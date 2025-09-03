Военные США "нанесли смертельный удар" по кораблю с наркотиками, который отправился из Венесуэлы, – Рубио
Армия Соединенных Штатов нанесла "смертельный удар" по кораблю с наркотиками, который отправился из Венесуэлы.
Об этом в соцсети Х написал Госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось одной из признанных нарко-террористических организаций", - рассказал он.
Коли CNN запитала про юридичні підстави для військового ураження картелів, Рубіо сказав: "Я не буду відповідати за юридичного радника Білого дому, достатньо сказати, що всі ці кроки були вжиті заздалегідь."
США, маючи такий флот, мали б діяти по закону
У США ОПРИЛЮДНИЛИ ПЕРШУ ЧАСТИНУ «ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА»
ДТ 03 вересня, 2025, 04:11
Однак вони вже були у відкритому доступі.
Оприлюднення документів відбулося на тлі внутрішньої напруги серед республіканців у Палаті представників. Частина конгресменів вимагає більш рішучих дій для оприлюднення всіх матеріалів, що ще в липні спричинило гострі суперечки. У вівторок конгресмен-республіканець Томас Мессі подав клопотання про примусове голосування щодо законопроєкту, який він розробив спільно з демократкою Ро Ханною. Документ зобов'язує розкрити більше файлів Епштейна. Для успіху ініціативи потрібно щонайменше 218 підписів, включно з підтримкою щонайменше п'яти республіканців.
Спікер Палати Майк Джонсон заявив, що ця ініціатива «втратила сенс» через те, що розслідування та публікації вже проводить комітет.
«Ми вже зібрали 34 тисячі документів щодо Епштейна. І це лише початок, а не кінець. Ми діємо обережно, бо маємо дві ключові мети: домогтися справедливості для кожного, хто причетний до злочинів Епштейна та їхнього приховування, і водночас захистити невинних жертв», - сказав Джонсон.
https://zn.ua/ukr/usa/shcho-varto-znati-pro-trampa-epshtejna-ta-novij-skandal-vseredini-maga.html Що варто знати про Трампа, Епштейна та новий скандал всередині MAGA
Комер також надіслав повістку спадкоємцям Епштейна, вимагаючи надати додаткові матеріали, серед яких може бути і https://zn.ua/ukr/usa/wsj-povidomila-pro-list-trampa-skandalnomu-miljarderu-epshtejnu-prezident-ssha-pohrozhuje-vidannju-sudom.html сумнозвісна «книжка іменинників», про яку раніше писала Wall Street Journal. За даними видання, у ній фігурувало повідомлення від Дональда Трампа.
Тут мова йде про "акт піратства", з боку ВМС США...
Невжев списку єпштейна вся ця світа на чолі з Трампом?
А в списку пуйла острова «масква» педофілів, які там насилували дітей, може і не тільки насилували, оце саме кодло?
Американці в соцмережах вже припускають, що Трамп коли обирав склад бд керувався саме списком епштейна і пуйла, щоб всі були пов'язані ними між собою і гавкали тільки те і на того кого він вкаже.
Там не манія величі, там суто привселюдне насилування в найогидніший спосіб свого оточення, як колись маленьких дітей.
Брудна істота і абсолютно аморальна.
Раніше Президенти USA були могутніми.
Тепер навіть якщо на городі поставити то їх ворони обісруть.