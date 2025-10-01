Кабмін готовий виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі, - Свириденко

Кабінет Міністрів у разі необхідності готовий виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків негоди в Одесі.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація в Одесі. Щойно на засіданні Кабміну заслухали доповідь віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби з місця події. Також заслухали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови ДСНС України Андрія Даника щодо ліквідації наслідків. Рятувальники працюють на місці і допомагають місцевим мешканцям", - розповіла прем'єрка.

Уряд доручив низці структур, серед яких - Міністерство внутрішніх справ, ДСНС, Мінрозвитку, Мінфін, Мінекономіки і Одеська ОВА - вжити заходів для ліквідації наслідків зливи в Одесі і не допустити відключення міста від систем життєзабезпечення.

Також Свириденко наголосила, що за необхідності можливі відкриття в Одесі пунктів незламності, а також виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Вона додала, що Кабмін буде оперативно ухвалювати необхідні рішення.

Як повідомлялося раніше, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

