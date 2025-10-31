Суд обрав запобіжні заходи посадовцям Одеської міськради у справі про службову недбалість, що спричинила загибель людей

Підозрюваним у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей, посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства "Міські дороги" судом обрано запобіжні заходи.

Рішення суду:

заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;

директору Департаменту міського господарства - тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Меру Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

