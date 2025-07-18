У Трампа обнаружили венозную недостаточность, - Белый дом
У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что многие средства массовой информации спекулируют на тему синяков на руке президента, а также отеков на ногах президента. Поэтому, стремясь к прозрачности, президент попросил меня поделиться сегодня с вами запиской с его позицией по этому поводу", - отметила она.
И добавила, что в последние недели президент Трамп заметил "легкий отек голеней". Эта проблема была тщательно оценена медицинским отделом Белого дома, Трамп прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования.
"Было проведено двустороннее допплеровское ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность, доброкачественное и распространенное состояние, особенно у лиц старше 70 лет. Важно, что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни", - сказала Левитт, добавив, что "признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний не обнаружено".
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Щоб вистачило часу порвати путьку як тузик грєлку
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Давно пора!!!
Ви теж любите казки слухати ?
- зловтішався з хвороби Байдена -і от бумеранг повернувся до трампа
- але треба казати що здоровий, якась не суттєва хвороба, бо тут ще 3.5 роки протягнути треба світові на зло
Старі маразматики керують світом
І це в його юному віці!
Ну то пусте, головне шоб чуб отримував креми та лосьони своєчасно та в достатьньому обсязі.
"...в последнее время, как бы это поточнее выразиться, Трамп
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа брифингах за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем...".