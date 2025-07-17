РФ висловила протест Японії через її навчання зі США: побачила "ознаки підготовки до збройного конфлікту"

Російська Федерація висловила протест Японії через спільні навчання зі США, які проходять на базах біля російських кордонів. Москва побачила в них "підготовку до збройного конфлікту".

Про це заявило МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

У російському відомстві зазначили, що йдеться про "масштабні навчання" Збройних сил США Resolute Force Pacific, які проходять з 9 липня по 4 серпня, зокрема на військово-тренувальних базах, розташованих в "безпосередній близькості від далекосхідних кордонів РФ".

Через це 16 липня посольству Японії в Москві було оголошено "рішучий протест".

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Росіяни додали, що при цьому з боку командування Сил самооборони Японії нібито лунали "прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності".

"Заявлена мета маневрів — підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу "стримування та реагування" Вашингтона та Токіо в умовах, наближених до бойових", - пише МЗС РФ.

"Росія вважає таку безвідповідальну діяльність, що має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою. Вона становить потенційну загрозу безпеці Російської Федерації й неминуче викличе адекватні контрзаходи", - додали у Москві.

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Раніше у Японії повідомляли про навчання Resolute Force Pacific наприкінці червня на сайті Командування повітряних сил країн.

Метою навчань є посилення двосторонніх можливостей реагування Японії та США, а також поліпшення тактичних навичок.