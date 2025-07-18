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Новости Президент Трамп
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У Трампа обнаружили венозную недостаточность, - Белый дом

Дональд Трамп

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что многие средства массовой информации спекулируют на тему синяков на руке президента, а также отеков на ногах президента. Поэтому, стремясь к прозрачности, президент попросил меня поделиться сегодня с вами запиской с его позицией по этому поводу", - отметила она.

И добавила, что в последние недели президент Трамп заметил "легкий отек голеней". Эта проблема была тщательно оценена медицинским отделом Белого дома, Трамп прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования.

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"Было проведено двустороннее допплеровское ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность, доброкачественное и распространенное состояние, особенно у лиц старше 70 лет. Важно, что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни", - сказала Левитт, добавив, что "признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний не обнаружено".

Автор: 

США (27527) Трамп Дональд (6012)


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Топ комментарии
+49
А розумову недостатність Трампа і так всі давно бачать...
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18.07.2025 00:02 Ответить
+16
Це може бути причиною мозгової недостатності? Та чи лічиться це??
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18.07.2025 00:05 Ответить
+13
Дайте "недостатності" 50 днів!
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18.07.2025 00:06 Ответить
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А розумову недостатність Трампа і так всі давно бачать...
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18.07.2025 00:02 Ответить
100%
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18.07.2025 00:05 Ответить
Цікаво, чи дотягне Лєонід Ілліч Трамп до кінця строку. Хіба що Трампа дотягнуть. Скоро почнуться "сосіскі срани".
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18.07.2025 00:43 Ответить
*сіськіматіські*
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18.07.2025 06:54 Ответить
леонида ильича байдена дотянули, америка в яме, если только древние маразматики могут претендовать на пост президента
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18.07.2025 08:35 Ответить
Довгих років життя містеру Президенту Трампу !

Щоб вистачило часу порвати путьку як тузик грєлку

.
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18.07.2025 01:40 Ответить
Так ще донедавна такі,як ти,Трампа з лайном змішували.
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18.07.2025 07:36 Ответить
А ушко уже зажило??
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18.07.2025 00:04 Ответить
вся кров в ноги пішла
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18.07.2025 00:05 Ответить
от хрена , лет30 как отхлынула и пошла в. пятки
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18.07.2025 09:05 Ответить
Це може бути причиною мозгової недостатності? Та чи лічиться це??
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18.07.2025 00:05 Ответить
Це не може бути причиною мозкової недостатності по причині їх відсутності.
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18.07.2025 00:37 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2025 08:26 Ответить
Дайте "недостатності" 50 днів!
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18.07.2025 00:06 Ответить
НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли. Соответствующее заявление сделал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. По его словам, для реализации этой задумки уже существует план. Он заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон странами НАТО, и теперь Запад имеет возможность «стереть её с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», - сказал он.
Давно пора!!!
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18.07.2025 00:07 Ответить
соловьйов уже стер і Варшау і Берлін і Париж і Лондон і навіть бахнув по Вашингтону...
Ви теж любите казки слухати ?
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18.07.2025 00:12 Ответить
Они только учатся говорить на языке быдла, сегодня колининград, завтра воронеж, послезавтра масКВА! ********* в останкино будет что обсуждать и в пепел претворять все и вся языком! Соловей даже в метро не успеет спуститься при ударе по москве, не поверит просто!
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18.07.2025 00:26 Ответить
соловьёв кремлёвское брехло. У Западных чиновников больше правды в словах!
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18.07.2025 00:27 Ответить
Тобто, мозок голодує у Трампа. 😁
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18.07.2025 00:11 Ответить
зато ноги сытые
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18.07.2025 00:14 Ответить
Був би там мозок , а так....
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18.07.2025 00:17 Ответить
Заголовок на радість...планеті а останній абзац,то просто абзац)))
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18.07.2025 00:15 Ответить
А мозги, мозги, у Трампа знайшли?
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18.07.2025 00:17 Ответить
Перекладаючи з трампівської:

