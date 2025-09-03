РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
9 385 81

Военные США "нанесли смертельный удар" по кораблю с наркотиками, который отправился из Венесуэлы, – Рубио

Марко Рубио

Армия Соединенных Штатов нанесла "смертельный удар" по кораблю с наркотиками, который отправился из Венесуэлы.

Об этом в соцсети Х написал Госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось одной из признанных нарко-террористических организаций", - рассказал он.

Читайте: Россия открыла завод по выпуску оружия и боеприпасов в Венесуэле

Автор: 

Венесуэла (186) США (27823) Рубио Марко (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Потопили корабель без суду у міжнародних водах - і кінці у воду, бо боялися арештувати. Це називається тероризм.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:06 Ответить
+29
потопили маленький катер - а понтів наче потопили лінкор
показать весь комментарий
03.09.2025 02:24 Ответить
+26
А що ще залишається обісцяним трампонівським чмирям? Висмоктувати з пальця потужні перемоги.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп сказав, що 11 людей були вбиті в ударі в "міжнародних водах".

Коли CNN запитала про юридичні підстави для військового ураження картелів, Рубіо сказав: "Я не буду відповідати за юридичного радника Білого дому, достатньо сказати, що всі ці кроки були вжиті заздалегідь."
показать весь комментарий
03.09.2025 02:03 Ответить
А що скажуть завтра, якщо помилились і це якийсь місцевий банановий плантатор розважався на яхті?
показать весь комментарий
03.09.2025 02:17 Ответить
Краще щоб потопили хоч щось російське, а то після Байдена червона доріжка для пукіна і ніяких нових санкцій (на відміну від Канади).
показать весь комментарий
03.09.2025 02:34 Ответить
потопили маленький катер - а понтів наче потопили лінкор
показать весь комментарий
03.09.2025 02:24 Ответить
Для такого дебіла, як рудий блазень Трампон це дуже, дуже крута перемога. А шо ще може зробити старий пирдун Донні? Хоча міг дати термін 2 неділі, щоб вони подумали і більше так не робили.
показать весь комментарий
03.09.2025 07:52 Ответить
Наступного рпзу трмп дасть 24 години,це буде супер суворо
показать весь комментарий
03.09.2025 08:51 Ответить
Потопили корабель без суду у міжнародних водах - і кінці у воду, бо боялися арештувати. Це називається тероризм.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:06 Ответить
Переживаєш за кореша ***** Мадуру?
показать весь комментарий
03.09.2025 02:10 Ответить
та ср.. на ту мадуру.
США, маючи такий флот, мали б діяти по закону

.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:25 Ответить
Не поділяю твої переживання, але співчуваю твоєму розумовому розвитку. ))
показать весь комментарий
03.09.2025 02:30 Ответить
Міжнародні правила - це ілюзія яку створили та всіляко підтримували після другої світової, щоб максимально відтермінувати третю. Та вона більш менш жевріла тільки за рахунок головного світового поліцейського. Але головний "миротворець" сьогодення усе це остаточно закопав. Тому тепер великих держав з яз ніякі правила взагалі не стосуються.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:23 Ответить
Їх закопав не Трамп а *****. По перше. По друге, закон без методів силового примусу виконання, це не закон а фальш. Проблема "світового поліцмена" в тому що його не існуе і ніколи не існувало. Жодна держава не погодиться на створення над державної організації яка буде мати механізми силового примусу до всіх держав, тому що для цього треба поступитися значною часткою свого суверенітету. А цього не буде, поки туповате людство тримається за ідеї "національних держав"
показать весь комментарий
03.09.2025 02:29 Ответить
Якщо ти живеш я якійсь Угандф, світовий уряд це не так і погано. А якщо в Швейцарії чи США то нахіба тобі щоб тобою керували ті кого вибрали угандійці)))
показать весь комментарий
03.09.2025 02:46 Ответить
тобто замість закону право сильного? Скажи,Юрко, а путін *****?
показать весь комментарий
03.09.2025 06:29 Ответить
силовий примус? То хто заважав ВМС США захопити це судно та показати на весь світ мадурівську наркоту? А так копія Лукашенко - "на нас планували напасти, я вам покажу на карті". Це не примус а брехня та тероризм
показать весь комментарий
03.09.2025 06:28 Ответить
Если корабль не останавливается по ⁰0требованию военного вчера
показать весь комментарий
03.09.2025 02:33 Ответить
а це може щоб як Зєльоних відволікти увагу від..

