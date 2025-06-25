Рубіо заявив, що поки не час для нових санкцій проти Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не запроваджуватиме нові санкції проти Росії, оскільки США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico в кулуарах саміту НАТО в Гаазі, передає Укрінформ.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподіваються переконати Трампа в середу в Гаазі, запровадити нові санкції проти Москвм, оскільки Путін неодноразово відхиляв американські пропозиції щодо припинення вогню.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх (РФ, – ред.) новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?" – сказав Рубіо.

За його словами, Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів. Також його адміністрація працює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу відповідну гнучкість.

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Водночас Рубіо зауважив, що як тільки США запровадять нові санкції проти РФ, це буцімто означатиме, що вікно для переговорів з Москвою, швидше за все, буде закрите.

"Якщо він (Трамп, – ред.) це зробить, це буде майже визнанням того, що переговори найближчим часом не відбудуться. Ми будемо продовжувати взаємодію. У тому сенсі, що якщо у нас з'явиться можливість щось змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося", – сказав Рубіо.

Оскільки переговори з РФ зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – оцінка, з якою Вашингтон не згоден.

Раніше президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" (G7) заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.