Суд продовжив тримання під вартою до 9 жовтня нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді
У четвер, 14 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка до 9 жовтня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
