
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29.01.2025 16:37 Ответить
Енштейн жил в сша с 1933 года, Тесла с 1884, причем тут вторая мировая?
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29.01.2025 15:29 Ответить
Дійсно, до чого тут Друга Світова? Хвба є пмсав, що вони брали в ній участь? Я писав, що обидва були емігрантами, а не америкпнцями. А Штати участь у Другій Світовіц брали, як і в Першій. Перечитайте ще раз. А мвж війнами через ізоляціонізм вони втрапили у Велику депресію. І лише після Другої Світової, а вірніше навіть через участь у ній їхніц капітал вийшов на світову арену і зробив США світовою державою. Це не важко прочитати навіть у Інтернеті. 😊
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29.01.2025 15:43 Ответить
Так прочитав статью понятно, что заблокирована помощь больным не в США. И чего Рейтерс возмущается? В тех странах есть свои правительства. Или как щеки надувать то независимые, а как по счетам платить бедные?
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29.01.2025 11:32 Ответить
Большинство этих денег, шло через всякие неправительственные организации, благотворительные фонды и т.д. На этом пиарились всякие "активисты", политики, причем не удивлюсь, если еще и кормились с этого.
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29.01.2025 11:50 Ответить
А с чего им еще кормиться? Они ничего другого не умеют!)
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29.01.2025 11:52 Ответить
А ЧОМУ США повінні за податки громадян США лікувати наприклад аборигенів Афріки? Халява вона разбещує.
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29.01.2025 11:40 Ответить
Це щоб в Африці вагнерівці не заразились і китайці не постраждали...
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29.01.2025 11:46 Ответить
Тому що США країна мігрантів.
Але оскільки Трамп зупиняє міграцію - то логічно зупинити допомогу мігрантам.
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29.01.2025 12:44 Ответить
Вона була колись країною мігрантів. Як і люба інша країна.
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29.01.2025 12:53 Ответить
не мели дурниць
США є була і буде країною мігрантів
і абсолютно не люба країна є країною мігрантів
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29.01.2025 13:17 Ответить
Люба. Міграція - процес який був, є та буде. Ну, окрім країн на кшталт країним де розум перемогло чучхе. І то, трудові мігранти під пильним оком чучхе ідуть заробляти валюту для Пухляка.
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29.01.2025 13:45 Ответить
Бажаєш сказати Китай - це країна 2мільярдів мігрантів?
А Індія теж країна мігрантів?
А Конго, Ефіопія,... люба країна Африки? Чи Африканські країни ти не вважаєш за країни?
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29.01.2025 14:00 Ответить
І туди ідуть трудові мігранти. Кваліфіковані на велику зарплатню.
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29.01.2025 14:40 Ответить
прикольно пишеш
в Африку прийдуть трудові мігранти на велику зарплатню - в цьому все абсурдно
а звідки зі США?
краще заспокойся та не сміши людей
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29.01.2025 14:53 Ответить
Ти шо, не всі слова побачив та прочитав?
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29.01.2025 14:56 Ответить
Сподіваюсь що світ врешті дійде висновку що повністю покладатися на США і залежати від монополії на якісь товари, послуги або захист з США не варто і потрібно негайно створювати паралельні структури та виробництво власних продуктів. Сьогодні одна особа створила світовий хаос. Завтра це буде ще хтось. Потрібна диверсифікація постачальників життєво важливих речей. Трапм тикнув світ пикою в монополії США. Світ має прийти до тями і позбавитись залежності, а те що монополісти втратять ринки, то можливо вони саме цього і прагнуть. Сьогодні в європейських країнах виробництво будь чого не є критичною проблемою - є люди, є технології, є обладнання і врешті ніші будуть заповнені.
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29.01.2025 11:43 Ответить
Адміністрація Трампа погодилася частково відновити зовнішню допомогу іноземним країнам, яку раніше призупинили на 90 днів - Associated Press.

Мова про життєво необхідні проєкти, наприклад, важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування тощо.
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29.01.2025 11:47 Ответить
А ЧОМУ уряди тіх стран не хорчуть за власні кошти закупати ліки або їх розробляти та виробляти? Чому вони бажають ХАЛЯВИ? Халява розбещує.
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29.01.2025 11:51 Ответить
Дєдушка старый,єму всьо равно )
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29.01.2025 11:54 Ответить
Это как видосики с ФБ! Кита очищают от паразитов! Исход один! Либо Кит избавиться от паразитов, либо Паразиты сожрут Кита!
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29.01.2025 11:55 Ответить
Можливо це Африканські країни,ну тоді на ВІЛ захворіє бідьшість населення цих країн,а там туристи.Трохи в Штати перевезуть.
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29.01.2025 12:14 Ответить
20 млн- ви звільнені!!!!
ах-ха-ха-ха
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29.01.2025 12:22 Ответить
Палиця на два кінці... Якщо не локалізувати ту заразу в тій ж Ботсвані, то дуже швидко вона накриє і самі штати. Поставляючи ліки в бідні крахни штати не тим країнам допомагають, а, в першу чергу, себе захищають. Така ось фігня, малята...
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29.01.2025 12:33 Ответить
Волнует Ботсвана? Без препаратов 150 тыс больных украинцев увеличат за несколько месяцев количество зараженных в разы
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29.01.2025 12:57 Ответить
Нашому лідору пох, його кеш цікавить
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29.01.2025 13:02 Ответить
Якісь фашиські методи у новообраного. Недарма його права рука зігувала, поки ліва збагачувалась на 25 лярдів завдяки піраміді для лохів-трампопсісів.
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29.01.2025 13:06 Ответить
 
 