У США ОПРИЛЮДНИЛИ ПЕРШУ ЧАСТИНУ «ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА»

ДТ 03 вересня, 2025, 04:11
Однак вони вже були у відкритому доступі.
....

Оприлюднення документів відбулося на тлі внутрішньої напруги серед республіканців у Палаті представників. Частина конгресменів вимагає більш рішучих дій для оприлюднення всіх матеріалів, що ще в липні спричинило гострі суперечки. У вівторок конгресмен-республіканець Томас Мессі подав клопотання про примусове голосування щодо законопроєкту, який він розробив спільно з демократкою Ро Ханною. Документ зобов'язує розкрити більше файлів Епштейна. Для успіху ініціативи потрібно щонайменше 218 підписів, включно з підтримкою щонайменше п'яти республіканців.

Спікер Палати Майк Джонсон заявив, що ця ініціатива «втратила сенс» через те, що розслідування та публікації вже проводить комітет.

«Ми вже зібрали 34 тисячі документів щодо Епштейна. І це лише початок, а не кінець. Ми діємо обережно, бо маємо дві ключові мети: домогтися справедливості для кожного, хто причетний до злочинів Епштейна та їхнього приховування, і водночас захистити невинних жертв», - сказав Джонсон.



https://zn.ua/ukr/usa/shcho-varto-znati-pro-trampa-epshtejna-ta-novij-skandal-vseredini-maga.html Що варто знати про Трампа, Епштейна та новий скандал всередині MAGA

