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Новини Президент Трамп
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У Трампа знайшли венозну недостатність, - Білий дім

Дональд Трамп

У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що багато засобів масової інформації спекулюють на тему синців на руці президента, а також набряків на ногах президента. Тож, прагнучи прозорості, президент попросив мене поділитися сьогодні з вами запискою з його позицією з цього приводу", - зазначила вона.

Та додала, що в останні тижні президент Трамп помітив "легкий набряк гомілок". Ця проблема була ретельно оцінена медичним відділом Білого дому, Трамп пройшов комплексне обстеження, включаючи діагностичні судинні дослідження.

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"Було проведено двостороннє доплерівське ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність, доброякісний і поширений стан, особливо в осіб віком понад 70 років. Важливо, що не було виявлено жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальної хвороби", - сказала Левітт, додавши, що "ознак серцевої недостатності, ниркової недостатності або системних захворювань не виявлено".

Автор: 

США (23826) Трамп Дональд (6484)


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Топ коментарі
+7
А розумову недостатність Трампа і так всі давно бачать...
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18.07.2025 00:02 Відповісти
+2
Це може бути причиною мозгової недостатності? Та чи лічиться це??
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18.07.2025 00:05 Відповісти
+1
А ушко уже зажило??
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18.07.2025 00:04 Відповісти
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А розумову недостатність Трампа і так всі давно бачать...
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18.07.2025 00:02 Відповісти
100%
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18.07.2025 00:05 Відповісти
Цікаво, чи дотягне Лєонід Ілліч Трамп до кінця строку. Хіба що Трампа дотягнуть. Скоро почнуться "сосіскі срани".
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18.07.2025 00:43 Відповісти
А ушко уже зажило??
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18.07.2025 00:04 Відповісти
вся кров в ноги пішла
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18.07.2025 00:05 Відповісти
Це може бути причиною мозгової недостатності? Та чи лічиться це??
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18.07.2025 00:05 Відповісти
Це не може бути причиною мозкової недостатності по причині їх відсутності.
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18.07.2025 00:37 Відповісти
Дайте "недостатності" 50 днів!
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18.07.2025 00:06 Відповісти
НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли. Соответствующее заявление сделал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. По его словам, для реализации этой задумки уже существует план. Он заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон странами НАТО, и теперь Запад имеет возможность «стереть её с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», - сказал он.
Давно пора!!!
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18.07.2025 00:07 Відповісти
соловьйов уже стер і Варшау і Берлін і Париж і Лондон і навіть бахнув по Вашингтону...
Ви теж любите казки слухати ?
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18.07.2025 00:12 Відповісти
Они только учатся говорить на языке быдла, сегодня колининград, завтра воронеж, послезавтра масКВА! ********* в останкино будет что обсуждать и в пепел претворять все и вся языком! Соловей даже в метро не успеет спуститься при ударе по москве, не поверит просто!
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18.07.2025 00:26 Відповісти
соловьёв кремлёвское брехло. У Западных чиновников больше правды в словах!
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18.07.2025 00:27 Відповісти
Тобто, мозок голодує у Трампа. 😁
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18.07.2025 00:11 Відповісти
зато ноги сытые
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18.07.2025 00:14 Відповісти
Був би там мозок , а так....
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18.07.2025 00:17 Відповісти
Заголовок на радість...планеті а останній абзац,то просто абзац)))
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18.07.2025 00:15 Відповісти
А мозги, мозги, у Трампа знайшли?
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18.07.2025 00:17 Відповісти
Перекладаючи з трампівської:

- зловтішався з хвороби Байдена -і от бумеранг повернувся до трампа

- але треба казати що здоровий, якась не суттєва хвороба, бо тут ще 3.5 роки протягнути треба світові на зло
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18.07.2025 00:20 Відповісти
А кажуть, що і геморой виявили, та про це скромно замовчали. Хоча це така дрібниця в порівнянні з світовим рудим гемором
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18.07.2025 00:33 Відповісти
 
 