Завладение 100 млн грн "Энергоатома": из Германии экстрадирован обвиняемый. ФОТО

Из Германии экстрадировали одного из обвиняемых по делу о завладении 100 млн грн "Энергоатома" во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщают САП и НАБУ.

"При содействии компетентных органов Германии и Польши экстрадировали в Украину бывшего руководителя частного общества – организатора завладения почти 100 млн грн убытков ГП "НАЭК "Энергоатом" при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива", – говорится в сообщении САП.

Коррупционная схема

Как отмечается, в декабре 2020 года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом", и заранее определенной частной компанией в обход открытых торгов заключен договор о завершении строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. С целью завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив к его условиям поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" намного дороже. В результате этих действий ГП "НАЭК "Энергоатом" переплатило почти 100 млн грн.

Установлены подозреваемые

Установлена причастность к этому преступлению генерального директора обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", руководителя и сотрудника юридического отдела частной компании. Обвинительный акт по делу направлен в ВАКС в июле 2024 года. В настоящее время судебное разбирательство продолжается.



В САП отмечают, что руководитель частной компании с ноября 2023 года объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года он был задержан на территории Германии.

По данным НАБУ, задержанного передали сотрудникам Национального бюро в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчова", что на Львовщине.

Что предшествовало

В октябре 2023 года была раскрыта схема завладения 100 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" на строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам, участникам организованной группы.

В январе 2024 года САП завершила следствие по делу об убытках Энергоатома на ₴100 миллионов

В июле 2024 года сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора обособленного подразделения госпредприятия НАЭК "Энергоатом", начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения компании, руководителя и сотрудника юридического отдела по обвинению в нанесении "Энергоатому" почти 100 млн грн убытков.

