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Новости Политика Трампа
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В США запретили американским дипломатам высказывать мнения о выборах за рубежом, - Reuters

США не будут комментировать выборы в других странах

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам во всем мире не комментировать справедливость или честность выборов, проведенных другими государствами.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так, всем дипломатическим представительствам США была направлена записка, в которой отмечается, что Департамент не будет делать связанных с выборами заявлений и не будет публиковать сообщения в соцсетях, если не будет "четкого и убедительного" внешнеполитического интереса.

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"Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть коротким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, отмечать общие внешнеполитические интересы.

В посланиях следует избегать высказываний относительно честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей соответствующей страны", - отмечается в записке, которая была обозначена как "конфиденциальная", но не засекречена.

Также там добавляется, что сообщения, связанные с выборами, должны поступать либо от самого министра, либо от спикера Департамента. Американским дипломатам запрещено делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства.

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В записке упоминалась речь Трампа от 13 мая в Эр-Рияде, в которой он раскритиковал тех, кого он назвал "западными интервенционистами", которые указывали странам Ближнего Востока, как управлять своими собственными делами, заявив, что это больше не дело Вашингтона, и он стремится наладить партнерские отношения.

"Соединенные Штаты традиционно рассматривают продвижение прав человека и демократии, а также свободы прессы как одну из основных целей внешней политики, хотя критики неоднократно указывали на двойные стандарты, которые Вашингтон имеет в отношении своих союзников", - пишет издание.

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Автор: 

выборы (24766) Госдепартамент США (1865) США (27527)


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Топ комментарии
+5
гадаю іншим кроком буде привітання з результатами фейкових референдумів на окупованих територіях..., Америка починає відпливати від берегів демократії й чим далі, тим вони дужче машуть веслами...
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18.07.2025 09:02 Ответить
+4
Круто - більше 20 років на троні, підтерся конституцією, повбивав оппонентів, розв'язав десяток війн - це по трампівські - "просування прав людини та демократії "...
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18.07.2025 08:55 Ответить
+4
Це щоби свої вибори зайвого разу не ставити під сумніви.
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18.07.2025 08:57 Ответить
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Тобто, якщо це вигідно, мага будуть співпрацювати з людожерами.

Ну це вже було. Тому і маємо зараз те, що маємо - війни з людожерами по всьому Світу.

Доречі, от зараз ЗЄ просто поперла карта. Бо на чесних виборах йому кранти.
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18.07.2025 08:53 Ответить
Круто - більше 20 років на троні, підтерся конституцією, повбивав оппонентів, розв'язав десяток війн - це по трампівські - "просування прав людини та демократії "...
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18.07.2025 08:55 Ответить
Це щоби свої вибори зайвого разу не ставити під сумніви.
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18.07.2025 08:57 Ответить
гадаю іншим кроком буде привітання з результатами фейкових референдумів на окупованих територіях..., Америка починає відпливати від берегів демократії й чим далі, тим вони дужче машуть веслами...
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18.07.2025 09:02 Ответить
Імперець Тромб, який вирішив захищати таких самих імперців по всьому світу!
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18.07.2025 09:03 Ответить
Тромб в демократичній системі.
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18.07.2025 11:22 Ответить
Оплот світової демократії впав....

.
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18.07.2025 09:08 Ответить
Це для чого затикпти рота? Аааа уе шобге бовкали іншиколи Додік почне липити соьі третій незаконий термін шоб уникнути першого срока? Як шо звісно доживе.
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18.07.2025 09:11 Ответить
Вибрали якогось чучхе - тай *** з ними -сильно Рубіо головою вдарився
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18.07.2025 09:11 Ответить
диджеявенсу заткнули рота
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18.07.2025 09:23 Ответить
буба - доня ...
нічого нового і обидва Черчілі!
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18.07.2025 09:23 Ответить
А з іншого боку, коли Рубіо слідом за рашкою ниє, що в Румунії "обідєлі мишку, напісялі в норку", или коли Венс бризкає слиною, що Німеччиною повинні керувати АфД, то воно теж якось неприємно чути від "світового поліцейського" та оплота демократії...
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18.07.2025 10:03 Ответить
Дипломати мають дотримуватись дипломатичного протоколу. Клоуна це не стосується: може навіть в шортах приїхати та перескакувати через фонтан в місті.
Те саме по висловлюванню: скільки наговорили вже зедипломати(посли) зайвого,пошіршуючи тим самим міжнародні відносини.Взяти хоча би Мельнука в Німеччині.
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18.07.2025 12:15 Ответить
 
 