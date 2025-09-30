Злива в Одесі: врятовано понад 230 людей, евакуйовано десятки автомобілів, роботи триватимуть усю ніч

Унаслідок сильної зливи в Одесі та Одеському районі надзвичайники врятували 231 людину та евакуювали з води 46 одиниць техніки, серед яких три автомобілі швидкої допомоги. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через негоду в місті та районі підтоплені дороги й проїзди. До ліквідації наслідків стихії залучено понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків і підрозділів ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної та рятувальної техніки.

Попри затяжну зливу, ремонтні роботи не припиняються й триватимуть протягом ночі. За словами Кіпера, енергетикам вдалося відновити електропостачання для 66,6 тисячі родин у 131 населеному пункті. Водночас без світла залишаються ще 23,7 тисячі споживачів.

Сильна злива паралізувала Одесу у вівторок, 30 вересня. В регіоні зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Щоб підготуватися до негоди, ще з вечора, 29 вересня, усі комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи.

В Одеській міськраді повідомили, що 1 жовтня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.

