РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11307 посетителей онлайн
Новости Россия выразила протест Японии
2 183 38

РФ выразила протест Японии из-за ее учений с США: увидела "признаки подготовки к вооруженному конфликту"

Россия выразила протест Японии из-за военных учений с США

Российская Федерация выразила протест Японии из-за совместных учений с США, которые проходят на базах у российских границ. Москва увидела в них "подготовку к вооруженному конфликту".

Об этом заявил МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

В российском ведомстве отметили, что речь идет о "масштабных учениях" Вооруженных сил США Resolute Force Pacific, которые проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, расположенных в "непосредственной близости от дальневосточных границ РФ".

Из-за этого 16 июля посольству Японии в Москве был объявлен "решительный протест".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне планируют построить склады в оккупированном порту "Скадовск"

Россияне добавили, что при этом со стороны командования Сил самообороны Японии якобы звучали "прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности".

"Заявленная цель маневров - повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым", - пишет МИД РФ.

"Россия считает такую безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - добавили в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Японии Исиба призвал РФ к конструктивным действиям для прекращения огня и достижения мира

Ранее в Японии сообщали об учениях Resolute Force Pacific в конце июня на сайте Командования воздушных сил стран.

Целью учений является усиление двусторонних возможностей реагирования Японии и США, а также улучшение тактических навыков.

Автор: 

россия (96612) США (27521) военные учения (3468) Япония (1312) нота протеста (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Цапорилі вже своє свиняче рило сунуть до Японії,коли ви вже перестаните всіх залякувать,Токіо за три дні!
показать весь комментарий
17.07.2025 20:43 Ответить
+12
Заяви скажених безхвостих макак людей не турбують.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:45 Ответить
+9
Японія на своїй території може робити все що вважає за потрібне не питаючи ні у кого а особливо у рашистав...
показать весь комментарий
17.07.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні на шо Японія не рішиться
показать весь комментарий
17.07.2025 20:38 Ответить
Була колись Японія - всю Східну Азію в кулаці тримала - та вийшла
показать весь комментарий
17.07.2025 20:48 Ответить
Тримала недовго - не було економічного та промислового потенціалу для закріплення проєкту
"Вся Азія під одним дахом"

.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:58 Ответить
В них там союзників не було - он Гітлер під себе всю Європу зібрав
показать весь комментарий
17.07.2025 21:10 Ответить
Вообще то был один. Таиланд.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:55 Ответить
навчання "Божий вітер - 2" ?

.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:59 Ответить
По себе меряют, шо с них взять.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:40 Ответить
а як шо і будете брати - палить відразу.
там крім сказу, гнид і кацапських зайвих хромосом нема нічього.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:49 Ответить
Цапорилі вже своє свиняче рило сунуть до Японії,коли ви вже перестаните всіх залякувать,Токіо за три дні!
показать весь комментарий
17.07.2025 20:43 Ответить
Свинособичи можуть повторити. За три дні
Цусіму, Порт Артур.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:22 Ответить
по японськи, чи як завжди по курносому?
показать весь комментарий
17.07.2025 20:45 Ответить
Заяви скажених безхвостих макак людей не турбують.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:45 Ответить
Рашки може згорнути свій протест у трубочку та засунути його собі... сами знаєте куди!
показать весь комментарий
17.07.2025 20:45 Ответить
А що сталося? "Геополітичний полюс", що має "другу армію світу", наймогутніша вяліко-скрєпна державища не потягне "другий фронт"? Чи просто Китай дозволив, а кремлядям те - що серпом по 17гривням, бо Північні Курили можуть повернутися до законного власника?
Вигадали собі історію, вигадали досягнення у війнах, що програли, вигадали героїв у війні, яку (наче) виграли, вигадали власну особливість і... Повірили у всі ці вигадки...
І тепер з цим психічнохворим утворенням має рахуватися увесь світ, бо у цих навіжених найбільший запас ЯЗ.
Апупєть розклад!
показать весь комментарий
17.07.2025 20:47 Ответить
Далекосхідні кацапські бригади вже кількакратно стерлися на пси в Україні, проте козломорді лопатоїди завжди можуть повеселити японців і американців голою сракою з берега.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:48 Ответить
Японія на своїй території може робити все що вважає за потрібне не питаючи ні у кого а особливо у рашистав...
показать весь комментарий
17.07.2025 20:48 Ответить
Какой протест? Они до сих пор в состоянии войны с Японией
показать весь комментарий
17.07.2025 20:49 Ответить
А Ітуруп з Шикотаном і ще декількома дрібними островами то японські.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:22 Ответить
Кремлівський виродок ніяк не зрозуміє , що не їх
кацапське діло , що робиться в інших країнах 😠
Залізло кацапське бидло своїми смердючими рилами
в Украіну і вже вирішили , що їм все можна !!
Будемо вбивати вас , кляті московіти , де тільки можна ,
так як ви не розумієте нормальних відносин 😡
показать весь комментарий
17.07.2025 20:51 Ответить
Коли Сосія проводить постійно навчання на кордонах Європи то нормально а коли на кордонах Сосії хтось проводить навчання то рашисти вже сруть і верещать що на них хочуть напасти.
показать весь комментарий
17.07.2025 20:52 Ответить
Їх хтось слухає?
показать весь комментарий
17.07.2025 20:57 Ответить
Саме з "навчань" і почався напад орди на Україну. Знають орки чому скеглять. А взагалі, пішли кацапи в дупу. Японці на своїй землі і роблять що бажають
показать весь комментарий
17.07.2025 21:04 Ответить
Ви щє підари курили і всю камчатку повернете згодом Яронії ...
ваш ареал існування московська область і найближчі болота , все інше ви ******** і є інвазивним видом там
показать весь комментарий
17.07.2025 21:05 Ответить
Сахалін.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:17 Ответить
Ітуруп, Шикотан, Шиашкотан і ще декілька дрібних.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:53 Ответить
Бг-ггг... Кацапы, ну-ка, спрятались в свои чигири, продолжайте курить кизяки под баряляйку, бо скоро у вас не на что будет даже брагульки шлобыснуть. С Украиной за три дня обделались по полной, лабухи, и туда же... ХЕХ...
показать весь комментарий
17.07.2025 21:09 Ответить
ЗЫ... Памятка нашим соплежуям у власти, мол как нужно было реагировать 13-14-го января , 2014 г. , когда под предлогом защитить сочинскую оленьяду, пыня бряцал возле нас оружием своей миллионной потешной армии.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:10 Ответить
Цусіму забули, срані...?!...
показать весь комментарий
17.07.2025 21:09 Ответить
московіти теж так хочуть - но не можуть - лишається п.здодуїти як завжди
показать весь комментарий
17.07.2025 21:22 Ответить
А яке свиняче і смердяче діло кацапа до Японії з ким вона проводить навчання?
показать весь комментарий
17.07.2025 21:27 Ответить
Острова краще повертайте, і всі навчання скінчаться.
показать весь комментарий
17.07.2025 21:28 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 22:01 Ответить
БАНЗАЙ!
показать весь комментарий
17.07.2025 22:02 Ответить
Пам'ятаю російські відповіді на українські протести на розгортання військ біля кордонів України на початку 2022 року. "Ета наша теріторія ми праводім учєнія..." Нехай терплять...
показать весь комментарий
17.07.2025 22:10 Ответить
Кремль виконує наказ косоокого комуняки таваріща сі?
показать весь комментарий
17.07.2025 22:16 Ответить
 
 