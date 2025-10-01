Из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек: их накрыла волна
Семья из пяти человек погибла в результате непогоды в Одессе. Их дом накрыла волна и они не смогли выбраться.
Об этом заявила спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, одним из самых страшных случаев стала гибель семьи из пяти человек, которые проживали на цокольном этаже дома.
Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", - рассказала Аверина.
Кроме того, погибли три женщины, которые шли по дороге. Как уточнила пресс-секретарь, их накрыло волной и понесло течением. Все погибшие - жители Одессы.
Непогода также зацепила Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.
Ночью спасатели выполнили значительный объем работы, в частности проводили эвакуацию людей из подтопленных районов.
"Местами вода была выше груди, там мы доставляли людей в эвакуационные автобусы", - добавила она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых - ребенок.
Думав будинок був близько до берегової смуги.
Причина стала дощ, сильний дощ.
Ну Одеса то не ВБ.
Там трішки гірша ситуація з водовідводом.
От дуже цікаво стало, в чи буде відкрите якесь кримінальне впровадження на службову недбалість, халатність, що призвела до загибелі людей. Ливнева каналізація швидше за все не працює і її ніхто не обслуговував належним чином. А це вже пряме зобов'язання місцевої влади забезпечувати належний рівень функціонування систем життєзабезпечення. Чи все спишуть на негоду??? У всіх наслідках є свої причини....
Скоро і сантехніка толкового хрін знайдеш походу... не кажучи вже за обслуговування лівньовок