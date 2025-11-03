Нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение - ему инкриминируется госпредательство, коллаборационизм. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины от "Слуги народа" Евгения Шевченко.

Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное в составе группы лиц, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия Офиса генпрокурора, народный депутат системно распространял через социальные сети информацию, соответствующую пропагандистским нарративам Российской Федерации.

Она была направлена на дискредитацию органов государственной власти Украины, международных партнеров и процессов европейской интеграции. Такие действия способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.

Кроме того, обвиняемый, используя свои личные контакты с представителями политического руководства Республики Беларусь, организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя субъектами хозяйствования.

В дальнейшем он сообщил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.

Таким образом он создал искусственное препятствие в выполнении условий контракта и предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о предоставлении юридических услуг с физическим лицом-предпринимателем - своим сыном.

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на его счет было перечислено 14,5 миллиона гривен за услуги, которые фактически не предоставлялись. Так народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах путем обмана.

Читайте: Суд продлил содержание под стражей до 9 октября нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене

Сторона защиты завершила ознакомление с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт утвержден прокурором и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине". ВИДЕО