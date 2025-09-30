Дощ затопив Одесу: транспорт не курсує, навчання дистанційне, таксі під 2000 грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дощ затопив Одесу, зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Щоб підготуватися до негоди, ще з вечора, 29 вересня, усі комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одеський міський голова 30 вересня Геннадій Труханов провів засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнуто оперативні штаби у районних адміністраціях, введено План реагування на надзвичайні ситуації та визначено першочергові завдання.

Разом із комунальниками у місті працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підтоплених підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення та слідкують за критичною інфраструктурою.

У зв’язку з посиленням негоди весь громадський електротранспорт зупинився ще о 17:30, а рух легкового транспорту у зонах підтоплень обмежено. За необхідності будуть відкриті оперативні пункти незламності.

В Одеській міськраді повідомили, що 1 жовтня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.

На тлі негоди суттєво зросли тарифи на таксі. Якщо раніше середня поїздка коштувала близько 150–200 грн, то зараз замовлення подекуди обходиться у 2000 грн.

