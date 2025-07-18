Трамп доручив розсекретити додаткові матеріали у справі Епштейна після публікації WSJ про "непристойний лист" 2003 року
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує попросити суд дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Це відбувається на тлі статті The Wall Street Journal про те, що Трамп міг написати йому "непристойне привітання" у 2003 році.
Про це Трамп заявив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив генеральному прокурору Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена", - наголосив він.
Сама Бонді підтвердила на платформі X, що Міністерство юстиції готове вже 18 липня звернутися до суду з клопотанням про розсекречення свідчень.
Раніше Бонді публічно заявляла про намір розкрити важливу інформацію у справі Епштейна, включно з "безліччю імен" і "журналами польотів".
Що передувало?
Напередодні американське видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Трамп міг у 2003 році надіслати "непристойне" привітання 50-річному Епштейну з Днем народження.
В особистому листі, нібито, були "рядки надрукованого тексту, обрамлені контуром оголеної жінки, намальованим маркером від руки".
Згодом Трамп в соцмережі Truth Social заперечив, що написав листа або намалював цей малюнок.
"Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова", - стверджує американський президент.
Трамп звинуватив WSJ в неправдивій інформації й заявив, що подасть до суду на видання та її власника Руперта Мердока.
"Я з нетерпінням чекаю, коли Руперт Мердок дасть свідчення по моєму позову проти нього і його "купи сміття" — газети The Wall Street Journal. Це буде цікавий досвід!!!", - додав Трамп.
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