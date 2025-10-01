РУС
Кабмин готов выделить средства из резервного фонда на преодоление последствий непогоды в Одессе, - Свириденко

свириденко

Кабинет Министров в случае необходимости готов выделить средства из резервного фонда государственного бюджета на преодоление последствий непогоды в Одессе.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация в Одессе. Только что на заседании Кабмина заслушали доклад вице-премьер-министра Алексея Кулебы с места происшествия. Также заслушали министра внутренних дел Игоря Клименко и председателя ГСЧС Украины Андрея Даника по ликвидации последствий. Спасатели работают на месте и помогают местным жителям", - рассказала премьер.

Правительство поручило ряду структур, среди которых - Министерство внутренних дел, ГСЧС, Минразвития, Минфин, Минэкономики и Одесская ОВА - принять меры для ликвидации последствий ливня в Одессе и не допустить отключения города от систем жизнеобеспечения.

Также Свириденко подчеркнула, что при необходимости возможны открытие в Одессе пунктов несокрушимости, а также выделение средств из резервного фонда государственного бюджета. Она добавила, что Кабмин будет оперативно принимать необходимые решения.

Как сообщалось ранее, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.

Читайте также: День траура объявлен в Одесской области 2 октября

Кабмин (14126) непогода (832) Одесса (8038) Одесская область (3844) Свириденко Юлия (239) Одесский район (296)
щоб вкрасти і їх
01.10.2025 19:34 Ответить
Тьотя з двома підозрами у корупції та братом сдристнувшим з України, ти вже всіх 18 - 24 випустила за кордон?
01.10.2025 19:34 Ответить
🤣 напевно їх вже спиз...ли ))))))
01.10.2025 19:38 Ответить
О, на премьері одяг по протоколу . Нарешті
01.10.2025 19:43 Ответить
Ще б щось з зачіскою зробити . Може нехай подивиться зачіску Маргерет Тетчер Та не ходила простоволоса
01.10.2025 19:45 Ответить
01.10.2025 19:49 Ответить
це наслідки маленької віри в зелених - н. негоди, чи це таки наслідки правління символа віри - г. труханова? ))
01.10.2025 20:21 Ответить
 
 