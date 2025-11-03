З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери втратили понад 20 млн. грн. ФОТОрепортаж

З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора до України екстрадовано організатора злочинної схеми, який разом зі спільниками ошукував волонтерів та військовослужбовців під виглядом продажу товарів для потреб оборони.

За даними слідства, організована група створила фіктивні онлайн-магазини та сторінки в соцмережах, де розміщувала оголошення про продаж авто, дронів, тепловізорів та іншого обладнання для ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник створював фіктивні онлайн-магазини та видавав себе за волонтера

Щоб викликати довіру, вони видавали себе за волонтерів, публікували фото та "звітність" з передової.

Після отримання передоплати, що інколи сягала сотні тисяч гривень, зв’язок із покупцями припинявся. Загальна сума привласнених коштів — понад 20 мільйонів гривень.

Організатору та трьом його співучасникам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти щодо трьох членів угруповання прокурори вже скерували до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатор після викриття переховувався за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук та затримано у Вірменії. 28 жовтня його передано українській стороні у пункті пропуску "Краківець".

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

