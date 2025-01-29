Указ Трампа заблокировал поставку лекарств для 20 миллионов больных ВИЧ, - Reuters
Администрация Дональда Трампа остановила поставки жизненно важных лекарств в страны, которые получают помощь от USAID.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
28 января американские подрядчики и партнеры, работающие с Агентством США по международному развитию (USAID), получили распоряжение немедленно прекратить деятельность. Одно из таких сообщений получила крупная консалтинговая компания "Chemonics", которая координировала медицинские поставки.
Как отмечается, USAID также занимается борьбой с ВИЧ, малярией и туберкулезом, а также программами по охране здоровья матери и ребенка. Бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде назвал ситуацию катастрофической:
"Это катастрофа. Пожертвованные лекарства поддерживают жизнь 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Сегодня это прекратится", - заявил он.
По его словам, прерывание поставок антиретровирусных препаратов может привести к появлению устойчивых к лечению штаммов ВИЧ. Под угрозой также оказались 6,5 миллиона сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах, которые зависят от программ USAID.
ЮСАИД
Президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.
После USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты и расходы на них.
USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине агентство финансирует восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
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хаааа......
оце я розумію!
не виробляла, не доставляла та розподіляла, а виключно коорденувала!
хочаааа....
це ж їхні гроші, хай як хочуть так і крадуть.
Эти препараты изготовляют американские фармацевтические гиганты. Это коственное субсидирование своих корпораций. Ну нет. Нет в мире столько обеспеченных СПИДоносцев чоб оплачивать их товары. Тут важно получить финансирование. А лекарства, лекарства можно шо выбросить, шо нищим неграм отдать. Это уже кроме негров никого не волнует. Да и негров особо не парит
Тоді боротися з пандемією буде набагато дорожче.
Це розуміє тисячолітня через століття країна США.
Але цього не розуміє кацап, що проживає коротке життя від зарплати до зарплати.
по-друге - ВІЛ/СНІД - не смертельна хвороба - приймаючи ліки людина проживає повноцінне життя
по-третє - ліки від ВІЛ/СНІД давно не дорогі
по-четверте - "презервативи" - це не ліки - а засіб контрацепції - краще їх постачати в росію, щоб кацапи не розмножались
Какую на.х пандемию, спид не излечивается, он либо есть либо его нет, принимающий лекарство может заразить точно также как и не принимающий
Тепер зауважте, при комунізмі суспільство керує і є власником всього, а при автократії власником всього є автоккрат, який володіє не лише всіма ресурсами, а й суспільством. 😊
І головне - на відміну від комунізму, який є утопією, автократія цілком життєздатна і притаманна багатьом країнам особливо недостатньо розвиненим.
Але оскільки Трамп зупиняє міграцію - то логічно зупинити допомогу мігрантам.
США є була і буде країною мігрантів
і абсолютно не люба країна є країною мігрантів
А Індія теж країна мігрантів?
А Конго, Ефіопія,... люба країна Африки? Чи Африканські країни ти не вважаєш за країни?
в Африку прийдуть трудові мігранти на велику зарплатню - в цьому все абсурдно
а звідки зі США?
краще заспокойся та не сміши людей
Мова про життєво необхідні проєкти, наприклад, важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування тощо.
ах-ха-ха-ха