- зловтішався з хвороби Байдена -і от бумеранг повернувся до трампа

- але треба казати що здоровий, якась не суттєва хвороба, бо тут ще 3.5 роки протягнути треба світові на зло
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18.07.2025 00:20 Ответить
А кажуть, що і геморой виявили, та про це скромно замовчали. Хоча це така дрібниця в порівнянні з світовим рудим гемором
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18.07.2025 00:33 Ответить
Дні минають, а їх все одно залишається 50
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18.07.2025 00:48 Ответить
не всі вєни в районі головного мозку можуть знайти )) це в нього таке хронічне захворювання )) не треба впадати в відчай. треба ще днів 50 пошукати, можливо, за цей час ще 2-3 знайдуть, не більше )
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18.07.2025 00:54 Ответить
Вот что будет если часто нажимать на кнопку под столом Овального кабинета и тебе будут нести 45 чизбургеров и семь 3-х литровых баклажек Кока-Колы. И всё это тебе надо сьесть и выпить до конца рабочего дня!
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18.07.2025 00:54 Ответить
Знайдіть вже йому хоспіс та й ну його нах.
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18.07.2025 00:59 Ответить
Ви до кого звертаєтеся?
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18.07.2025 08:28 Ответить
До Папи Римського.
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18.07.2025 08:37 Ответить
Варто перевірити голову на наявність сечі.
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18.07.2025 01:08 Ответить
І орган сечовипускання на лобі.
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18.07.2025 08:06 Ответить
Ha кладовищі вже прогули давно ставлять йому!
Старі маразматики керують світом
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18.07.2025 01:12 Ответить
кров завжди направляється туди, чим людина думає, а нижні кінцівки, як відомо ростуть не з голови!
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18.07.2025 01:18 Ответить
Може хай тромб по пеньках побігає,а потім з поварихою в Ростов?Цей метод навіть "поранених" курячим яйцем у груди на ноги ставить,не те що у якесь там вухо.
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18.07.2025 01:22 Ответить
У Трампа большие проблемы из-за скандала с Эпштейном. Он пытается перебить их новостью что у него проблемы со здоровьем. Но пока что не может.
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18.07.2025 02:44 Ответить
Я так розумію - Трампу готують американський варіант "Я устал... Я ухожу...". Це станеться тоді, коли він вже не зможе "стоять врозкаряку" над прірвою світової політики...
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18.07.2025 04:14 Ответить
Недостаточно большая проблема.
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18.07.2025 05:47 Ответить
".. особливо в осіб віком понад 70 років .." Через рік..через рік.."шортьі превращаються" в "в осіб віком понад 80 років.."..І там де Байден тільки спотикався, Трамп ще й валятися буде..Задовбали ці геронтократи..
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18.07.2025 03:10 Ответить
Недостатність венозних клапанів нижніх кінцівок. Затруднений відтік лімфи, набряки, можливий тромбоз глибоких вен, гемморагічне розширення поверхневих вен. Гольф-клуб прийдеться продати.
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18.07.2025 03:40 Ответить
Разом з похованою там першою дружиною?Хоча...Якщо доплатять-це буде чудова угода...І,заодно, наука Меланці.
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18.07.2025 09:00 Ответить
У Трампа знайшли латентну шизофренію - Психіатрична лікарня№1.
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18.07.2025 04:12 Ответить
палата № 6
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18.07.2025 04:41 Ответить
І де він її ховав?
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18.07.2025 08:34 Ответить
Головними факторами, внаслідок яких виникає венозна недостатність, є сидячий спосіб життя, малорухливість або навпаки надмірні навантаження. Якщо до процесу підключаються такі патології, як ожиріння, цукровий діабет, проблеми з серцем, то хронічна венозна недостатність розвивається набагато швидше.
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18.07.2025 05:35 Ответить
А також геморой 1-2стадія. У президента від тяжкої праці почалась розруха в траці
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18.07.2025 05:45 Ответить
Основна проблема в цього дятла ,це розумова недостатність,часткова амнезія,та"словесний понос"...
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18.07.2025 06:23 Ответить
Ну опухли слегка ножки,ничего страшного,главное голова работает,шаттлы в Мексику не запускает и сына хамасовца главой администрации не назначил.
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18.07.2025 07:06 Ответить
Якйй жах!
І це в його юному віці!
Ну то пусте, головне шоб чуб отримував креми та лосьони своєчасно та в достатьньому обсязі.
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18.07.2025 07:12 Ответить
Венозна недостатнicть? Так хай скине воло. А то скоро буде змушений видаляти варикознi вени. А там не далеко й до видалення кiнцiвок. Истчите у Трампа ще й цукровий дiабет, котрий знищуе його колiна. Адже вже стало помiтно , як вiн падае на ноги на сходинках лiтака.
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18.07.2025 07:23 Ответить
Хух... А то я вже нЬЄрвнічать почав...
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18.07.2025 07:33 Ответить
Не то искали... Моск искать надо... Если потерял - то полицией, а ежели украли - ФБРом...
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18.07.2025 07:38 Ответить
А теперь о наших проблемах. Шизофрения? Деменция? Болезнь Крейтцфельдта - Якоба? Энцефалопатия Хашимото! - Речь смазанная, часто малопонятная, временами больной произносит отдельные, малосвязанные между собой слова и предложения... -Малосвязность слов - це шлепер, остальная малосвязность , дык, вы и сами знаете кого?-чего?
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18.07.2025 07:40 Ответить
А тепер більш доступно:
"...в последнее время, как бы это поточнее выразиться, Трамп
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа брифингах за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем...".
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18.07.2025 08:40 Ответить
українські народні експерти про це давно знали навіть більше того
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18.07.2025 08:20 Ответить
Совести и здравого смысла тоже не обнаружили.
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18.07.2025 09:14 Ответить
Забагато уваги.
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18.07.2025 09:26 Ответить
 
 