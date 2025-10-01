РУС
Из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек: их накрыла волна

Непогода в Одессе

Семья из пяти человек погибла в результате непогоды в Одессе. Их дом накрыла волна и они не смогли выбраться.

Об этом заявила спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, одним из самых страшных случаев стала гибель семьи из пяти человек, которые проживали на цокольном этаже дома.

Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", - рассказала Аверина.

Кроме того, погибли три женщины, которые шли по дороге. Как уточнила пресс-секретарь, их накрыло волной и понесло течением. Все погибшие - жители Одессы.

Непогода также зацепила Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.

Также читайте: Непогода в Одессе: 23-летнюю девушку могло смыть водой, поисковая операция продолжается

Ночью спасатели выполнили значительный объем работы, в частности проводили эвакуацию людей из подтопленных районов.

"Местами вода была выше груди, там мы доставляли людей в эвакуационные автобусы", - добавила она.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых - ребенок.

непогода (827) Одесса (8030) Одесская область (3844) Одесский район (288)
Топ комментарии
+5
Олег Чиж #588055

От дуже цікаво стало, в чи буде відкрите якесь кримінальне впровадження на службову недбалість, халатність, що призвела до загибелі людей. Ливнева каналізація швидше за все не працює і її ніхто не обслуговував належним чином. А це вже пряме зобов'язання місцевої влади забезпечувати належний рівень функціонування систем життєзабезпечення. Чи все спишуть на негоду??? У всіх наслідках є свої причини....
01.10.2025 09:22 Ответить
+4
https://finteco.com.ua/article/24111-mobilizatsiia-iedynoho-elektryka-iak-kaniv-zalyshyvsia-bez-vulychnoho-osvitlennia/ Мобілізація єдиного електрика: як Канів залишився без вуличного освітлення
Скоро і сантехніка толкового хрін знайдеш походу... не кажучи вже за обслуговування лівньовок
01.10.2025 09:32 Ответить
+2
Чего,Чорного моря?
01.10.2025 09:16 Ответить
Цунами?
01.10.2025 09:06 Ответить
не дозволене законом будівництво.
01.10.2025 09:12 Ответить
01.10.2025 09:16 Ответить
Я трішки помилився.
Думав будинок був близько до берегової смуги.
Причина стала дощ, сильний дощ.
Ну Одеса то не ВБ.
Там трішки гірша ситуація з водовідводом.
01.10.2025 09:21 Ответить
Олег Чиж #588055

От дуже цікаво стало, в чи буде відкрите якесь кримінальне впровадження на службову недбалість, халатність, що призвела до загибелі людей. Ливнева каналізація швидше за все не працює і її ніхто не обслуговував належним чином. А це вже пряме зобов'язання місцевої влади забезпечувати належний рівень функціонування систем життєзабезпечення. Чи все спишуть на негоду??? У всіх наслідках є свої причини....
01.10.2025 09:22 Ответить
ти точно в Україні живеш?
01.10.2025 09:27 Ответить
Скоро і сантехніка толкового хрін знайдеш походу... не кажучи вже за обслуговування лівньовок
01.10.2025 09:32 Ответить
Кадровим чхати на країну і на проблеми людей
01.10.2025 09:38 Ответить
Подякуйте "бусифікації"
01.10.2025 09:40 Ответить
Скоріш за все ливневою каналізацією в місті ніхто особливо не займається. Це проблема не тільки Одеси. Багато де у великих містах її просто не має, оскільки при проєктувані нових житлових кварталів дууууже часто на ці ДБН забивають, бо дешевше "купити" технічний нагляд та аудит, ніж прокласти всі ці мережі. Але 2-х місячна норма за день, не знаю, в якому українському місті водовідведення впорається з такими об'ємами.
01.10.2025 10:09 Ответить
Конечно трагедия. Ну вообще это что-то из разряда вон выходящего. Ни тебе урагана ,ни цунами, обычный ливень. И такие катастрофические последствия. А вообще, если не стебаться-этот наш Зелёный просто притягивает катастрофы. Помните, как он впервые прилетел к Меркель, и как её дико трясло прямо при встрече ? А ещё он поехал к Макрону, а через некоторое время сгорел нотр-дам де пари. Ещё бы до хрена таких случаев. Ну круче всего досталось нам. Думай- те.
01.10.2025 09:50 Ответить
 
 