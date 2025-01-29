Указ Трампа заблокировал поставку лекарств для 20 миллионов больных ВИЧ, - Reuters

Администрация Дональда Трампа остановила поставки жизненно важных лекарств в страны, которые получают помощь от USAID.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

28 января американские подрядчики и партнеры, работающие с Агентством США по международному развитию (USAID), получили распоряжение немедленно прекратить деятельность. Одно из таких сообщений получила крупная консалтинговая компания "Chemonics", которая координировала медицинские поставки.

Как отмечается, USAID также занимается борьбой с ВИЧ, малярией и туберкулезом, а также программами по охране здоровья матери и ребенка. Бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде назвал ситуацию катастрофической:

"Это катастрофа. Пожертвованные лекарства поддерживают жизнь 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Сегодня это прекратится", - заявил он.

По его словам, прерывание поставок антиретровирусных препаратов может привести к появлению устойчивых к лечению штаммов ВИЧ. Под угрозой также оказались 6,5 миллиона сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах, которые зависят от программ USAID.

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ЮСАИД

Президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

После USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты и расходы на них.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине агентство финансирует восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

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