В США запретили американским дипломатам высказывать мнения о выборах за рубежом, - Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам во всем мире не комментировать справедливость или честность выборов, проведенных другими государствами.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так, всем дипломатическим представительствам США была направлена записка, в которой отмечается, что Департамент не будет делать связанных с выборами заявлений и не будет публиковать сообщения в соцсетях, если не будет "четкого и убедительного" внешнеполитического интереса.

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"Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть коротким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, отмечать общие внешнеполитические интересы.

В посланиях следует избегать высказываний относительно честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей соответствующей страны", - отмечается в записке, которая была обозначена как "конфиденциальная", но не засекречена.

Также там добавляется, что сообщения, связанные с выборами, должны поступать либо от самого министра, либо от спикера Департамента. Американским дипломатам запрещено делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства.

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В записке упоминалась речь Трампа от 13 мая в Эр-Рияде, в которой он раскритиковал тех, кого он назвал "западными интервенционистами", которые указывали странам Ближнего Востока, как управлять своими собственными делами, заявив, что это больше не дело Вашингтона, и он стремится наладить партнерские отношения.

"Соединенные Штаты традиционно рассматривают продвижение прав человека и демократии, а также свободы прессы как одну из основных целей внешней политики, хотя критики неоднократно указывали на двойные стандарты, которые Вашингтон имеет в отношении своих союзников", - пишет издание.

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