РФ выразила протест Японии из-за ее учений с США: увидела "признаки подготовки к вооруженному конфликту"
Российская Федерация выразила протест Японии из-за совместных учений с США, которые проходят на базах у российских границ. Москва увидела в них "подготовку к вооруженному конфликту".
Об этом заявил МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
В российском ведомстве отметили, что речь идет о "масштабных учениях" Вооруженных сил США Resolute Force Pacific, которые проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, расположенных в "непосредственной близости от дальневосточных границ РФ".
Из-за этого 16 июля посольству Японии в Москве был объявлен "решительный протест".
Россияне добавили, что при этом со стороны командования Сил самообороны Японии якобы звучали "прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности".
"Заявленная цель маневров - повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым", - пишет МИД РФ.
"Россия считает такую безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - добавили в Москве.
Ранее в Японии сообщали об учениях Resolute Force Pacific в конце июня на сайте Командования воздушных сил стран.
Целью учений является усиление двусторонних возможностей реагирования Японии и США, а также улучшение тактических навыков.
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"Вся Азія під одним дахом"
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там крім сказу, гнид і кацапських зайвих хромосом нема нічього.
Цусіму, Порт Артур.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
Вигадали собі історію, вигадали досягнення у війнах, що програли, вигадали героїв у війні, яку (наче) виграли, вигадали власну особливість і... Повірили у всі ці вигадки...
І тепер з цим психічнохворим утворенням має рахуватися увесь світ, бо у цих навіжених найбільший запас ЯЗ.
Апупєть розклад!
кацапське діло , що робиться в інших країнах 😠
Залізло кацапське бидло своїми смердючими рилами
в Украіну і вже вирішили , що їм все можна !!
Будемо вбивати вас , кляті московіти , де тільки можна ,
так як ви не розумієте нормальних відносин 😡
ваш ареал існування московська область і найближчі болота , все інше ви ******** і є інвазивним видом там