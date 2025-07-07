Минюст США и ФБР признали, что "списка Эпштейна", которым он мог шантажировать Трампа, не существует, - Axios

Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления и торговлю несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, вел "список клиентов" или был убит.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на служебную записку с выводами о деле Эпштейна, передает Цензор.НЕТ.

Американские следователи опубликовали видео - как в необработанной, так и в улучшенной версиях - которое свидетельствует о том, что никто не заходил в часть тюрьмы на Манхэттене, где содержался Эпштейн, в ночь его смерти в 2019 году.

В служебной записке утверждается, что видео подтверждает заключение судебно-медицинского эксперта о том, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

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Издание отмечает, что эти выводы являются первым случаем, когда администрация Трампа официально опровергла теории заговора относительно деятельности Эпштейна и его смерти.

В частности, официальную версию смерти Эпштейна ставили под сомнение нынешний директор ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонгино.

С тех пор как они присоединились к правительству, то стали более сдержанно говорить о расследовании дела Эпштейна и опровергли предположение, что его убили. Но в интернете, особенно среди правых, стало общепринятым утверждение, что к преступлениям Эпштейна также причастны чиновники, знаменитости и бизнес-лидеры, и что кто-то убил его, чтобы защитить их.

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Кроме того, следователи США не нашли ни одного компрометирующего "списка клиентов" Эпштейна, "никаких достоверных доказательств того, что Эпштейн шантажировал известных лиц", в том числе Трампа, а также "никаких доказательств, которые могли бы стать основанием для расследования против третьих лиц, которым не предъявили обвинений".

Сторонники движения MAGA выражали разочарование относительно действий администрации Трампа по делу Эпштейна с февраля, когда Министерство юстиции обнародовало часть связанных с Эпштейном файлов, которые уже были общедоступны.

В записке Минюст и ФБР заявляют, что никакое "дальнейшее раскрытие" материалов, связанных с Эпштейном, "не будет уместным или оправданным".

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Связи Эпштейна и Трампа

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию сообщений в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "истощался" в Департаменте эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

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