Нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення — йому інкриміновано держзраду, колабораціонізм. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.

Йому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства Офісу генпрокурора, народний депутат системно поширював через соціальні мережі інформацію, що відповідала пропагандистським наративам Російської Федерації.

Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.

Крім того, обвинувачений, використовуючи свої особисті контакти з представниками політичного керівництва Республіки Білорусь, організував укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома суб’єктами господарювання.

Надалі він повідомив постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції.

Таким чином він створив штучну перешкоду у виконанні умов контракту та запропонував "вирішити питання", нав’язавши укладення договору про надання юридичних послуг із фізичною особою-підприємцем — власним сином.

У період з грудня 2021 по лютий 2022 року на його рахунок було перераховано 14,5 мільйона гривенб за послуги, які фактично не надавалися. Так народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.

Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

