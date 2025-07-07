Мін’юст США та ФБР визнали, що не існує "списку Епштейна", яким він міг шантажувати Трампа, - Axios

Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що у них немає доказів того, що засуджений за сексуальні злочини та торгівлю неповнолітніми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів "список клієнтів" або був убитий.

Про це пише Axios, посилаючись на службову записку із висновками про справу Епштейна, передає Цензор.НЕТ.

Американські слідчі слідчі опублікували відео — як у необробленій, так і в покращеній версіях — яке свідчить про те, що ніхто не заходив до частини вʼязниці на Мангеттені, де утримувався Епштейн, у ніч його смерті у 2019 році.

У службовій записці стверджується, що відео підтверджує висновок судово-медичного експерта про те, що Епштейн покінчив життя самогубством.

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Видання зазначає, що ці висновки є першим випадком, коли адміністрація Трампа офіційно спростувала теорії змови стосовно діяльності Епштейна та його смерті.

Зокрема, офіційну версію смерті Епштейна ставили під сумнів нинішній директор ФБР Кеш Патель і його заступник Ден Бонгіно.

Відколи вони приєдналися до уряду, то стали більш стримано говорити про розслідування справи Епштейна та спростували припущення, що його убили. Але в інтернеті, особливо серед правих, стало загальноприйнятним твердження, що до злочинів Епштейна також причетні урядовці, знаменитості та бізнес-лідери, і що хтось убив його, щоб захистити їх.

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Крім того, слідчі США не знайшли жодного компрометуючого "списку клієнтів" Епштейна, "жодних достовірних доказів того, що Епштейн шантажував відомих осіб", зокрема Трампа, а також "жодних доказів, які могли б стати підставою для розслідування проти третіх осіб, яким не висунули звинувачень".

Прихильники руху MAGA висловлювали розчарування стосовно дій адміністрації Трампа у справі Епштейна з лютого, коли Міністерство юстиції оприлюднило частину пов’язаних з Епштейном файлів, які вже були загальнодоступні.

У записці Мін'юст і ФБР заявляють, що ніяке "подальше розкриття" матеріалів, пов'язаних з Епштейном, "не буде доречним або виправданим".

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Звʼязки Епштейна та Трампа

5 червня президент США заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою".

У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі Х, у яких критикував Трампа. Серед іншого, він припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". Маск також продовжив критикувати "великий і прекрасний" закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Окрім того, Маск почав стверджувати, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу, і називав це "справжньою причиною, через яку вони не були оприлюднені".

Президент США не забарився з відповіддю і заявив, що Маск "просто збожеволів". За його словами, мільярдер "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE), тож він "попросив його піти", крім того, закликав припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска.

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