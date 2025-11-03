РУС
2 376 18

Нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение - ему инкриминируется госпредательство, коллаборационизм. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины от "Слуги народа" Евгения Шевченко.

Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное в составе группы лиц, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия Офиса генпрокурора, народный депутат системно распространял через социальные сети информацию, соответствующую пропагандистским нарративам Российской Федерации.

Она была направлена на дискредитацию органов государственной власти Украины, международных партнеров и процессов европейской интеграции. Такие действия способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.

Кроме того, обвиняемый, используя свои личные контакты с представителями политического руководства Республики Беларусь, организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя субъектами хозяйствования.

В дальнейшем он сообщил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.

Таким образом он создал искусственное препятствие в выполнении условий контракта и предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о предоставлении юридических услуг с физическим лицом-предпринимателем - своим сыном.

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на его счет было перечислено 14,5 миллиона гривен за услуги, которые фактически не предоставлялись. Так народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах путем обмана.

Читайте: Суд продлил содержание под стражей до 9 октября нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене

Сторона защиты завершила ознакомление с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт утвержден прокурором и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение

Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29455) депутат (3351) заключение (173) Шевченко Евгений Слуга народа (87) Офис Генпрокурора (2743)
+5
Ось справжне лице "партії" слуга урода. Там всі такі, частина спалилась, чостина маскірується.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:47 Ответить
+4
бидло кацапське ...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:44 Ответить
+2
Непопередження населення про "якість" шашликів - то держзрада, чи ні?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:55 Ответить
Не чіпайте Штірліца!!!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 10:44 Ответить
бидло кацапське ...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:44 Ответить
Ось справжне лице "партії" слуга урода. Там всі такі, частина спалилась, чостина маскірується.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:47 Ответить
а ненардеп, теж гурівець, полковник Євген червонець і далі бикує.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:47 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:48 Ответить
Мабуть він із партії "ЄС"? А, 73%, з якої він партії? Ти ба, подивився, ні від від "слуг", тих "патріотів" що дограбовують Україну, а пресують опозицію "ЄС" і їх лідера.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:50 Ответить
Яка там зрада - крадій "на доверії" з мандатом! На зону, обісцять і під шкону до кінця сроку. І в ложці дирку просверлить.
А про поширювані наративи, то тут Зеленському треба поберегтися. Бо якщо взяти все що зі сцени казав, то Шевченко може і за патріота десь у пивничкі на Троєнщині проканать...
Ну і я мовчу про Конституцію України і про свободу віросповідання і переконань. Тут ми вже більшу частину шляху до перетворення і Маленьку Россію пройшли - Вітя Янукович фонаріє у Ростові "А хіба так можна було!"
показать весь комментарий
03.11.2025 10:53 Ответить
Непопередження населення про "якість" шашликів - то держзрада, чи ні?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:55 Ответить
"Так кто ж его посадит? Он же памятник!" Чергова серія Українського правосуддя...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:57 Ответить
Зеленський слідом за ним і разом з усією зРадою.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:04 Ответить
Подивишся на "слуг" і команду Найвєлічайшого Лідора Всесвіту Боневтіка Позорно-Брехливого - всі як один на підбір: мають російські паспорта, або бізнес на росії чи окупованих територіях, рідню на росії, або на окупорваних територіях, ненависть до України і любов до всього російського. Як говорять народні приказки: "Яке йшло - таке й здибало".
показать весь комментарий
03.11.2025 11:06 Ответить
Но позвольте как он служил в очистке партии слуга урода ?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:07 Ответить
Було б добре, щоб цей пєтух сів на довічне. Ащо то було, що приходив в Раду в формі буданівського полковника і корками тикав?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:11 Ответить
а четырежды ухилянту когда впаяют срок за уклонение от службы, а также его кодлу хламидии и ко которые наводили ракеты на полигоны?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:12 Ответить
Нардеп шевченко їздлив до бульбашфюрера і прославляв його економіку, його стиль управління... А арахамія заключив договори з цим бульбашфюрером і купували в нього електроенергію, знищуючи свої шахти, які добували вугілля для ТЕЦ(ТЕС). А Боневтік телефонував і здав бульбашфюреру спецоперацію по "вагнерівцях". Уряд Боневтіка до повномасшабного нападу кацапів купував в бульбашфюрера автобуси, тролейбуси, трактори, вантажні автомобілі, дорожний бітум і цілу лінійку продуктів...То до них у ДБР немає питань?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:18 Ответить
 
 