Комер також надіслав повістку спадкоємцям Епштейна, вимагаючи надати додаткові матеріали, серед яких може бути і https://zn.ua/ukr/usa/wsj-povidomila-pro-list-trampa-skandalnomu-miljarderu-epshtejnu-prezident-ssha-pohrozhuje-vidannju-sudom.html сумнозвісна «книжка іменинників», про яку раніше писала Wall Street Journal. За даними видання, у ній фігурувало повідомлення від Дональда Трампа.
показать весь комментарий
03.09.2025 04:25 Ответить
Кому діло до простітуток?
показать весь комментарий
03.09.2025 05:49 Ответить
Не просто проституток, а малолітніх проституток, а це аже злочин. В штатах чомусь саме педофілія - табу, інші злочини можуть навіть героїзуватись. А на острові епштейна "еліта" здавала тест на нормальність - ти свій, якщо відтоахав дитину. Інша ціль цього #ида - вбивчий компромат на учасників дійства, яким потім можна шантажувати, змушувати лобіювати власні інтереси, торгувати тими файлами. Схоже, #уйло щось придбав з них, і тепер пропонує трампу обмінятись фільмами про національні цінності
показать весь комментарий
03.09.2025 08:06 Ответить
Кацапи могли це організувати, профінасувати,і вуаля,компромат на всю розпущену верхівку США!Можливо що також і інші також розважились.І тепер ні нормальних санкцій,ні реальної допомоги,ні зброї.....
показать весь комментарий
03.09.2025 08:55 Ответить
Не кацапи, а #иди - це їх стратегія керування світом. А кацапів вони давно охмурили, просто подивись на оточення #уйла. Пересічні ж кацапи вже давно не розпізнають #идів серед себе - вже генетично атрофовані на розпізнавання "свій-чужий" завдяки горілці та пропаганді
показать весь комментарий
03.09.2025 09:34 Ответить
Якщо жодного, юридично значущого компромату на Трампа у "файлах Епштейна" і немає,
то засобами діпфейку політичні супротивники та вороги США мабуть технічно цілком здатні його синтезувати.
Зокрема - вІдео, аудіо "факти", з подальшими намаганнями зробити їх доказами у суді. Якщо суд не визнає "факти" доказами, то брудний "осадок" у свідомості виборців все одно залишиться.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:10 Ответить
А що ще залишається обісцяним трампонівським чмирям? Висмоктувати з пальця потужні перемоги.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:18 Ответить
сатисфакція Аляски
показать весь комментарий
03.09.2025 02:26 Ответить
Ну всьо, герої млять потопити якесь цивільне корито. І цее замість того щоб укласти з ними мирну угоду. Зате Україну штовхають в ліжко до людоїда
показать весь комментарий
03.09.2025 02:26 Ответить
Затопити цивільне корито - це банальний міжнародний злочин.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:58 Ответить
сша, сша, сша форева!!!
Піпець наскількі сильно потрібно робити самому собі автофеляцяю.
Інші таке не могли і не мали сил робити.
Але ************* трап зміг.!
Щоб пояснити які сша класні.
Певне Президент USA втомився це робити.
Співчуваю....
показать весь комментарий
03.09.2025 02:26 Ответить
Ти зовсім "хворий" - чи прикидаєшся? "Цензорята" не "мадуру" захищають - а "верховенство закону". Бо американці, фактично, вчинили акт піратства, потопивши судно в міжнародних водах... Венесуела не перебувала в стані війни з США. Вони не мали права навіть його зупинить та оглянуть - а не те що топить...
показать весь комментарий
03.09.2025 02:46 Ответить
А навіщо? "Сховався", в могилу, клон твій, "Микола Січень"... Простіше кажучи - "Почил в бозе...". А як же ти, цим "ніком" прикриваючить, "накидав лайно на вентилятор...", пробуючи мене обпоганить! Та ще й якого з себе "праведника" корчив...
А я тобі казав - "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням в сусідів...".
показать весь комментарий
03.09.2025 03:28 Ответить
"Кастрований"! Відрощуй нові яйця... А то зараз "трясти" нічим...
показать весь комментарий
03.09.2025 03:56 Ответить
Не бреши! "Прощай" - це "не твоє"... Ти ж без мене не можеш існувать... Не мине й кількох днів, як ти знову прибіжиш під мої дописи (під своїм "ніком", чи придумаєш новий), і продовжиш "лайном плюваться". Чому? Бо такі, як я, надають сенс самому твоєму (і подібним тобі "гімноплюям"), існуванню... Ви ж, по суті, крім обпаскуджування оточуючих, ні на що не здатні...
Давай засічемо час - скільки ти витримаєш, щоб не почать знову бігать за мною, по форуму, плюючись лайном?... Зараз 3 вересня. 4 години ночі. Час пішов... Побачимо - наскільки тебе вистачить...
показать весь комментарий
03.09.2025 04:09 Ответить
