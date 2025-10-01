Негода в Одесі: 23-річну дівчину могло змити водою, пошукова операція триває

В Одесі під час сильних злив 23-річну дівчину могло змити потоком води, водолази ДСНС продовжують її пошуки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на "Суспільне" місцева жителька зникла близько 18:00 в районі вулиці Художника Федорова та провулка Адольфа Лози, у неї світле волосся та блакитні очі.

Одночасно рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди по всій області. Врятовано 231 людину, евакуйовано 46 транспортних засобів, серед яких три автомобілі швидкої допомоги. До робіт залучено понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків і рятувальників, залучено 85 одиниць спеціальної техніки.

Через підтоплення доріг та проїздів роботи з ліквідації наслідків триватимуть протягом ночі. Енергетики відновили світло для 66,6 тисячі родин, ще 23,7 тисячі споживачів тимчасово залишаються без електропостачання.

Міська влада оголосила, що 1 жовтня школи працюватимуть дистанційно через підтоплення класів та укриттів, але чергові групи та класи початкової школи залишаться відкритими.

Рятувальники водолазами перевіряють небезпечні ділянки та евакуюють людей і техніку з підтоплених зон. Мешканців закликають залишатися вдома та уникати небезпечних маршрутів.

Ситуація залишається контрольованою, але пошукова операція та ліквідація наслідків негоди тривають.

