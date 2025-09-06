РУС
Апелляционный суд США обязал администрацию Трампа разблокировать внешнюю помощь

Апелляционный суд США признал незаконной отмену администрацией Трампа внешней помощи

Апелляционный суд США отказался заблокировать решение суда низшей инстанции, согласно которому администрация президента Дональда Трампа не имела права в одностороннем порядке сокращать внешнюю помощь.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ранее суд низшей инстанции постановил, что администрация президента США должна возобновить финансирование программ по иностранной помощи на примерно 11 миллиардов долларов, пока не завершится срок действия разрешения Конгресса на эти расходы.

Отмечается, что окружной судья США в Вашингтоне Амир Али 3 сентября постановил, что администрация Трампа не может просто решить не тратить эти деньги. Белый дом должен придерживаться законов об ассигнованиях, если Конгресс не изменит их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна, - спикер Конгресса США Джонсон

Постановление апелляционного суда не должно позволить Трампу обойти Конгресс и отменить финансирование иностранной помощи, добавляет Reuters.

Как сообщает агентство, после судебного иска гуманитарных организаций администрация Трампа заявила, что планирует потратить 6,5 млрд долларов из средств, выделенных на иностранную помощь в 2024 году.

Однако позже решила задержать финансирование в размере 4 млрд долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), которое у Трампа в значительной степени уже ликвидировали.

Также читайте: В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать ведомство в Министерство войны, - Politico

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи, а частью программ будет управлять Госдеп США.

06.09.2025 20:35
06.09.2025 20:35
До одного места. Самовлюбленный Донни чихал на суды и на законы. Да уж, навыбирало быдло в 2024 году. Так еще авторитет Америки не опускал ни один президент до этого.
06.09.2025 20:32
06.09.2025 20:32
В сенсі суд постановив ?

трамп - намісник Бога на Землі. Крєпкій хозяйствєннік. Він краще знає за суд.
06.09.2025 20:58
06.09.2025 20:58
До одного места. Самовлюбленный Донни чихал на суды и на законы. Да уж, навыбирало быдло в 2024 году. Так еще авторитет Америки не опускал ни один президент до этого.

06.09.2025 20:32
06.09.2025 20:32
06.09.2025 20:32
допризедентить там лох рудомордий
06.09.2025 20:34
06.09.2025 20:34
06.09.2025 20:35
06.09.2025 20:35
США дуже терплячі, до авантюр та афер Трампа!! Але всьому, приходить кінець!!! Епштейн, це зрозумів прямо в камері!!
https://www.youtube.com/watch?v=fq0kkn6-gNQ&t=3388s&pp=0gcJCcYJAYcqIYzv
06.09.2025 20:38
06.09.2025 20:38
буде апеляція на апеляцію ІМЕНЕМ ТРАМПА?
06.09.2025 20:40
06.09.2025 20:40
https://www.youtube.com/watch?v=Up_q9eg_OcI&t=531s

з 11-36 подивіться як починалося перше засідання кабінету Трампа на другому терміні , з якої молитви - особливо на ГЕГСЕТА увагу
06.09.2025 20:43
06.09.2025 20:43
В сенсі суд постановив ?

трамп - намісник Бога на Землі. Крєпкій хозяйствєннік. Він краще знає за суд.
06.09.2025 20:58
06.09.2025 20:58
Кінчайте вже на місці - Ростов не гумовий.
06.09.2025 21:07
06.09.2025 21:07
Ой як трампону зараз хочеться бути путлєром! Сказав - зробили, наказав - зробили двічі. Гаманець свій товстішає, а на рейтинги та бюджет країни - начхати.
А тут ще й з такої годівниці, як бюджет, витікає повз карман! І Китаю поновлення фінансування USAID що серпом по мудях... Трампон буде "в бєшєнствє"!
От просто цікаво: своє "бєшенство" він направить проти ЄС, України, Японії, Об'єднаного Королівства чи Південної Кореї? Бо проти московитів, чучхе та китайців він точно нічого робити не буде... (ІМХО)
06.09.2025 21:08
06.09.2025 21:08
І на Апеляційний суд управа знайдеться - Трамп
06.09.2025 21:13
06.09.2025 21:13
Оце справжній суд, а не наш цирк
06.09.2025 21:17
06.09.2025 21:17
Тампон завтра і цей суд розжене або перестріляє. В сша вже диктатура так що срав Тампон на ваші суди і закони
06.09.2025 21:21
06.09.2025 21:21
Все? довбойоби з бензопилами закінчились? чи ще будуть?
06.09.2025 21:25
06.09.2025 21:25
Безумовно це Початок Кінця! Питання тіки чого? рудого блазня, чи судової системи Сполучених Штатів?,
06.09.2025 21:26
06.09.2025 21:26
 
 