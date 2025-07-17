РФ висловила протест Японії через її навчання зі США: побачила "ознаки підготовки до збройного конфлікту"
Російська Федерація висловила протест Японії через спільні навчання зі США, які проходять на базах біля російських кордонів. Москва побачила в них "підготовку до збройного конфлікту".
Про це заявило МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.
У російському відомстві зазначили, що йдеться про "масштабні навчання" Збройних сил США Resolute Force Pacific, які проходять з 9 липня по 4 серпня, зокрема на військово-тренувальних базах, розташованих в "безпосередній близькості від далекосхідних кордонів РФ".
Через це 16 липня посольству Японії в Москві було оголошено "рішучий протест".
Росіяни додали, що при цьому з боку командування Сил самооборони Японії нібито лунали "прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності".
"Заявлена мета маневрів — підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу "стримування та реагування" Вашингтона та Токіо в умовах, наближених до бойових", - пише МЗС РФ.
"Росія вважає таку безвідповідальну діяльність, що має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою. Вона становить потенційну загрозу безпеці Російської Федерації й неминуче викличе адекватні контрзаходи", - додали у Москві.
Раніше у Японії повідомляли про навчання Resolute Force Pacific наприкінці червня на сайті Командування повітряних сил країн.
Метою навчань є посилення двосторонніх можливостей реагування Японії та США, а також поліпшення тактичних навичок.
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"Вся Азія під одним дахом"
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там крім сказу, гнид і кацапських зайвих хромосом нема нічього.
Цусіму, Порт Артур.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
Вигадали собі історію, вигадали досягнення у війнах, що програли, вигадали героїв у війні, яку (наче) виграли, вигадали власну особливість і... Повірили у всі ці вигадки...
І тепер з цим психічнохворим утворенням має рахуватися увесь світ, бо у цих навіжених найбільший запас ЯЗ.
Апупєть розклад!
кацапське діло , що робиться в інших країнах 😠
Залізло кацапське бидло своїми смердючими рилами
в Украіну і вже вирішили , що їм все можна !!
Будемо вбивати вас , кляті московіти , де тільки можна ,
так як ви не розумієте нормальних відносин 😡
ваш ареал існування московська область і найближчі болота , все інше ви ******** і є інвазивним видом там