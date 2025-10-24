УКР
США готують наземні операції проти наркокартелів у Венесуелі

Трамп заявив про наземну операцію проти наркоторговців у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що після успіху в боротьбі з морськими маршрутами наркотрафіку США можуть перейти до операцій на суходолі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому заявив журналістам, коментуючи дії американських сил проти контрабанди заборонених речовин. За його словами, зараз лише менше ніж 5% наркотиків потрапляють у США морем.

Трамп пояснив, що тепер наркокартелі намагаються перевозити свій товар через суходіл, зокрема через Венесуелу.

"Сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося", – сказав він. Президент також не виключив можливості наземних операцій у Венесуелі.

Він додав, що це питання можуть передати на розгляд Сенату та Конгресу. Трамп наголосив, що боротьба з наркотрафіком дуже важлива, оскільки наркотики щороку призводять до приблизно 300 тисяч смертей у США. Також він заявив, що морські операції виявилися дуже ефективними.

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому. 

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

Нічо що твій друг Владімір - головний спонсор наркотрафіку в штати? Чубчик такий смішний
24.10.2025 01:06 Відповісти
Грудень 2016 - у приміщенні школи при російській посольській резиденції в Буенос-Айресі аргентинські служби виявили десятки чемоданів із кокаїном (приблизно ~360-390 кг). Це відбулося після повідомлення російського посла/представників, і почалося розслідування.

Аргентинські правоохоронці провели спецоперацію: забрали наркотик, замінили його на борошно і встановили спостереження/трекери. Деякі чемодани були відправлені дипломатичним рейсом до Росії, де вже чекали люди, щоб їх прийняти.

У результаті операції арештовано кількох фігурантів в Аргентині, Німеччині і Росії; у справі фігурував підприємець з Гамбурга - нібито організатор каналу. Деякі підозрювані були згодом засуджені (включно з вироками в Росії у 2022 році).

Російська сторона офіційно заявляла, що діппредставники повідомили аргентинську владу про підозрілі багажі й що справу розслідували спільно; журналістські розслідування та незалежні огляди ставили під сумнів окремі аспекти розслідування й порушували питання про те, хто саме стояв за поставками.
24.10.2025 01:24 Відповісти
Маса і спосіб схованки (чемодани в приміщенні, що належить посольству РФ) роблять справу принципово важливою: торгівля наркотиками у дипломатичних каналах - рідкісне і серйозне правопорушення.
24.10.2025 01:25 Відповісти
Військові операції на території іншої держави- це вторгнення і фактично війна, всякі п*дори ще СВОм називають
24.10.2025 01:11 Відповісти
Вот интересно хоть эти воевать будут, окопабтся ли, или сразу побегут.Будем делать ставки? Проигравший отправляет бабло Бутусову или Стерненке, по совести.
24.10.2025 01:18 Відповісти
Стерненку? Може одразу Міндічу?
24.10.2025 01:31 Відповісти
Те що я казав, Трамп скине ідіота Мадуру, посадить лояльний уряд і зніме санкції з нафти. А далі запропонуе Китаю брати саме нафту у Венесуелли замість кацапської...
24.10.2025 01:49 Відповісти
 
 