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Новини Росія висловила протест Японії
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РФ висловила протест Японії через її навчання зі США: побачила "ознаки підготовки до збройного конфлікту"

Росія висловила протест Японії через військові навчання зі США

Російська Федерація висловила протест Японії через спільні навчання зі США, які проходять на базах біля російських кордонів. Москва побачила в них "підготовку до збройного конфлікту".

Про це заявило МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

У російському відомстві зазначили, що йдеться про "масштабні навчання" Збройних сил США Resolute Force Pacific, які проходять з 9 липня по 4 серпня, зокрема на військово-тренувальних базах, розташованих в "безпосередній близькості від далекосхідних кордонів РФ".

Через це 16 липня посольству Японії в Москві було оголошено "рішучий протест".

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Росіяни додали, що при цьому з боку командування Сил самооборони Японії нібито лунали "прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності".

"Заявлена мета маневрів — підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу "стримування та реагування" Вашингтона та Токіо в умовах, наближених до бойових", - пише МЗС РФ.

"Росія вважає таку безвідповідальну діяльність, що має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою. Вона становить потенційну загрозу безпеці Російської Федерації й неминуче викличе адекватні контрзаходи", - додали у Москві. 

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Раніше у Японії повідомляли про навчання Resolute Force Pacific наприкінці червня на сайті Командування повітряних сил країн.

Метою навчань є посилення двосторонніх можливостей реагування Японії та США, а також поліпшення тактичних навичок.

Автор: 

росія (66728) США (23826) військові навчання (2787) Японія (1214) нота протесту (104)


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Топ коментарі
+16
Цапорилі вже своє свиняче рило сунуть до Японії,коли ви вже перестаните всіх залякувать,Токіо за три дні!
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17.07.2025 20:43 Відповісти
+13
Заяви скажених безхвостих макак людей не турбують.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
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17.07.2025 20:45 Відповісти
+10
Японія на своїй території може робити все що вважає за потрібне не питаючи ні у кого а особливо у рашистав...
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17.07.2025 20:48 Відповісти
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Ні на шо Японія не рішиться
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17.07.2025 20:38 Відповісти
Була колись Японія - всю Східну Азію в кулаці тримала - та вийшла
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17.07.2025 20:48 Відповісти
Тримала недовго - не було економічного та промислового потенціалу для закріплення проєкту
"Вся Азія під одним дахом"

.
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17.07.2025 20:58 Відповісти
В них там союзників не було - он Гітлер під себе всю Європу зібрав
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17.07.2025 21:10 Відповісти
Вообще то был один. Таиланд.
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17.07.2025 21:55 Відповісти
навчання "Божий вітер - 2" ?

