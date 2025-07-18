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Новости Файлы Эпштейна
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Трамп поручил рассекретить дополнительные материалы по делу Эпштейна после публикации WSJ о "непристойном письме" 2003 года

Администрация президента США Дональда Трампа планирует попросить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходит на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

Об этом Трамп заявил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая чрезмерное внимание, которое привлекает дело Джеффри Эпштейна, я поручил генеральному прокурору Пэм Бонди подать все соответствующие материалы большому жюри при условии одобрения суда. Эта афера, организованная демократами, должна быть немедленно прекращена", - подчеркнул он.

Трамп об Эпштейне

Сама Бонди подтвердила на платформе X, что Министерство юстиции готово уже 18 июля обратиться в суд с ходатайством о рассекречивании показаний.

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Ранее Бонди публично заявляла о намерении раскрыть важную информацию по делу Эпштейна, включая "множество имен" и "журналы полетов".

Что предшествовало?

Накануне американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится о том, что Трамп мог в 2003 году отправить "непристойное" поздравление 50-летнему Эпштейну с Днем рождения.

В личном письме, якобы, были "строки напечатанного текста, обрамленные контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером от руки".

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Впоследствии Трамп в соцсети Truth Social отрицал, что написал письмо или нарисовал этот рисунок.

"Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не моя речь. Это не мои слова", - утверждает американский президент.

Трамп

Трамп обвинил WSJ в ложной информации и заявил, что подаст в суд на издание и его владельца Руперта Мердока.

"Я с нетерпением жду, когда Руперт Мердок даст показания по моему иску против него и его "кучи мусора" - газеты The Wall Street Journal. Это будет интересный опыт!!!" - добавил Трамп.

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Трамп
Трамп

Автор: 

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Отже,за себе старий ловелас впевнений : трахав повнолітніх)Але певно когось хоче таки втопити,і думаю ,що з демократів))
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18.07.2025 18:23 Ответить
Він ще "золотий дощ" ********, кажуть особливо мАЦковський...
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18.07.2025 18:34 Ответить
Кожен має право мати свої уподобання))але з мацковським душко - це перебор))
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18.07.2025 18:37 Ответить
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18.07.2025 18:42 Ответить
Головне - не вийти на самого себе
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18.07.2025 18:32 Ответить
Викладуть необхідне.Трамп я його не знав,не чув хто то такий
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18.07.2025 18:33 Ответить
" Я і Вова Путін. Ми обидва не рюрікі і не педофіли".
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18.07.2025 18:39 Ответить
 
 