Кабмін готовий виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі, - Свириденко

свириденко

Кабінет Міністрів у разі необхідності готовий виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків негоди в Одесі.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація в Одесі. Щойно на засіданні Кабміну заслухали доповідь віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби з місця події. Також заслухали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови ДСНС України Андрія Даника щодо ліквідації наслідків. Рятувальники працюють на місці і допомагають місцевим мешканцям", - розповіла прем'єрка.

Уряд доручив  низці структур, серед яких - Міністерство внутрішніх справ, ДСНС, Мінрозвитку, Мінфін, Мінекономіки і Одеська ОВА - вжити заходів для ліквідації наслідків зливи в Одесі і не допустити відключення міста від систем життєзабезпечення.

Також Свириденко наголосила, що за необхідності можливі відкриття в Одесі пунктів незламності, а також виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Вона додала, що Кабмін буде оперативно ухвалювати необхідні рішення.

Як повідомлялося раніше, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду в Одесі та районі відомо про 9 загиблих осіб, серед яких дитина. Також зазначалося, що через негоду в Одесі загинула родина з 5 осіб, їх накрила хвиля.

Читайте також: День жалоби оголошено в Одеській області 2 жовтня

щоб вкрасти і їх
показати весь коментар
01.10.2025 19:34 Відповісти
Тьотя з двома підозрами у корупції та братом сдристнувшим з України, ти вже всіх 18 - 24 випустила за кордон?
показати весь коментар
01.10.2025 19:34 Відповісти
🤣 напевно їх вже спиз...ли ))))))
показати весь коментар
01.10.2025 19:38 Відповісти
О, на премьері одяг по протоколу . Нарешті
показати весь коментар
01.10.2025 19:43 Відповісти
Ще б щось з зачіскою зробити . Може нехай подивиться зачіску Маргерет Тетчер Та не ходила простоволоса
показати весь коментар
01.10.2025 19:45 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 19:49 Відповісти
це наслідки маленької віри в зелених - н. негоди, чи це таки наслідки правління символа віри - г. труханова? ))
показати весь коментар
01.10.2025 20:21 Відповісти
 
 