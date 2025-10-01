Кабмин готов выделить средства из резервного фонда на преодоление последствий непогоды в Одессе, - Свириденко

Кабинет Министров в случае необходимости готов выделить средства из резервного фонда государственного бюджета на преодоление последствий непогоды в Одессе.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация в Одессе. Только что на заседании Кабмина заслушали доклад вице-премьер-министра Алексея Кулебы с места происшествия. Также заслушали министра внутренних дел Игоря Клименко и председателя ГСЧС Украины Андрея Даника по ликвидации последствий. Спасатели работают на месте и помогают местным жителям", - рассказала премьер.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Правительство поручило ряду структур, среди которых - Министерство внутренних дел, ГСЧС, Минразвития, Минфин, Минэкономики и Одесская ОВА - принять меры для ликвидации последствий ливня в Одессе и не допустить отключения города от систем жизнеобеспечения.

Также Свириденко подчеркнула, что при необходимости возможны открытие в Одессе пунктов несокрушимости, а также выделение средств из резервного фонда государственного бюджета. Она добавила, что Кабмин будет оперативно принимать необходимые решения.

Как сообщалось ранее, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых ребенок. Также отмечалось, что из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек, их накрыла волна.

Читайте также: День траура объявлен в Одесской области 2 октября