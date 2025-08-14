РУС
Суд продлил содержание под стражей до 9 октября нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене

Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене

В четверг, 14 августа, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко до 9 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

Также читайте: Мошенничество в особо крупных размерах: Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении

государственная измена (1606) Шевченко Евгений Слуга народа (84) Печерский суд Киева (28)
А він же начебто позіціонувався як засланий казачок на ворожу територію. Тобто, герой-развєдчік. А зараз вже шпигун?
14.08.2025 22:18 Ответить
він дійсно був засланий на ворожу територію. в Україну. і навіть більше, стараннями гідранта Зе потрапив до кагорти мандатованих.
14.08.2025 22:24 Ответить
Аха, там еще какая-то будановская билять-разведчица получила от будана личную награду- Наградной триппер.
14.08.2025 23:03 Ответить
ЩО? Я щось пропустив, цей 3,14дор, разом з червонцем раніше були в ко-манді Буданова. І Буданов його навіть не обілетив?! До речі, де червонець, виконує спецзавдання Буданова на Мальдивах?
14.08.2025 22:20 Ответить
ГУР використало нардепа Шевченка для побудови комунікації з Білоруссю, - Буданов

https://zaxid.net/gur_vikoristalo_nardepa_shevchenka_dlya_pobudovi_komunikatsiyi_z_bilorussyu__budanov_n1563666
14.08.2025 22:50 Ответить
Шевченка мабуть жаба давить, що ЗЄля не намагався під нього змінити кримінальний кодекс, як у випадку з Чернишовим.
14.08.2025 22:48 Ответить
"Слуги народу" освистали у ВР виступ ветерана АТО Зінкевич про ознаки державної зради в заявах нардепа від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3156490
14.08.2025 22:49 Ответить
 
 