У США заборонили американським дипломатам висловлювати думки щодо виборів за кордоном, - Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам у всьому світі не коментувати справедливість чи чесність виборів, проведених іншими державами.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Так, всім дипломатичним представництвам США було надіслано записку, в якій зазначається, що Департамент не робитиме пов'язаних із виборами заяв та не публікуватиме дописи у соцмережах, якщо не буде "чіткого і переконливого" зовнішньополітичного інтересу.
"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, відзначати спільні зовнішньополітичні інтереси.
У посланнях слід уникати висловлювань щодо чесності або цілісності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей відповідної країни", - зазначається в записці, яка була позначена як "конфіденційна", але не засекречена.
Також там додається, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні надходити або від самого міністра, або від речника Департаменту. Американським дипломатам заборонено робити такі заяви без чіткого схвалення вищого керівництва.
У записці згадувалася промова Трампа від 13 травня в Ер-Ріяді, в якій він розкритикував тих, кого він назвав "західними інтервенціоністами", які вказували країнам Близького Сходу, як керувати своїми власними справами, заявивши, що це більше не справа Вашингтона, і він прагне налагодити партнерські відносини.
"Сполучені Штати традиційно розглядають просування прав людини та демократії, а також свободи преси як одну з основних цілей зовнішньої політики, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон має щодо своїх союзників", - пише видання.
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Ну це вже було. Тому і маємо зараз те, що маємо - війни з людожерами по всьому Світу.
Доречі, от зараз ЗЄ просто поперла карта. Бо на чесних виборах йому кранти.
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нічого нового і обидва Черчілі!