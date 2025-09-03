Військові США "завдали смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який відправився з Венесуели, – Рубіо

Армія Сполучених Штатів завдала "смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який вирушив з Венесуели.

Про це в соцмережі Х написав Держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.

"Cьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій", - розповів він.

