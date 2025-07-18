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Новини Політика Трампа
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У США заборонили американським дипломатам висловлювати думки щодо виборів за кордоном, - Reuters

США не коментуватимуть вибори в інших країнах

Держсекретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам  у всьому світі не коментувати справедливість чи чесність виборів, проведених іншими державами.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, всім дипломатичним представництвам США було надіслано записку, в якій зазначається, що Департамент не робитиме пов'язаних із виборами заяв та не публікуватиме дописи у соцмережах, якщо не буде "чіткого і переконливого" зовнішньополітичного інтересу.

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"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, відзначати спільні зовнішньополітичні інтереси.

У посланнях слід уникати висловлювань щодо чесності або цілісності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей відповідної країни", - зазначається в записці, яка була позначена як "конфіденційна", але не засекречена.

Також там додається, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні надходити або від самого міністра, або від речника Департаменту. Американським дипломатам заборонено робити такі заяви без чіткого схвалення вищого керівництва.

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У записці згадувалася промова Трампа від 13 травня в Ер-Ріяді, в якій він розкритикував тих, кого він назвав "західними інтервенціоністами", які вказували країнам Близького Сходу, як керувати своїми власними справами, заявивши, що це більше не справа Вашингтона, і він прагне налагодити партнерські відносини.

"Сполучені Штати традиційно розглядають просування прав людини та демократії, а також свободи преси як одну з основних цілей зовнішньої політики, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон має щодо своїх союзників", - пише видання.

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Автор: 

вибори (6727) Держдепартамент США (1662) США (23834)


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Топ коментарі
+4
гадаю іншим кроком буде привітання з результатами фейкових референдумів на окупованих територіях..., Америка починає відпливати від берегів демократії й чим далі, тим вони дужче машуть веслами...
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18.07.2025 09:02 Відповісти
+3
Круто - більше 20 років на троні, підтерся конституцією, повбивав оппонентів, розв'язав десяток війн - це по трампівські - "просування прав людини та демократії "...
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18.07.2025 08:55 Відповісти
+3
Це щоби свої вибори зайвого разу не ставити під сумніви.
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18.07.2025 08:57 Відповісти
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Тобто, якщо це вигідно, мага будуть співпрацювати з людожерами.

Ну це вже було. Тому і маємо зараз те, що маємо - війни з людожерами по всьому Світу.

Доречі, от зараз ЗЄ просто поперла карта. Бо на чесних виборах йому кранти.
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18.07.2025 08:53 Відповісти
Круто - більше 20 років на троні, підтерся конституцією, повбивав оппонентів, розв'язав десяток війн - це по трампівські - "просування прав людини та демократії "...
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18.07.2025 08:55 Відповісти
Це щоби свої вибори зайвого разу не ставити під сумніви.
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18.07.2025 08:57 Відповісти
гадаю іншим кроком буде привітання з результатами фейкових референдумів на окупованих територіях..., Америка починає відпливати від берегів демократії й чим далі, тим вони дужче машуть веслами...
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18.07.2025 09:02 Відповісти
Імперець Тромб, який вирішив захищати таких самих імперців по всьому світу!
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18.07.2025 09:03 Відповісти
Оплот світової демократії впав....

.
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18.07.2025 09:08 Відповісти
Це для чого затикпти рота? Аааа уе шобге бовкали іншиколи Додік почне липити соьі третій незаконий термін шоб уникнути першого срока? Як шо звісно доживе.
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18.07.2025 09:11 Відповісти
Вибрали якогось чучхе - тай *** з ними -сильно Рубіо головою вдарився
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18.07.2025 09:11 Відповісти
диджеявенсу заткнули рота
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18.07.2025 09:23 Відповісти
буба - доня ...
нічого нового і обидва Черчілі!
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18.07.2025 09:23 Відповісти
А з іншого боку, коли Рубіо слідом за рашкою ниє, що в Румунії "обідєлі мишку, напісялі в норку", или коли Венс бризкає слиною, що Німеччиною повинні керувати АфД, то воно теж якось неприємно чути від "світового поліцейського" та оплота демократії...
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18.07.2025 10:03 Відповісти
 
 