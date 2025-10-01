УКР
Новини Негода в Одесі
2 036 6

Негода в Одесі: кількість загиблих зросла до 10

Негода в Одесі

В Одесі кількість загиблих через негоду збільшилася до 10 осіб, понад 1000 людей звернулися по допомогу.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, який приїхав у місто для ознайомлення з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина", - розповів Кулеба. 

За словами міністра, він побував на локаціях, які найбільше постраждали через зливу та спілкувався з місцевими жителями, які залишилися без майна.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Також сильно пошкоджене обладнання, яке необхідне, щоб пройти опалювальний сезон. Більше 1000 людей звернулися по допомогу – через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. На цей час через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що в Одесі на базі ОВА створено спеціальну комісію, яка має виявити причини трагедії.

Як повідомлялося раніше, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

Читайте також: Кабмін готовий виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі, - Свириденко

Автор: 

негода (775) Одеса (5630) Одеська область (3517) Одеський район (312)
комісію проводьте в ОПі , чому під час війни не облаштовані центри від стихійного лиха ,з базами гуманнітарної допомоги ?!!!і необовязково в Одесі , в миколаївський обл. шоб швидко доставити допомогу !!!
показати весь коментар
01.10.2025 22:06 Відповісти
Тут гумдопомогу розкрадають ешелонами, а ви про якісь "бази"...
показати весь коментар
01.10.2025 22:25 Відповісти
так ,я знаю ...
показати весь коментар
01.10.2025 22:27 Відповісти
Я знаю, що пані знає...
показати весь коментар
01.10.2025 22:50 Відповісти
Забиті лівньовки.
показати весь коментар
01.10.2025 23:04 Відповісти
Як би було таке, не дай Бог, в Києві - Кличка що тут на форумі, що в реалі зелені б вже зачморили..а про труху проросійську - мовчок.
показати весь коментар
01.10.2025 23:25 Відповісти
 
 