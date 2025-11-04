Заволодіння 100 млн грн "Енергоатому": з Німеччини екстрадовано обвинуваченого. ФОТО

З Німеччини екстрадували одного з обвинувачених у справі про заволодіння 100 млн грн "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

"За сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадували до України колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП "НАЕК "Енергоатом" при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива", - йдеться в повідомленні САП.

Корупційна схема

Як зазначається, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" набагато дорожче. У результаті цих дій ДП "НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.

Встановлені підозрювані

Встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії. Обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС у липні 2024 року. На цей час судовий розгляд триває.



У САП зауважують, що керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук. У квітні 2025 року його затримано на території Німеччини.

За даними НАБУ, затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова", що на Львівщині.

Що передувало

У жовтні 2023 року було викрито схему заволодіння 100 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом" на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива. НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи.

У січні 2024 року САП завершила слідство у справі про збитки Енергоатому на ₴100 мільйонів

У липні 2024 року повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно генерального директора відокремленого підрозділу держпідприємства НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу компанії, керівника та працівника юридичного відділу за обвинуваченням у завданні "Енергоатому" майже 100 млн грн збитків.