Додам: а щодо "спілкування" - так не спілкуйся... Поки ТИ, до мене, "без мила, в задницю, не лізеш" - я тебе і "не бачу" на форумі... От і ти так роби... "І буде тобі щастя..."
показать весь комментарий
03.09.2025 03:59 Ответить
О-о-о! "Проклюнувся", "кастрований"...
показать весь комментарий
03.09.2025 03:21 Ответить
Вам шкода нарковбивць????
показать весь комментарий
03.09.2025 08:56 Ответить
Василю! А які у тебе докази, що там були "нарковбивці"? І чи були на судні, наркотики, взагалі? Тому, що так Трамп заявив? Так йому "збрехать - що чхнуть...". Чи у тебе є заперечення? До того ж - корабель перебував у нейтральних водах, і США не у стані війни з Венесуелою... Яке право вони мали його взагалі, зачіпать? Вони у нейтральних водах, навіть не мали права висадить на нього оглядову групу, чи навіть його зупинить...
Тут мова йде про "акт піратства", з боку ВМС США...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:22 Ответить
Ще смішніше бачити баранів які захищають неадекватну політику нинішніх Штатів які цілують ***** в сраку зате відриваються всім флотом на якихось цивільних коритах.
показать весь комментарий
03.09.2025 02:48 Ответить
Ніху…я собі які герої. Піду передивлюся Рембо чи Капітана Америку.
показать весь комментарий
03.09.2025 03:13 Ответить
Корабель то гучно сказано - звичайна лодка. Але це ж адміністрація Трампа - там все велике та геніальне...
показать весь комментарий
03.09.2025 04:50 Ответить
Човен. Без екіпажу. Амери допоьопляються до того що їх перетоплять як москалів у чорному морі. У боротьбі за свободу нарко-плавства.
показать весь комментарий
03.09.2025 05:53 Ответить
А почему по российскому самолету, который возит кокаин тоннами и хло на Аляску не стреляют?
показать весь комментарий
03.09.2025 04:52 Ответить
Ядерний клуб.
Маючи ядерку ми спокійно б анексували білорусь і нам нічого не зробили б, окрім санцій
показать весь комментарий
03.09.2025 06:36 Ответить
І на#єра нам та бяларусь? У нас своєї картоплі вистачає, особливо, бєлароси
показать весь комментарий
03.09.2025 09:37 Ответить
а тих, хто намагався врятуватись дострілювали з геликоптера, чи не стали витрачати на це час?
показать весь комментарий
03.09.2025 05:22 Ответить
Схоже це був БЕК, який не відповідав на сигнали бойового корабля США.
Теоретично являв загрозу, адже невідомо, чи була на борту вибухівка, і який маневр здійснить цей БЕК у наступні секунди. Висадка людей для досмотру цього БЕК була можлива лише після переходу у дрейф.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:46 Ответить
він молоко діткам США віз
показать весь комментарий
03.09.2025 05:45 Ответить
Ага. Сухе. Порошкове.
показать весь комментарий
03.09.2025 05:54 Ответить
ага
показать весь комментарий
03.09.2025 06:00 Ответить
Смєртєльнає убійства. А Рубіо ж має таку лажу озвучувати...співчуваю.
показать весь комментарий
03.09.2025 05:55 Ответить
Мощьньйо.
показать весь комментарий
03.09.2025 06:05 Ответить
Мені здається оточення Трампа повністю втратило розум. Таке несуть, що з них вже весь світ сміється, а зневажоиве ставлення до БД і Трампа вже ніхто не приховує.
Невжев списку єпштейна вся ця світа на чолі з Трампом?
А в списку пуйла острова «масква» педофілів, які там насилували дітей, може і не тільки насилували, оце саме кодло?
Американці в соцмережах вже припускають, що Трамп коли обирав склад бд керувався саме списком епштейна і пуйла, щоб всі були пов'язані ними між собою і гавкали тільки те і на того кого він вкаже.
Там не манія величі, там суто привселюдне насилування в найогидніший спосіб свого оточення, як колись маленьких дітей.
Брудна істота і абсолютно аморальна.
показать весь комментарий
03.09.2025 06:25 Ответить
Сша, а чому нату не підключили? Непорядок! Вони б сотню *томагавків* по тій шалабанці вгепали б.
показать весь комментарий
03.09.2025 06:41 Ответить
Клас , в де самі наркотики, наркомани ?Чи залишилися тільки терористи які без оголошення війни знищили цивільне судно іншої держави в міжнародних водах.
показать весь комментарий
03.09.2025 06:41 Ответить
я представляю что б они говорили если б потопили 3 лоханки уровня кацапских утопших БДК от магуры,Трамп на месяц в кому от ейфории впал бы)))
показать весь комментарий
03.09.2025 06:56 Ответить
Позорисько!!! Все на що спроможна армія US- потопити човен з якимись котиками.
показать весь комментарий
03.09.2025 07:25 Ответить
Оце перемога!
Матир всіх бомб не використали часом для цього вдару?
