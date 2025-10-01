Непогода в Одессе: 23-летнюю девушку могло смыть водой, поисковая операция продолжается
В Одессе во время сильных ливней 23-летнюю девушку могло смыть потоком воды, водолазы ГСЧС продолжают ее поиски.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Суспільне" местная жительница пропала около 18:00 в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы, у нее светлые волосы и голубые глаза.
Одновременно спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды по всей области. Спасен 231 человек, эвакуировано 46 транспортных средств, среди которых три автомобиля скорой помощи. К работам привлечено более 500 работников коммунальных служб, энергетиков и спасателей, привлечено 85 единиц специальной техники.
Из-за подтопления дорог и проездов работы по ликвидации последствий будут продолжаться в течение ночи. Энергетики восстановили свет для 66,6 тысячи семей, еще 23,7 тысячи потребителей временно остаются без электроснабжения.
Городские власти объявили, что 1 октября школы будут работать дистанционно из-за подтопления классов и укрытий, но дежурные группы и классы начальной школы останутся открытыми.
Спасатели водолазами проверяют опасные участки и эвакуируют людей и технику из подтопленных зон. Жителей призывают оставаться дома и избегать опасных маршрутов.
Ситуация остается контролируемой, но поисковая операция и ликвидация последствий непогоды продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль