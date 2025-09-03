Військові США "завдали смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який відправився з Венесуели, – Рубіо
Армія Сполучених Штатів завдала "смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який вирушив з Венесуели.
Про це в соцмережі Х написав Держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.
"Cьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій", - розповів він.
Коли CNN запитала про юридичні підстави для військового ураження картелів, Рубіо сказав: "Я не буду відповідати за юридичного радника Білого дому, достатньо сказати, що всі ці кроки були вжиті заздалегідь."
США, маючи такий флот, мали б діяти по закону
Піпець наскількі сильно потрібно робити самому собі автофеляцяю.
Інші таке не могли і не мали сил робити.
Але ************* трап зміг.!
Щоб пояснити які сша класні.
Певне Президент USA втомився це робити.
Співчуваю....