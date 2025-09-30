УКР
Злива в Одесі: врятовано понад 230 людей, евакуйовано десятки автомобілів, роботи триватимуть усю ніч

Негода в Одесі, підтоплення та ліквідація наслідків

Унаслідок сильної зливи в Одесі та Одеському районі надзвичайники врятували 231 людину та евакуювали з води 46 одиниць техніки, серед яких три автомобілі швидкої допомоги. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через негоду в місті та районі підтоплені дороги й проїзди. До ліквідації наслідків стихії залучено понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків і підрозділів ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної та рятувальної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призовного віку: вони їхали до Молдови. ФОТО

Попри затяжну зливу, ремонтні роботи не припиняються й триватимуть протягом ночі. За словами Кіпера, енергетикам вдалося відновити електропостачання для 66,6 тисячі родин у 131 населеному пункті. Водночас без світла залишаються ще 23,7 тисячі споживачів.

Сильна злива паралізувала Одесу у вівторок, 30 вересня. В регіоні зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Щоб підготуватися до негоди, ще з вечора, 29 вересня, усі комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи.

Читайте: ТЦК встановлює інформаційні намети в Одесі - повістки там не роздають

В Одеській міськраді повідомили, що 1 жовтня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.

негода (771) Одеса (5621) Одеська область (3508) підтоплення (196) Одеський район (303)