показать весь комментарий
03.09.2025 07:35 Ответить
Танкер треба топити, іншої визнаної терористичної організації. Венесуела це привіт ***** і перевірка щодо реакції світу.
показать весь комментарий
03.09.2025 07:40 Ответить
Такими переляканими і боягузами США ніколи не були, як при рудому маразматику Донні, начальнику Білого дурдому. Колись, давнооооо, світовому поліцаю США достатно було тільки подиватись в сторону проблемної для світового правопорядку країни, як в тій країні все затихало. А якщо не допомогало, то штати швиденько направляти туди 82 чи 101 аєромобільні дивізії США які швидко наводили порядок. А зараз на всі висери рудого ідіота Донні не звертают уваги, мало про шо кукурікає старий пирдун. Тому для цього придурка "перемогою" світового рівня стає то, коли з Б2 скинули декілька надважких бомб на Іран, або коли наймогутніші в світі ВМС, в складі яких є 10 авіаносців, потопили невеличкий кориблик з наркотою. Такої ганьби, як рудий маразматик , начальник Білого дурдому Трампон в США ніколи не було.
показать весь комментарий
03.09.2025 07:43 Ответить
Вы изобразили Америку каким-то маньяком, который держит всех под дулом ружья.
показать весь комментарий
03.09.2025 07:57 Ответить
Були, були США не маньяком а крутою наддержавою, з якою рахувався і совок і китайці і весь світ. А наразі рудий маразматик, з якого весь світ сміється, старий пирдун Донні, начальник Білого дурдому, перетворив цю наддержаву в цирк шапіто, в якому Донні працює блазнем, а його дебільна ******* підгавкує старому ідіоту. Цей дурдом мені нагадує Україну, в якій стадо дебілів замасть патріота Порошенка вибрали тупого блазня ЗЕлю і його таку саму тупу команду в ВР. Так що вашому старому пирдуну Донні є з чого гордитися, він копіює ЗЕлю зразка 2019 року.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:27 Ответить
Китай півсвіту в себе збирає та квакає про новий світовий порядок, а США в морській бій грає з цивільним судном
показать весь комментарий
03.09.2025 08:04 Ответить
По коментам вбачається щира турбота про долю вбитих наркоторговців та стурбованість про загублений товар,який не дійшов до кінцевих користувачів....цікаво. Можливо абстіненція???
показать весь комментарий
03.09.2025 08:26 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 08:52 Ответить
Старий пирдун Донні копіює *****, такі фотки є в інеті.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:28 Ответить
Якась пародія на маску гая фокса, нє?
показать весь комментарий
03.09.2025 09:39 Ответить
Трамп нарешті знайшов собі супротивника по розміру Венісуелу!
Тільки мені здається що він і там знову обсереться.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:07 Ответить
Звичайно, тільки це старий маразматик Донні видасть як величезну поромогу, рівну перемогі американських моряків в битві за Мідвей, в якій США потопили чотири японські авіаносці, (4-7 червня 1942 року). Під час цієї морської битви на Тихому океані американські військово-морські сили завдали нищівної поразки японському флоту, в якій японці втратили чотири важкі авіаносці, 228 літаків та своїх найкращих пілотів.
Тільки це будуть венесуельські авіаносці, 15 штук і 1000 венесуєльських літаків. І Трампидло за цю героїчну битву буде просити Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:41 Ответить
Не скажи: він хоче дорватись до нафтових родовищ Венесуели, а вони там багатющі Йому головне "залити" американців дешевим пальним, а оскільки ні араби, ні кацапи з ним на такий бігділ не йдуть, вирішив грабонути того, хто найбличже і в кого немає яз. Бютіфул...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:44 Ответить
..."дрібнота".котрою пробують підтримувати минулу велич США.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:13 Ответить
так, кокс у Нью-Йорку подорожчає на 5 дол за грам
показать весь комментарий
03.09.2025 10:52 Ответить
Операція "самовідсострампа" продовжується.
Раніше Президенти USA були могутніми.
Тепер навіть якщо на городі поставити то їх ворони обісруть.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:55 Ответить
Да там сплошная патужна перемога)) Появился видос где уничтожают какую-то шлюпку. ..... А теперь оказывается что и это просто продукт ии) Короче там в белом доме по ходу клоуны похлеще 95го квартала. Рыжему действительно прижимают хвост файлами Эпштейна, если он и его администрация такую куйню на весь мир порет))
показать весь комментарий
03.09.2025 11:31 Ответить
 
 