Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна, - спікер Конгресу США Джонсон

Президент США Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини і який покінчив життя самогубством у в'язниці у 2019 році.

Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив в ефірі CNN, цитує The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Джонсон сказав про це після того, як його запитали про неодноразові твердження Трампа, що скандал навколо Епштейна, який переслідує його другий термін, є "вигадкою демократів".

Американський посадовець наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини.

"Трамп має на увазі фейк, який демократи використовують, щоб атакувати його. Я багато разів розмовляв з ним про це. Він нажаханий. Це було неправильно витлумачено. Він не каже, що те, що зробив Епштейн, є фейком. Це жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить... Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його [Епштейна] з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, який намагався викрити цю справу", - додав Джонсон.

Скандал спалахнув, коли в лютому генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що "список клієнтів" Епштейна лежить на її столі. Однак у липні Міністерство юстиції США заявило, що не знайшло жодних доказів існування "списку клієнтів", пов'язаних із педофілом.

Сам Трамп напередодні опублікував черговий допис у власній мережі Truth Social щодо справи Епштейна, звинувативши, як завжди, демократів у заздрості до успіхів республіканців, знову похвалив себе й своїх однопартійців, назвавши їхню роботу "легендарною", та неочікувано підсумував усе закликом: "Зробимо Америку великою знову!".

Звʼязки Епштейна та Трампа

5 червня президент США заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою".

У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі Х, у яких критикував Трампа. Серед іншого, він припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". Маск також продовжив критикувати "великий і прекрасний" закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Окрім того, Маск почав стверджувати, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу, і називав це "справжньою причиною, через яку вони не були оприлюднені".

Президент США не забарився з відповіддю і заявив, що Маск "просто збожеволів". За його словами, мільярдер "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE), тож він "попросив його піти", крім того, закликав припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска.

Згодом адміністрація президента США Дональда Трампа мала просити суд дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Це відбувалося на тлі статті The Wall Street Journal про те, що Трамп міг написати йому "непристойне привітання" у 2003 році.

