Суд продлил содержание под стражей до 9 октября нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене

В четверг, 14 августа, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко до 9 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

