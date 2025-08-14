УКР
Новини Справа Євгенія Шевченка
Суд продовжив тримання під вартою до 9 жовтня нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді

Євгенію Шевченку повідомили про підозру в держзраді

У четвер, 14 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка до 9 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

державна зрада (1750) Шевченко Євгеній Слуга народу (89) Печерський суд Києва (43)
А він же начебто позіціонувався як засланий казачок на ворожу територію. Тобто, герой-развєдчік. А зараз вже шпигун?
14.08.2025 22:18
він дійсно був засланий на ворожу територію. в Україну. і навіть більше, стараннями гідранта Зе потрапив до кагорти мандатованих.
14.08.2025 22:24
Аха, там еще какая-то будановская билять-разведчица получила от будана личную награду- Наградной триппер.
14.08.2025 23:03
ЩО? Я щось пропустив, цей 3,14дор, разом з червонцем раніше були в ко-манді Буданова. І Буданов його навіть не обілетив?! До речі, де червонець, виконує спецзавдання Буданова на Мальдивах?
14.08.2025 22:20
ГУР використало нардепа Шевченка для побудови комунікації з Білоруссю, - Буданов

https://zaxid.net/gur_vikoristalo_nardepa_shevchenka_dlya_pobudovi_komunikatsiyi_z_bilorussyu__budanov_n1563666
14.08.2025 22:50
Шевченка мабуть жаба давить, що ЗЄля не намагався під нього змінити кримінальний кодекс, як у випадку з Чернишовим.
14.08.2025 22:48
"Слуги народу" освистали у ВР виступ ветерана АТО Зінкевич про ознаки державної зради в заявах нардепа від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3156490
14.08.2025 22:49
Погань мерзенна, як і всі "СН"
14.08.2025 23:13
 
 