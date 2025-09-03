УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4021 відвідувач онлайн
Новини Відносини Венесуели та США
695 16

Військові США "завдали смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який відправився з Венесуели, – Рубіо

Марко Рубіо

Армія Сполучених Штатів завдала "смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який вирушив з Венесуели.

Про це в соцмережі Х написав Держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.

"Cьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій", - розповів він.

Читайте: Росія відкрила завод із випуску зброї та боєприпасів у Венесуелі

Автор: 

Венесуела (275) США (24202) Рубіо Марко (284)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп сказав, що 11 людей були вбиті в ударі в "міжнародних водах".

Коли CNN запитала про юридичні підстави для військового ураження картелів, Рубіо сказав: "Я не буду відповідати за юридичного радника Білого дому, достатньо сказати, що всі ці кроки були вжиті заздалегідь."
показати весь коментар
03.09.2025 02:03 Відповісти
А що скажуть завтра, якщо помилились і це якийсь місцевий банановий плантатор розважався на яхті?
показати весь коментар
03.09.2025 02:17 Відповісти
Краще щоб потопили хоч щось російське, а то після Байдена червона доріжка для пукіна і ніяких нових санкцій (на відміну від Канади).
показати весь коментар
03.09.2025 02:34 Відповісти
потопили маленький катер - а понтів наче потопили лінкор
показати весь коментар
03.09.2025 02:24 Відповісти
Потопили корабель без суду у міжнародних водах - і кінці у воду, бо боялися арештувати. Це називається тероризм.
показати весь коментар
03.09.2025 02:06 Відповісти
Переживаєш за кореша ***** Мадуру?
показати весь коментар
03.09.2025 02:10 Відповісти
та ср.. на ту мадуру.
США, маючи такий флот, мали б діяти по закону

.
показати весь коментар
03.09.2025 02:25 Відповісти
Не поділяю твої переживання, але співчуваю твоєму розумовому розвитку. ))
показати весь коментар
03.09.2025 02:30 Відповісти
Міжнародні правила - це ілюзія яку створили та всіляко підтримували після другої світової, щоб максимально відтермінувати третю. Та вона більш менш жевріла тільки за рахунок головного світового поліцейського. Але головний "миротворець" сьогодення усе це остаточно закопав. Тому тепер великих держав з яз ніякі правила взагалі не стосуються.
показати весь коментар
03.09.2025 02:23 Відповісти
Їх закопав не Трамп а *****. По перше. По друге, закон без методів силового примусу виконання, це не закон а фальш. Проблема "світового поліцмена" в тому що його не існуе і ніколи не існувало. Жодна держава не погодиться на створення над державної організації яка буде мати механізми силового примусу до всіх держав, тому що для цього треба поступитися значною часткою свого суверенітету. А цього не буде, поки туповате людство тримається за ідеї "національних держав"
показати весь коментар
03.09.2025 02:29 Відповісти
Если корабль не останавливается по ⁰0требованию военного вчера
показати весь коментар
03.09.2025 02:33 Відповісти
А що ще залишається обісцяним трампонівським чмирям? Висмоктувати з пальця потужні перемоги.
показати весь коментар
03.09.2025 02:18 Відповісти
сатисфакція Аляски
показати весь коментар
03.09.2025 02:26 Відповісти
Ну всьо, герої млять потопити якесь цивільне корито. І цее замість того щоб укласти з ними мирну угоду. Зате Україну штовхають в ліжко до людоїда
показати весь коментар
03.09.2025 02:26 Відповісти
сша, сша, сша форева!!!
Піпець наскількі сильно потрібно робити самому собі автофеляцяю.
Інші таке не могли і не мали сил робити.
Але ************* трап зміг.!
Щоб пояснити які сша класні.
Певне Президент USA втомився це робити.
Співчуваю....
показати весь коментар
03.09.2025 02:26 Відповісти
Смішно дивитися як цензорята з піною у писка захищають ************ кореша Мадуру. Згадується як голосували за зелень, "аби не Порох". Тепер вони будуть навіть *********** братанів захищати по цьому принципу.
показати весь коментар
03.09.2025 02:30 Відповісти
 
 