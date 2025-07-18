У Трампа обнаружили венозную недостаточность, - Белый дом

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что многие средства массовой информации спекулируют на тему синяков на руке президента, а также отеков на ногах президента. Поэтому, стремясь к прозрачности, президент попросил меня поделиться сегодня с вами запиской с его позицией по этому поводу", - отметила она.

И добавила, что в последние недели президент Трамп заметил "легкий отек голеней". Эта проблема была тщательно оценена медицинским отделом Белого дома, Трамп прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования.

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"Было проведено двустороннее допплеровское ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность, доброкачественное и распространенное состояние, особенно у лиц старше 70 лет. Важно, что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни", - сказала Левитт, добавив, что "признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний не обнаружено".