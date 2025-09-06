РУС
Новости Файлы Эпштейна
5 515 78

Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна, - спикер Конгресса США Джонсон

Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна - спикер Майк Джонсон

Президент США Дональд Трамп был информатором ФБР по делу миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и покончившего жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году.

Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил в эфире CNN, цитирует The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон сказал об этом после того, как его спросили о неоднократных утверждениях Трампа, что скандал вокруг Эпштейна, который преследует его второй срок, является "выдумкой демократов".

Американский чиновник подчеркнул, что Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна после первых слухов о его преступлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поручил рассекретить дополнительные материалы по делу Эпштейна после публикации WSJ о "непристойном письме" 2003 года

"Трамп имеет в виду фейк, который демократы используют, чтобы атаковать его. Я много раз разговаривал с ним об этом. Он в ужасе. Это было неправильно истолковано. Он не говорит, что то, что сделал Эпштейн, является фейком. Это ужасное, неописуемое зло. Он сам в это верит... Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его [Эпштейна] из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, который пытался разоблачить это дело", - добавил Джонсон.

Скандал вспыхнул, когда в феврале генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что "список клиентов" Эпштейна лежит на ее столе. Однако в июле Министерство юстиции США заявило, что не нашло никаких доказательств существования "списка клиентов", связанных с педофилом.

Сам Трамп накануне опубликовал очередной пост в собственной сети Truth Social по делу Эпштейна, обвинив, как всегда, демократов в зависти к успехам республиканцев, снова похвалил себя и своих однопартийцев, назвав их работу "легендарной", и неожиданно подытожил все призывом: "Сделаем Америку великой снова!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США и ФБР признали, что не существует "списка Эпштейна", которым он мог шантажировать Трампа, - Axios

Связи Эпштейна и Трампа

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию сообщений в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "истощался" в Департаменте эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать ведомство в Министерство войны, - Politico

Автор: 

Топ комментарии
+19
дуршлаг макаронів реднекам на вуха !!!!

"Зробимо Америку великою знову!".

.
06.09.2025 17:03 Ответить
+16
"Двавадном".
І трахав, і стукав. А може і стукав, і трахав.
06.09.2025 17:14 Ответить
+14
Нігуя собі дєвки пляшут!
06.09.2025 17:02 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшут!
06.09.2025 17:02 Ответить
А девки-то и в рашке до усцыку "плясали "- там информатором был КТО?
показать весь комментарий
06.09.2025 17:53 Ответить
ТРАМП не тільки агент КДБ, а потім ФСБ а ще ФБР- і для входження в довіру до Епштейнавін був за маленькими дівчатами достойник. Сексуальні контакти з неповнолітніми то тільки раді справи)))
06.09.2025 18:40 Ответить
Перше президентство Трампа 2016 - 2021 роки.

Джеффрі Епштейна заарештували влітку 2019 року.

ні на що не натякаю, просто прямо кажу, що трамп зараз не змушував Майка Джонсона казати про те що трамп був інформатором ФБР. Бо якщо зараз він змусив спікера палати представників конгресу казати ці заяви, то чому ж він в перший термін не зам'яв цю справу з епштейном??? Л - логіка, це складно.
06.09.2025 18:20 Ответить
дуршлаг макаронів реднекам на вуха !!!!

"Зробимо Америку великою знову!".

.
06.09.2025 17:03 Ответить
Макарони вішають на уші точно так як Зеля українському народу. Нема ніякої поваги.
06.09.2025 17:09 Ответить
Реднекам якраз срати що там було 20 років тому , то в україні більше всіх переживають.
06.09.2025 17:55 Ответить
То есть Трампон на острове у Эпштейна не трахал малолеток, а ПОСТУКИВАЛ в ФБР.
06.09.2025 17:06 Ответить
"Двавадном".
І трахав, і стукав. А може і стукав, і трахав.
06.09.2025 17:14 Ответить
Глист, який залізе в жопу, а вилізе в око - вся сутність тампона.
Пролізе між 2 вогнями, так за себе боїться.

Та Пем із обкладинки плейбою теж менделем працює. Точно заразна пошесть світом пішла.

Хоча судячи по фото та Меланії, доня риженьких любить
06.09.2025 17:35 Ответить
Ї6ав і плакав ©
06.09.2025 17:31 Ответить
Ху@ло теж був стукачком ,
отож вони діяли , як рідні братани в увсьому
06.09.2025 17:48 Ответить
Інформатор - це той хто в гущі подій - бо про що ж він має доносити?
06.09.2025 17:07 Ответить
нормально викручюються консерватори з цієї теми , а вони впевнені , шо інші не мають протилежних доказів, проти доні 🤠 ?...
06.09.2025 17:08 Ответить
Особливо це стосується #уйла
06.09.2025 17:12 Ответить
Ну, значить, хоч і інформатором ФБР, але на острові епштейна трамп таки був. Але просто так прогулюватись для тамтешньої компанії було б дуже підозріло, а значить треба було робити усе, що й інші. Окрім усього іншого, можна було просто відмовитись приймати в усьому тому участі, якщо ти святіший Папи римського
06.09.2025 17:10 Ответить
Ну може він чпокав 18-річних, а не 16 річних...
06.09.2025 17:12 Ответить
Так там були тільки малолєткі, у тому ж весь шкандаль. Це такий своєрідний тест на "нормальність". Хтось розповідав, що в психушці, щоб визнали своїм, потрібно було випити чай з викип'ячених батарейок, ну, це як один з варіантів тесту. Якщо випив - справжній псих, якщо ні - прикидаєшся.
06.09.2025 18:02 Ответить
Агентам під прикриттям мабуть дозволяється порушувати закон у певних межах, якщо агент вимушений порушити закон, виконуючі особливо важливе завдання в інтересах держави.
06.09.2025 18:23 Ответить
Нормально викручується. А що, все виглядає рівненько: ФБР накрило рудого і приперло доказами, сказали співпрацювати, або за решітку... Після цього став інформатором
06.09.2025 17:12 Ответить
Чому так скромно відмазують Трампа? Сказали б що Донні був таємним агентом ЦРУ, який був вживлений в банду збочинців і хоробро виконував брудну роботу.
06.09.2025 17:12 Ответить
Нє, то тільки буданов так може
06.09.2025 17:39 Ответить
Трахав,але без задоволення .І лише по предйавленню паспорту
06.09.2025 17:57 Ответить
Робив "контрольну закупку" від імені ФБР? Невдовзі дізнаємося, що він навмисно перетрахав агенток ФСБ в Пітері по наказу ФБР
06.09.2025 17:12 Ответить
Даремно прикалуєтесь. Донні Нобелівську премію треба за це дати.
06.09.2025 17:16 Ответить
Інформатором?🤔
Асенізатором Трамп був в ФБР!!!
😀😆😂
06.09.2025 17:14 Ответить
Цей "святоша" намагаєтся відпрати білізну Трампа.
06.09.2025 17:15 Ответить
Це мабуть анонс що скоро може вийти пікантне відео з Донні в головній ролі, тому його оточення грає на випередження.
06.09.2025 17:22 Ответить
Трамп інформатор і ФСБ і КГБ. Ого...
06.09.2025 17:20 Ответить
Поважаючий себе агент менше ніж на дві розвідки не працює
06.09.2025 17:29 Ответить
Цілком до речі може бути - подвійний агент - і кгб і ФБР.
І там і там були замішані малолітні шалави.
Зловили на гарячому два рази - завербували дві різні спецслужби двух різних держав.
06.09.2025 17:37 Ответить
А брехати у зеленського та його пропагандонів навчився?
06.09.2025 17:23 Ответить
Тобто Трамп - сексот?
06.09.2025 17:25 Ответить
Стукачок?
06.09.2025 17:29 Ответить
Дурілка картонна
06.09.2025 18:03 Ответить
good one
06.09.2025 17:42 Ответить
Треба насамперед в себе дома подивитись- чий інформатор керує цілою країною,а не ховати голову в пісок і розжовувати,хто в чужій країні давав колись покази на педофіла слідчим.
06.09.2025 17:25 Ответить
06.09.2025 17:30 Ответить
І хто повірить в цю маячню. В Америці сьогодні треш по повній
06.09.2025 17:28 Ответить
двойний агент - ФБР, фсб
06.09.2025 17:28 Ответить
Ну ось, тепер усі клієнти Епштейна знають, хто їх закладав.
Американські кілери стоять в черзі...
06.09.2025 17:29 Ответить
перевелися справжні кілери, ті шо осталися тільки по дітях по малечям
06.09.2025 17:32 Ответить
Ясно, пошел на сделку и стал "агентом".
06.09.2025 17:29 Ответить
а девачкі, девачкі у справі Епштейна були?
06.09.2025 17:30 Ответить
деванчики билі
06.09.2025 17:34 Ответить
це ви про венса?
кому що...
06.09.2025 17:38 Ответить
і вапще то малолетки його розбещували а він був сумлінним інформатором …. ї*.. буться коти … як сруть людям у голову…
06.09.2025 17:33 Ответить
Секретний агент Трамп, Донні Трамп
06.09.2025 17:35 Ответить
Оце так вилизали! А інформатором фбр по ращці він не був часом? Може він готує найвеличнішу спецоперацію по знищенню раша-ядерки? Іранську вже ж знищив
06.09.2025 17:39 Ответить
Трамп еще и стукач
06.09.2025 17:41 Ответить
Диму без вогню не буває і тепер пробуюсь відбілити старого педофіла який вимазався в лайні.
06.09.2025 17:46 Ответить
Сжав зубы трахал малолеток. А шо делать? Приказ родины.
06.09.2025 17:47 Ответить
06.09.2025 17:49 Ответить
Список Эпштейна позорное клеймо для всего Запада. Дело замяли потому что фигуранты слишком могущественны. Могут и дальше растлевать детей потому что они выше всех законов.
06.09.2025 17:57 Ответить
Тільки такий висновок ти зробив з цього?
06.09.2025 18:07 Ответить
Закон не работает для богатых и избранных. Остальное мерзкие детали.
06.09.2025 18:09 Ответить
Ех, Донні, Донні
06.09.2025 17:58 Ответить
Only liberals screw young girls. Conservatives only have sex with mature women, and do so with utmost respect and only after getting their explicit consent. Donald Trump is a family man with strong values. Far from hanging out with **********, his plan is to round them up and execute them all. Every Q-anon believer knows that and is eagerly awaiting this day of reckoning.
06.09.2025 18:00 Ответить
We give you one task, quite risky...
06.09.2025 18:29 Ответить
А -ха-ха! Джонсон, побійся хоть Бога, він же все бачить, якщо тобі на людей начхати, коли брешеш.
06.09.2025 18:06 Ответить
Он выполнял ответственное спецзадание ©
06.09.2025 18:07 Ответить
викрутився...
06.09.2025 18:14 Ответить
Наверное краснов и позывайло там получило - "трамп"...
06.09.2025 18:16 Ответить
Епштейн ні хріна не вбивав себе. Його задушили в камері.
06.09.2025 18:21 Ответить
Самого отбитого отморозка Америки вдруг замучила совесть, и главного свидетеля нема.
06.09.2025 18:33 Ответить
Так ти мил чєловєк стукачок...???)
06.09.2025 18:22 Ответить
З якого боку дивитися. Іноді стукчів називають патріотами.
06.09.2025 18:24 Ответить
Що передувало,в чому спор?

