У Трампа знайшли венозну недостатність, - Білий дім
У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що багато засобів масової інформації спекулюють на тему синців на руці президента, а також набряків на ногах президента. Тож, прагнучи прозорості, президент попросив мене поділитися сьогодні з вами запискою з його позицією з цього приводу", - зазначила вона.
Та додала, що в останні тижні президент Трамп помітив "легкий набряк гомілок". Ця проблема була ретельно оцінена медичним відділом Білого дому, Трамп пройшов комплексне обстеження, включаючи діагностичні судинні дослідження.
"Було проведено двостороннє доплерівське ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність, доброякісний і поширений стан, особливо в осіб віком понад 70 років. Важливо, що не було виявлено жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальної хвороби", - сказала Левітт, додавши, що "ознак серцевої недостатності, ниркової недостатності або системних захворювань не виявлено".
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Ви теж любите казки слухати ?
- зловтішався з хвороби Байдена -і от бумеранг повернувся до трампа
- але треба казати що здоровий, якась не суттєва хвороба, бо тут ще 3.5 роки протягнути треба світові на зло