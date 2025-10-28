Викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків: виявлено 27 кілограмів кокаїну, PVP та амфетаміну. ФОТО
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури припинено канал постачання особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин з Республіки Польща до України.
Виявлено понад 27 кілограмів кокаїну, PVP та амфетаміну
За даними слідства, 45-річний мешканець Києва організував закупівлю великої партії наркотиків за кордоном, передає Цензор.НЕТ.
Для їх контрабандного перевезення в Україну залучив 34-річну киянку, яка виконувала роль кур’єра.
Під час огляду автомобіля "Renault Scenic" на Львівській митниці правоохоронці виявили спеціально облаштовану схованку у днищі авто. Звідти вилучили понад 27 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин — кокаїн, PVP та амфетамін. Їх орієнтовна вартість на "чорному" ринку становить близько 42 мільйонів гривень.
Киянці повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а чоловіку — у закінченому замаху на незаконне зберігання та перевезення з метою збуту.
Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