"Напередодні американське видання The Wall Street Journal https://www.wsj.com/politics/trump-jeffrey-epstein-birthday-letter-we-have-certain-things-in-common-f918d796?mod=hp_lead_pos7 опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Трамп міг у 2003 році надіслати "непристойне" привітання 50-річному Епштейну з Днем народження".

Згодом Трамп в соцмережі Truth Social https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/ заперечив, що написав листа або намалював цей малюнок.

"Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова", - стверджує американський президент. Дhttps://censor.net/ua/n3564049жерело: https://censor.net/ua/n3564049

А що коментують? Як у Висоцького:
-Слон сказал,не разобрав
видно бить потопу
06.09.2025 18:27 Ответить
А шо, так можно? Вчера пришел с задания пьяный и в помаде. Жена не верит, шо я агент...
06.09.2025 18:28 Ответить
Реальна історія. Мій сусід по площадці ще в кінці 80-х якось прийшов під ранок додому без шкарпеток і без трусів. На запитання дружини де це він вештався сказав що його перестрів рекет і пограбував. І, що цікаво, зняли тільки труси і шкарпетки. Мовляв, інше їм не сподобалось. По факту, потім розповідав, що просто довелось десь хутко зникати від якоїсь жіночки.
06.09.2025 19:13 Ответить
Попик джонсон викрив подвійного агента трямпа...
06.09.2025 18:45 Ответить
американські євангєлісти у захваті від свого вибору.
06.09.2025 18:50 Ответить
А Деніел Сторм цей рудий чорт тра&ав теж " під прикриттям"..?!😁
Влада США схоже почала переймати досвід пуйла...капець тамтешній демократії...
06.09.2025 18:51 Ответить
Трамп був інформатором ФБР
------------------------------------------------
Не ФБР, а ФСБ будучи завербованным в москве и став Красновым, сливая туда инфу о олигархах, бизнесменах, конгрессменах, сенаторах, военных и прочих.
А там в россии, имея столько компромата на видео, проводили вербовку в США.
Поэтому путин имеет на трампа крепкую удавку, позволяя тому играть борца за свободу и демократию на ... словах.
Вполне может Трамп параллельно сливал кое-что и в ФБР, чтобы было прикрытие.
После этого сообщения, что Трамп на влиятельных людей США сливал инфу в ФБР, у него появилось очень много желающих свести счеты со стукачем.
06.09.2025 18:59 Ответить
Мєнтовскій стукач!
06.09.2025 19:05 Ответить
Тобто, Трамп трахав малолєток не для задоволення, а фактично робив ,,контрольну закупку,, для викриття цієї секти педофілів. Може йому медаль дати?
06.09.2025 19:07 Ответить
Контрольні закупки вагін )
06.09.2025 19:15 Ответить
 
 