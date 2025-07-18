У США заборонили американським дипломатам висловлювати думки щодо виборів за кордоном, - Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам у всьому світі не коментувати справедливість чи чесність виборів, проведених іншими державами.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, всім дипломатичним представництвам США було надіслано записку, в якій зазначається, що Департамент не робитиме пов'язаних із виборами заяв та не публікуватиме дописи у соцмережах, якщо не буде "чіткого і переконливого" зовнішньополітичного інтересу.

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"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, відзначати спільні зовнішньополітичні інтереси.

У посланнях слід уникати висловлювань щодо чесності або цілісності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей відповідної країни", - зазначається в записці, яка була позначена як "конфіденційна", але не засекречена.

Також там додається, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні надходити або від самого міністра, або від речника Департаменту. Американським дипломатам заборонено робити такі заяви без чіткого схвалення вищого керівництва.

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У записці згадувалася промова Трампа від 13 травня в Ер-Ріяді, в якій він розкритикував тих, кого він назвав "західними інтервенціоністами", які вказували країнам Близького Сходу, як керувати своїми власними справами, заявивши, що це більше не справа Вашингтона, і він прагне налагодити партнерські відносини.

"Сполучені Штати традиційно розглядають просування прав людини та демократії, а також свободи преси як одну з основних цілей зовнішньої політики, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон має щодо своїх союзників", - пише видання.

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