.
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17.07.2025 20:59 Відповісти
По себе меряют, шо с них взять.
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17.07.2025 20:40 Відповісти
а як шо і будете брати - палить відразу.
там крім сказу, гнид і кацапських зайвих хромосом нема нічього.
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17.07.2025 20:49 Відповісти
Цапорилі вже своє свиняче рило сунуть до Японії,коли ви вже перестаните всіх залякувать,Токіо за три дні!
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17.07.2025 20:43 Відповісти
Свинособичи можуть повторити. За три дні
Цусіму, Порт Артур.
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17.07.2025 21:22 Відповісти
по японськи, чи як завжди по курносому?
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17.07.2025 20:45 Відповісти
Заяви скажених безхвостих макак людей не турбують.
Нехай звертаються до завідуючого відділом "прімати" Zoologischer Garten Berlin.
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17.07.2025 20:45 Відповісти
Рашки може згорнути свій протест у трубочку та засунути його собі... сами знаєте куди!
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17.07.2025 20:45 Відповісти
А що сталося? "Геополітичний полюс", що має "другу армію світу", наймогутніша вяліко-скрєпна державища не потягне "другий фронт"? Чи просто Китай дозволив, а кремлядям те - що серпом по 17гривням, бо Північні Курили можуть повернутися до законного власника?
Вигадали собі історію, вигадали досягнення у війнах, що програли, вигадали героїв у війні, яку (наче) виграли, вигадали власну особливість і... Повірили у всі ці вигадки...
І тепер з цим психічнохворим утворенням має рахуватися увесь світ, бо у цих навіжених найбільший запас ЯЗ.
Апупєть розклад!
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17.07.2025 20:47 Відповісти
Далекосхідні кацапські бригади вже кількакратно стерлися на пси в Україні, проте козломорді лопатоїди завжди можуть повеселити японців і американців голою сракою з берега.
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17.07.2025 20:48 Відповісти
Японія на своїй території може робити все що вважає за потрібне не питаючи ні у кого а особливо у рашистав...
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17.07.2025 20:48 Відповісти
Какой протест? Они до сих пор в состоянии войны с Японией
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17.07.2025 20:49 Відповісти
А Ітуруп з Шикотаном і ще декількома дрібними островами то японські.
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17.07.2025 21:22 Відповісти
Кремлівський виродок ніяк не зрозуміє , що не їх
кацапське діло , що робиться в інших країнах 😠
Залізло кацапське бидло своїми смердючими рилами
в Украіну і вже вирішили , що їм все можна !!
Будемо вбивати вас , кляті московіти , де тільки можна ,
так як ви не розумієте нормальних відносин 😡
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17.07.2025 20:51 Відповісти
Коли Сосія проводить постійно навчання на кордонах Європи то нормально а коли на кордонах Сосії хтось проводить навчання то рашисти вже сруть і верещать що на них хочуть напасти.
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17.07.2025 20:52 Відповісти
Їх хтось слухає?
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17.07.2025 20:57 Відповісти
Саме з "навчань" і почався напад орди на Україну. Знають орки чому скеглять. А взагалі, пішли кацапи в дупу. Японці на своїй землі і роблять що бажають
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17.07.2025 21:04 Відповісти
Ви щє підари курили і всю камчатку повернете згодом Яронії ...
ваш ареал існування московська область і найближчі болота , все інше ви ******** і є інвазивним видом там
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17.07.2025 21:05 Відповісти
Сахалін.
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17.07.2025 21:17 Відповісти
Ітуруп, Шикотан, Шиашкотан і ще декілька дрібних.
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17.07.2025 21:53 Відповісти
Бг-ггг... Кацапы, ну-ка, спрятались в свои чигири, продолжайте курить кизяки под баряляйку, бо скоро у вас не на что будет даже брагульки шлобыснуть. С Украиной за три дня обделались по полной, лабухи, и туда же... ХЕХ...
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17.07.2025 21:09 Відповісти
ЗЫ... Памятка нашим соплежуям у власти, мол как нужно было реагировать 13-14-го января , 2014 г. , когда под предлогом защитить сочинскую оленьяду, пыня бряцал возле нас оружием своей миллионной потешной армии.
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17.07.2025 21:10 Відповісти
Цусіму забули, срані...?!...
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17.07.2025 21:09 Відповісти
московіти теж так хочуть - но не можуть - лишається п.здодуїти як завжди
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17.07.2025 21:22 Відповісти
А яке свиняче і смердяче діло кацапа до Японії з ким вона проводить навчання?
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17.07.2025 21:27 Відповісти
Острова краще повертайте, і всі навчання скінчаться.
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17.07.2025 21:28 Відповісти
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17.07.2025 22:01 Відповісти
БАНЗАЙ!
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17.07.2025 22:02 Відповісти
Пам'ятаю російські відповіді на українські протести на розгортання військ біля кордонів України на початку 2022 року. "Ета наша теріторія ми праводім учєнія..." Нехай терплять...
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17.07.2025 22:10 Відповісти
Кремль виконує наказ косоокого комуняки таваріща сі?
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17.07.2025 22:16 Відповісти
 
 