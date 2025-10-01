Негода в Одесі: кількість загиблих зросла до 10

В Одесі кількість загиблих через негоду збільшилася до 10 осіб, понад 1000 людей звернулися по допомогу.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, який приїхав у місто для ознайомлення з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина", - розповів Кулеба.

За словами міністра, він побував на локаціях, які найбільше постраждали через зливу та спілкувався з місцевими жителями, які залишилися без майна.

"Також сильно пошкоджене обладнання, яке необхідне, щоб пройти опалювальний сезон. Більше 1000 людей звернулися по допомогу – через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. На цей час через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що в Одесі на базі ОВА створено спеціальну комісію, яка має виявити причини трагедії.

Як повідомлялося раніше, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

