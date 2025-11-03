Из Армении экстрадирован организатор мошеннической схемы, из-за которой волонтеры потеряли более 20 млн грн. ФОТОрепортаж
Из Армении экстрадирован организатор мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 млн грн
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора в Украину экстрадирован организатор преступной схемы, который вместе с сообщниками обманывал волонтеров и военнослужащих под видом продажи товаров для нужд обороны.
По данным следствия, организованная группа создала фиктивные онлайн-магазины и страницы в соцсетях, где размещала объявления о продаже авто, дронов, тепловизоров и другого оборудования для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленник создавал фиктивные онлайн-магазины и выдавал себя за волонтера
Чтобы вызвать доверие, они выдавали себя за волонтеров, публиковали фото и "отчетность" с передовой.
После получения предоплаты, которая иногда достигала сотен тысяч гривен, связь с покупателями прекращалась. Общая сумма присвоенных средств — более 20 миллионов гривен.
Организатору и трем его соучастникам сообщено о подозрении. Обвинительные акты в отношении трех членов группировки прокуроры уже направили в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Организатор после разоблачения скрывался за границей. Он объявлен в международный розыск и задержан в Армении. 28 октября он передан украинской стороне в пункте пропуска "Краковец".
Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.
