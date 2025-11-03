УКР
Нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення — йому інкриміновано держзраду, колабораціонізм. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.

Йому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства Офісу генпрокурора, народний депутат системно поширював через соціальні мережі інформацію, що відповідала пропагандистським наративам Російської Федерації.

Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.

Крім того, обвинувачений, використовуючи свої особисті контакти з представниками політичного керівництва Республіки Білорусь, організував укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома суб’єктами господарювання.

Надалі він повідомив постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції.

Таким чином він створив штучну перешкоду у виконанні умов контракту та запропонував "вирішити питання", нав’язавши укладення договору про надання юридичних послуг із фізичною особою-підприємцем — власним сином.

У період з грудня 2021 по лютий 2022 року на його рахунок було перераховано 14,5 мільйона гривенб за послуги, які фактично не надавалися. Так народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.

Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення

Євгенію Шевченку повідомили про підозру в держзраді

Ось справжне лице "партії" слуга урода. Там всі такі, частина спалилась, чостина маскірується.
03.11.2025 10:47 Відповісти
бидло кацапське ...
03.11.2025 10:44 Відповісти
Мабуть він із партії "ЄС"? А, 73%, з якої він партії? Ти ба, подивився, ні від від "слуг", тих "патріотів" що дограбовують Україну, а пресують опозицію "ЄС" і їх лідера.
03.11.2025 10:50 Відповісти
Не чіпайте Штірліца!!!!!
03.11.2025 10:44 Відповісти
бидло кацапське ...
03.11.2025 10:44 Відповісти
03.11.2025 10:47 Відповісти
а ненардеп, теж гурівець, полковник Євген червонець і далі бикує.
03.11.2025 10:47 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
03.11.2025 10:48 Відповісти
То, що Шевченко працював на рф, це зрозуміло, але що саме робив, не пишуть.
03.11.2025 11:42 Відповісти
Мабуть він із партії "ЄС"? А, 73%, з якої він партії? Ти ба, подивився, ні від від "слуг", тих "патріотів" що дограбовують Україну, а пресують опозицію "ЄС" і їх лідера.
03.11.2025 10:50 Відповісти
Яка там зрада - крадій "на доверії" з мандатом! На зону, обісцять і під шкону до кінця сроку. І в ложці дирку просверлить.
А про поширювані наративи, то тут Зеленському треба поберегтися. Бо якщо взяти все що зі сцени казав, то Шевченко може і за патріота десь у пивничкі на Троєнщині проканать...
Ну і я мовчу про Конституцію України і про свободу віросповідання і переконань. Тут ми вже більшу частину шляху до перетворення і Маленьку Россію пройшли - Вітя Янукович фонаріє у Ростові "А хіба так можна було!"
03.11.2025 10:53 Відповісти
Непопередження населення про "якість" шашликів - то держзрада, чи ні?
03.11.2025 10:55 Відповісти
"Так кто ж его посадит? Он же памятник!" Чергова серія Українського правосуддя...
03.11.2025 10:57 Відповісти
Зеленський слідом за ним і разом з усією зРадою.
03.11.2025 11:04 Відповісти
Подивишся на "слуг" і команду Найвєлічайшого Лідора Всесвіту Боневтіка Позорно-Брехливого - всі як один на підбір: мають російські паспорта, або бізнес на росії чи окупованих територіях, рідню на росії, або на окупорваних територіях, ненависть до України і любов до всього російського. Як говорять народні приказки: "Яке йшло - таке й здибало".
03.11.2025 11:06 Відповісти
Но позвольте как он служил в очистке партии слуга урода ?
03.11.2025 11:07 Відповісти
Було б добре, щоб цей пєтух сів на довічне. Ащо то було, що приходив в Раду в формі буданівського полковника і корками тикав?
03.11.2025 11:11 Відповісти
а четырежды ухилянту когда впаяют срок за уклонение от службы, а также его кодлу хламидии и ко которые наводили ракеты на полигоны?
03.11.2025 11:12 Відповісти
Нардеп шевченко їздлив до бульбашфюрера і прославляв його економіку, його стиль управління... А арахамія заключив договори з цим бульбашфюрером і купували в нього електроенергію, знищуючи свої шахти, які добували вугілля для ТЕЦ(ТЕС). А Боневтік телефонував і здав бульбашфюреру спецоперацію по "вагнерівцях". Уряд Боневтіка до повномасшабного нападу кацапів купував в бульбашфюрера автобуси, тролейбуси, трактори, вантажні автомобілі, дорожний бітум і цілу лінійку продуктів...То до них у ДБР немає питань?
03.11.2025 11:18 Відповісти
Бужанський наступний?
03.11.2025 11:29 Відповісти
Ні, бужанський свій. Він пропагує те, на чому виріс і отримав визнання Боневтік - російську мову і культуру, російську церкву і ненависть до всього українського.
03.11.2025 12:28 Відповісти
Це тільки ,,гвинтік" , а ,, крупняк" недоторканий .
03.11.2025 11:30 Відповісти
Ой-йо-йой....А хто ж це його привів у Верховну Раду? За чиїми списками?
03.11.2025 11:36 Відповісти
Якась дивна закономірність. Всі, хто в 2019 валили на Порошенка на користь Зеленского, виявляються зрадниками, які працюють на ворога України.
03.11.2025 11:40 Відповісти
Та ну - не може такого бути! Та навіть якщо це правда то найстрашніша кара яка його чекає це "обмін"!
03.11.2025 11:58 Відповісти
А хіба відразу не було видно, що то за гівнюк?

03.11.2025 12:08 Відповісти
Так ото ж і Зєльонкін хразу побачив: своя людина.
03.11.2025 12:14 Відповісти
 
 