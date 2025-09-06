Апелляционный суд США обязал администрацию Трампа разблокировать внешнюю помощь
Апелляционный суд США отказался заблокировать решение суда низшей инстанции, согласно которому администрация президента Дональда Трампа не имела права в одностороннем порядке сокращать внешнюю помощь.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Ранее суд низшей инстанции постановил, что администрация президента США должна возобновить финансирование программ по иностранной помощи на примерно 11 миллиардов долларов, пока не завершится срок действия разрешения Конгресса на эти расходы.
Отмечается, что окружной судья США в Вашингтоне Амир Али 3 сентября постановил, что администрация Трампа не может просто решить не тратить эти деньги. Белый дом должен придерживаться законов об ассигнованиях, если Конгресс не изменит их.
Постановление апелляционного суда не должно позволить Трампу обойти Конгресс и отменить финансирование иностранной помощи, добавляет Reuters.
Как сообщает агентство, после судебного иска гуманитарных организаций администрация Трампа заявила, что планирует потратить 6,5 млрд долларов из средств, выделенных на иностранную помощь в 2024 году.
Однако позже решила задержать финансирование в размере 4 млрд долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), которое у Трампа в значительной степени уже ликвидировали.
Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи, а частью программ будет управлять Госдеп США.
https://www.youtube.com/watch?v=fq0kkn6-gNQ&t=3388s&pp=0gcJCcYJAYcqIYzv
з 11-36 подивіться як починалося перше засідання кабінету Трампа на другому терміні , з якої молитви - особливо на ГЕГСЕТА увагу
трамп - намісник Бога на Землі. Крєпкій хозяйствєннік. Він краще знає за суд.
А тут ще й з такої годівниці, як бюджет, витікає повз карман! І Китаю поновлення фінансування USAID що серпом по мудях... Трампон буде "в бєшєнствє"!
От просто цікаво: своє "бєшенство" він направить проти ЄС, України, Японії, Об'єднаного Королівства чи Південної Кореї? Бо проти московитів, чучхе та китайців він точно нічого робити не буде... (ІМХО)