Непогода в Одессе: 23-летнюю девушку могло смыть водой, поисковая операция продолжается

В Одессе во время сильных ливней 23-летнюю девушку могло смыть потоком воды, водолазы ГСЧС продолжают ее поиски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Суспільне" местная жительница пропала около 18:00 в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы, у нее светлые волосы и голубые глаза.

Одновременно спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды по всей области. Спасен 231 человек, эвакуировано 46 транспортных средств, среди которых три автомобиля скорой помощи. К работам привлечено более 500 работников коммунальных служб, энергетиков и спасателей, привлечено 85 единиц специальной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за подтопления дорог и проездов работы по ликвидации последствий будут продолжаться в течение ночи. Энергетики восстановили свет для 66,6 тысячи семей, еще 23,7 тысячи потребителей временно остаются без электроснабжения.

Городские власти объявили, что 1 октября школы будут работать дистанционно из-за подтопления классов и укрытий, но дежурные группы и классы начальной школы останутся открытыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ливень в Одессе: спасены более 230 человек, эвакуированы десятки автомобилей, работы будут продолжаться всю ночь

Спасатели водолазами проверяют опасные участки и эвакуируют людей и технику из подтопленных зон. Жителей призывают оставаться дома и избегать опасных маршрутов.

Ситуация остается контролируемой, но поисковая операция и ликвидация последствий непогоды продолжаются.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!