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Новини Конфлікт Трампа і Маска Файли Епштейна
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Мін’юст США та ФБР визнали, що не існує "списку Епштейна", яким він міг шантажувати Трампа, - Axios

Джеффрі Епштейн та Дональд Трамп у 1997 році.

Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що у них немає доказів того, що засуджений за сексуальні злочини та торгівлю неповнолітніми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів "список клієнтів" або був убитий.

Про це пише Axios, посилаючись на службову записку із висновками про справу Епштейна, передає Цензор.НЕТ.

Американські слідчі слідчі опублікували відео — як у необробленій, так і в покращеній версіях — яке свідчить про те, що ніхто не заходив до частини вʼязниці на Мангеттені, де утримувався Епштейн, у ніч його смерті у 2019 році.

У службовій записці стверджується, що відео підтверджує висновок судово-медичного експерта про те, що Епштейн покінчив життя самогубством.

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Видання зазначає, що ці висновки є першим випадком, коли адміністрація Трампа офіційно спростувала теорії змови стосовно діяльності Епштейна та його смерті.

Зокрема, офіційну версію смерті Епштейна ставили під сумнів нинішній директор ФБР Кеш Патель і його заступник Ден Бонгіно.

Відколи вони приєдналися до уряду, то стали більш стримано говорити про розслідування справи Епштейна та спростували припущення, що його убили. Але в інтернеті, особливо серед правих, стало загальноприйнятним твердження, що до злочинів Епштейна також причетні урядовці, знаменитості та бізнес-лідери, і що хтось убив його, щоб захистити їх.

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Крім того, слідчі США не знайшли жодного компрометуючого "списку клієнтів" Епштейна, "жодних достовірних доказів того, що Епштейн шантажував відомих осіб", зокрема Трампа, а також "жодних доказів, які могли б стати підставою для розслідування проти третіх осіб, яким не висунули звинувачень".

Прихильники руху MAGA висловлювали розчарування стосовно дій адміністрації Трампа у справі Епштейна з лютого, коли Міністерство юстиції оприлюднило частину пов’язаних з Епштейном файлів, які вже були загальнодоступні.

У записці Мін'юст і ФБР заявляють, що ніяке "подальше розкриття" матеріалів, пов'язаних з Епштейном, "не буде доречним або виправданим".

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Звʼязки Епштейна та Трампа

5 червня президент США заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою".

У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі Х, у яких критикував Трампа. Серед іншого, він припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". Маск також продовжив критикувати "великий і прекрасний" закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Окрім того, Маск почав стверджувати, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу, і називав це "справжньою причиною, через яку вони не були оприлюднені".

Президент США не забарився з відповіддю і заявив, що Маск "просто збожеволів". За його словами, мільярдер "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE), тож він "попросив його піти", крім того, закликав припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска.

Також читайте: Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?

Автор: 

США (23701) ФБР (177) шантаж (61) Маск Ілон (691) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+10
Добре коли розслідуєш сам себе...
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07.07.2025 17:35 Відповісти
+8
Капітолій також не штурмовали..
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07.07.2025 17:36 Відповісти
+4
Це означає шо рудий довбойоб з народження, біда!
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07.07.2025 17:34 Відповісти
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07.07.2025 17:34 Відповісти
Звісно немає - бо самі його і знищили !
Вітання від Харві Освальда ...((
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07.07.2025 17:45 Відповісти
Тому що надто багатьох він міг потягти за собою і каюк ;американській демократії;
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07.07.2025 18:52 Відповісти
Це означає шо рудий довбойоб з народження, біда!
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07.07.2025 17:34 Відповісти
Добре коли розслідуєш сам себе...
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07.07.2025 17:35 Відповісти
Капітолій також не штурмовали..
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07.07.2025 17:36 Відповісти
головне у слідстві - не вийти на себе
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07.07.2025 17:37 Відповісти
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07.07.2025 17:45 Відповісти
І одна з головних причин чому крашеному пі'дору кров з носа треба було президентство. Щоб похєрить оце розслідування.
Саме тому воно брехало, лицемірило, лягло під ху-йла - щоб оцей список не виліз...
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07.07.2025 17:43 Відповісти
ну був би, припустимо, той список, засвітили б його, то й що?
результат слідства був би той самий, єдине - інше формулювання для закриття справи: список не доказ, бо достовірність його походження достеменно довести неможливо через самогубство/вбивство автора
а рудий - чуб по судах вже битий, на досвіді, його голими свідченнями та доказами запросто так до буцигарні не взяти
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07.07.2025 17:48 Відповісти
Нема Епштейна - нема списку, хіба що в Pydidi ще запитати, але той чорний поц точно ще хоче пожити, тому нічого не скаже)
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07.07.2025 17:49 Відповісти
Прикольно, а повісився він в камері сам, бо сумління замучило.
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07.07.2025 17:49 Відповісти
Трамп був в записнику епштейна, тож ймовірність того, що трамп користувався лоліта експресом не нульова.
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07.07.2025 17:54 Відповісти
не дивно, коли сьогодні і трамп виріс та стоїть на плечах своїх совкових та постсовкових попередників. тепер маск в водоспад випадково впаде, чи теж з вікна випаде?
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07.07.2025 17:58 Відповісти
Відео і фотодокази не є доказами. Список трамп зʼїв. Тепер у американців президент цнотлива, нецілована персона. А те, що фігурує у списках перельотів «Експрес Лоліта»- це ж не заборонено. Ну літав на острів і що? Читали Біблію , водили з дітками козу…
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07.07.2025 17:59 Відповісти
Значить існує. Але тепер цим списком шантажують інших Мінюст і ФБР.
Усі хочуть жити по багатому...
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07.07.2025 19:04 Відповісти
Демоны были но они самоликвидировались. Так что нету у вас методов против Кости Сапрыкина
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07.07.2025 19:05 Відповісти
нема Епштейна , але маск Є...і тешо треба теж Є у нього...
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07.07.2025 19:11 Відповісти
 
 