Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна, - спикер Конгресса США Джонсон

Президент США Дональд Трамп был информатором ФБР по делу миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и покончившего жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году.

Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил в эфире CNN, цитирует The Telegraph

Джонсон сказал об этом после того, как его спросили о неоднократных утверждениях Трампа, что скандал вокруг Эпштейна, который преследует его второй срок, является "выдумкой демократов".

Американский чиновник подчеркнул, что Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна после первых слухов о его преступлениях.

"Трамп имеет в виду фейк, который демократы используют, чтобы атаковать его. Я много раз разговаривал с ним об этом. Он в ужасе. Это было неправильно истолковано. Он не говорит, что то, что сделал Эпштейн, является фейком. Это ужасное, неописуемое зло. Он сам в это верит... Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его [Эпштейна] из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, который пытался разоблачить это дело", - добавил Джонсон.

Скандал вспыхнул, когда в феврале генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что "список клиентов" Эпштейна лежит на ее столе. Однако в июле Министерство юстиции США заявило, что не нашло никаких доказательств существования "списка клиентов", связанных с педофилом.

Сам Трамп накануне опубликовал очередной пост в собственной сети Truth Social по делу Эпштейна, обвинив, как всегда, демократов в зависти к успехам республиканцев, снова похвалил себя и своих однопартийцев, назвав их работу "легендарной", и неожиданно подытожил все призывом: "Сделаем Америку великой снова!".

Связи Эпштейна и Трампа

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию сообщений в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "истощался" в Департаменте эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

