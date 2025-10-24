США готують наземні операції проти наркокартелів у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що після успіху в боротьбі з морськими маршрутами наркотрафіку США можуть перейти до операцій на суходолі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому заявив журналістам, коментуючи дії американських сил проти контрабанди заборонених речовин. За його словами, зараз лише менше ніж 5% наркотиків потрапляють у США морем.

Читайте: Білий дім підтвердив зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном

Трамп пояснив, що тепер наркокартелі намагаються перевозити свій товар через суходіл, зокрема через Венесуелу.

"Сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося", – сказав він. Президент також не виключив можливості наземних операцій у Венесуелі.

Він додав, що це питання можуть передати на розгляд Сенату та Конгресу. Трамп наголосив, що боротьба з наркотрафіком дуже важлива, оскільки наркотики щороку призводять до приблизно 300 тисяч смертей у США. Також він заявив, що морські операції виявилися дуже ефективними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Венесуели пропонувала США частки в нафтових і золотих родовищах в обмін на "перезапуск" відносин, - NYT

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому.

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі