РФ выразила протест Японии из-за ее учений с США: увидела "признаки подготовки к вооруженному конфликту"

Российская Федерация выразила протест Японии из-за совместных учений с США, которые проходят на базах у российских границ. Москва увидела в них "подготовку к вооруженному конфликту".

Об этом заявил МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

В российском ведомстве отметили, что речь идет о "масштабных учениях" Вооруженных сил США Resolute Force Pacific, которые проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, расположенных в "непосредственной близости от дальневосточных границ РФ".

Из-за этого 16 июля посольству Японии в Москве был объявлен "решительный протест".

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Россияне добавили, что при этом со стороны командования Сил самообороны Японии якобы звучали "прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности".

"Заявленная цель маневров - повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым", - пишет МИД РФ.

"Россия считает такую безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - добавили в Москве.

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Ранее в Японии сообщали об учениях Resolute Force Pacific в конце июня на сайте Командования воздушных сил стран.

Целью учений является усиление двусторонних возможностей реагирования Японии и США, а также улучшение тактических навыков.