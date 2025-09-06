УКР
Новини Файли Епштейна
1 479 21

Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна, - спікер Конгресу США Джонсон

Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна - спікер Майк Джонсон

Президент США Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини і який покінчив життя самогубством у в'язниці у 2019 році.

Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив в ефірі CNN, цитує The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Джонсон сказав про це після того, як його запитали про неодноразові твердження Трампа, що скандал навколо Епштейна, який переслідує його другий термін, є "вигадкою демократів".

Американський посадовець наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп доручив розсекретити додаткові матеріали у справі Епштейна після публікації WSJ про "непристойний лист" 2003 року

"Трамп має на увазі фейк, який демократи використовують, щоб атакувати його. Я багато разів розмовляв з ним про це. Він нажаханий. Це було неправильно витлумачено. Він не каже, що те, що зробив Епштейн, є фейком. Це жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить...  Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його [Епштейна] з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, який намагався викрити цю справу", - додав Джонсон. 

Скандал спалахнув, коли в лютому генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що "список клієнтів" Епштейна лежить на її столі. Однак у липні Міністерство юстиції США заявило, що не знайшло жодних доказів існування "списку клієнтів", пов'язаних із педофілом.

Сам Трамп напередодні опублікував черговий допис у власній мережі Truth Social щодо справи Епштейна, звинувативши, як завжди, демократів у заздрості до успіхів республіканців, знову похвалив себе й своїх однопартійців, назвавши їхню роботу "легендарною", та неочікувано підсумував усе закликом: "Зробимо Америку великою знову!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін’юст США та ФБР визнали, що не існує "списку Епштейна", яким він міг шантажувати Трампа, - Axios

Звʼязки Епштейна та Трампа

5 червня президент США заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою".

У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі Х, у яких критикував Трампа. Серед іншого, він припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". Маск також продовжив критикувати "великий і прекрасний" закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Окрім того, Маск почав стверджувати, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу, і називав це "справжньою причиною, через яку вони не були оприлюднені".

Президент США не забарився з відповіддю і заявив, що Маск "просто збожеволів". За його словами, мільярдер "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE), тож він "попросив його піти", крім того, закликав припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска.

Згодом адміністрація президента США Дональда Трампа мала просити суд дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Це відбувалося на тлі статті The Wall Street Journal про те, що Трамп міг написати йому "непристойне привітання" у 2003 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни, - Politico

Автор: 

+3
Нігуя собі дєвки пляшут!
показати весь коментар
06.09.2025 17:02 Відповісти
+3
Інформатор - це той хто в гущі подій - бо про що ж він має доносити?
показати весь коментар
06.09.2025 17:07 Відповісти
+2
дуршлаг макаронів реднекам на вуха !!!!

"Зробимо Америку великою знову!".

.
показати весь коментар
06.09.2025 17:03 Відповісти
Макарони вішають на уші точно так як Зеля українському народу. Нема ніякої поваги.
показати весь коментар
06.09.2025 17:09 Відповісти
То есть Трампон на острове у Эпштейна не трахал малолеток, а ПОСТУКИВАЛ в ФБР.
показати весь коментар
06.09.2025 17:06 Відповісти
"Двавадном".
І трахав, і стукав. А може і стукав, і трахав.
показати весь коментар
06.09.2025 17:14 Відповісти
нормально викручюються консерватори з цієї теми , а вони впевнені , шо інші не мають протилежних доказів, проти доні 🤠 ?...
показати весь коментар
06.09.2025 17:08 Відповісти
Особливо це стосується #уйла
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Ну, значить, хоч і інформатором ФБР, але на острові епштейна трамп таки був. Але просто так прогулюватись для тамтешньої компанії було б дуже підозріло, а значить треба було робити усе, що й інші. Окрім усього іншого, можна було просто відмовитись приймати в усьому тому участі, якщо ти святіший Папи римського
показати весь коментар
06.09.2025 17:10 Відповісти
Ну може він чпокав 18-річних, а не 16 річних...
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Нормально викручується. А що, все виглядає рівненько: ФБР накрило рудого і приперло доказами, сказали співпрацювати, або за решітку... Після цього став інформатором
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Чому так скромно відмазують Трампа? Сказали б що Донні був таємним агентом ЦРУ, який був вживлений в банду збочинців і хоробро виконував брудну роботу.
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Робив "контрольну закупку" від імені ФБР? Невдовзі дізнаємося, що він навмисно перетрахав агенток ФСБ в Пітері по наказу ФБР
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Даремно прикалуєтесь. Донні Нобелівську премію треба за це дати.
показати весь коментар
06.09.2025 17:16 Відповісти
Інформатором?🤔
Асенізатором Трамп був в ФБР!!!
😀😆😂
показати весь коментар
06.09.2025 17:14 Відповісти
Цей "святоша" намагаєтся відпрати білізну Трампа.
показати весь коментар
06.09.2025 17:15 Відповісти
Це мабуть анонс що скоро може вийти пікантне відео з Донні в головній ролі, тому його оточення грає на випередження.
показати весь коментар
06.09.2025 17:22 Відповісти
Трамп інформатор і ФСБ і КГБ. Ого...
показати весь коментар
06.09.2025 17:20 Відповісти
А брехати у зеленського та його пропагандонів навчився?
показати весь коментар
06.09.2025 17:23 Відповісти
Тобто Трамп - сексот?
показати весь коментар
06.09.2025 17:25 Відповісти
Треба насамперед в себе дома подивитись- чий інформатор керує цілою країною,а не ховати голову в пісок і розжовувати,хто в чужій країні давав колись покази на педофіла слідчим.
показати весь коментар
06.09.2025 17:25 Відповісти
 
 