Разоблачен международный канал контрабанды наркотиков: обнаружено 27 килограммов кокаина, PVP и амфетамина. ФОТО

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры прекращен канал поставки особо опасных наркотических средств и психотропных веществ из Республики Польша в Украину.

Обнаружено более 27 килограммов кокаина, PVP и амфетамина

По данным следствия, 45-летний житель Киева организовал закупку крупной партии наркотиков за рубежом, передает Цензор.НЕТ.

Для их контрабандной перевозки в Украину привлек 34-летнюю киевлянку, которая выполняла роль курьера.

Во время осмотра автомобиля "Renault Scenic" на Львовской таможне правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник в днище авто. Оттуда изъяли более 27 килограммов наркотических средств и психотропных веществ - кокаин, PVP и амфетамин. Их ориентировочная стоимость на "черном" рынке составляет около 42 миллионов гривен.

Киевлянке сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах, а мужчине - в законченном покушении на незаконное хранение и перевозку с целью сбыта.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

наркотики

контрабанда (2416) наркотики (2183) Польша (8956) Офис Генпрокурора (2735) Львовская область (3062)
Таким новинам у нас я вже не дивуюсь.
Країна зелених мрій(
28.10.2025 13:58 Ответить
 
 