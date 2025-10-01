Из-за непогоды в Одессе погибла семья из 5 человек: их накрыла волна

Семья из пяти человек погибла в результате непогоды в Одессе. Их дом накрыла волна и они не смогли выбраться.

Об этом заявила спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, одним из самых страшных случаев стала гибель семьи из пяти человек, которые проживали на цокольном этаже дома.

Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", - рассказала Аверина.

Кроме того, погибли три женщины, которые шли по дороге. Как уточнила пресс-секретарь, их накрыло волной и понесло течением. Все погибшие - жители Одессы.

Непогода также зацепила Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.

Ночью спасатели выполнили значительный объем работы, в частности проводили эвакуацию людей из подтопленных районов.

"Местами вода была выше груди, там мы доставляли людей в эвакуационные автобусы", - добавила она.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за непогоды в Одессе и районе известно о 9 погибших, среди которых - ребенок.

