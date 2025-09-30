УКР
Дощ затопив Одесу: транспорт не курсує, навчання дистанційне, таксі під 2000 грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дощ затопив Одесу, зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Щоб підготуватися до негоди, ще з вечора, 29 вересня, усі комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одеський міський голова 30 вересня Геннадій Труханов провів засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнуто оперативні штаби у районних адміністраціях, введено План реагування на надзвичайні ситуації та визначено першочергові завдання.

Негода в Одесі

Негода в Одесі

Негода в Одесі

Разом із комунальниками у місті працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підтоплених підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення та слідкують за критичною інфраструктурою.

У зв’язку з посиленням негоди весь громадський електротранспорт зупинився ще о 17:30, а рух легкового транспорту у зонах підтоплень обмежено. За необхідності будуть відкриті оперативні пункти незламності.

Обережно, ненормативна лексика!

В Одеській міськраді повідомили, що 1 жовтня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.

На тлі негоди суттєво зросли тарифи на таксі. Якщо раніше середня поїздка коштувала близько 150–200 грн, то зараз замовлення подекуди обходиться у 2000 грн.

+15
Таксисти місцеві з Фокусіми, під час аварії на станції, гроші не дерли з мешканців, як оті з Одеси, після дощу!!!! Україна і Японія!! Наслідки совдепівського, людина - людині, друг, таваріщ і брат???
30.09.2025 20:17
+13
Виходив з дому - дощик був так собі.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
30.09.2025 20:25
+12
Не зовсім по темі, але: цікаво, яке бидло досі споживає (і пише!) "канал" під назвою "****** адєсса"?

У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
30.09.2025 20:16
Не зовсім по темі, але: цікаво, яке бидло досі споживає (і пише!) "канал" під назвою "****** адєсса"?

У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
30.09.2025 20:16
не *****, нема такого каналу, провокатор ****
30.09.2025 20:31
Є! Назва російською мовою - "ОдеССа".
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
30.09.2025 20:34
Української влади в Одесі немає! Дороги перекриті для транспорту, люди годинами добираються додому! Потрібно усунути Труханова та ввести військову адміністрацію в Одесі!
30.09.2025 21:03
отож... але підари ******* кривляти та накдати...он піськов сказав що багато "николаевцев и одесситов хотят в россию" и від віртуальних патріотів посипались коментарі що "їх треба вислати в россію", а не те що ************ *******
30.09.2025 21:44
Х#єм по тому піськову, після чого розвернути його задом!
Але це вже на любителя!
30.09.2025 21:52
То запусти відео і розуй очі.
30.09.2025 20:35
ну якщо ти там побачив викривлену назву славетного українського міста, то ти дешевий **дар і очі тобі взагалі не потрібні.
30.09.2025 21:45
Ага. А ще більшість ЗЕлених телеграм-помийок теж славетні і дуже українські.

Да і сама Одеса украіномовна від Дюка до катакомб. І концертів кацапською там нема. І ніяких Пушкіндів та Катерин в Одесі не шанують.
30.09.2025 21:50
Ви щось маєте проти такого одесита, як я?
30.09.2025 21:54
Я не знаю такого одесита, як Ви. 😁
30.09.2025 21:55
Думаю, що Ви багато чого не знаєте, але намагаєтесь узагальнювати.
На мою скромну думку - це неправільно, бо ждуни є всюду - і в Києві, і у Львові, і у Харкові, але вважати, що саме вони є уособленням тих міст, є найбільша помилка, яку ви можете зробити.
30.09.2025 21:59
А я не про ждунів, а про масову культуру.
30.09.2025 22:19
Коли Ви востанне були в Одесі?
Якщо Ви судите по Тік-Току, чи Інстаграму, чи по новинам, то чи вважаєте Ви, що це дійсно відображає суспільні настрої? А може все ж таки Ви помиляєтесь, коли судите по найбільш кричущим випадкам?
Думаю - найкращою відповіддю Вам буде те, що другого травня 2014 року Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "РуSSкому міру". Це дорого обішлось Одеситам, але набагато дешевше, ніж Донецьку і Луганську.
Не забувайте про це!
30.09.2025 22:26
А на концерті Сердючки гоцали тисячі марсіан. І взагалі він проходив таємно від місцевих патріотів.
30.09.2025 22:34
Не знаю, хто там "Гоцав", але всі питання - до Данилка, і Креміня, який не знайшов порушень Закону.
Ще раз - Ви робите величезну помилку, коли судите мільонне місто по найбільш кричущим і скандальним проявам.
30.09.2025 22:41
Ще раз - концерти російською дають там, де на це є попит.
30.09.2025 22:42
Так - в поки що переважно російькомовному місті є попит...
А коли я на вулицях Одеси зустрічаю росісйькомовних Харківʼян, чи Херсонців, чи Маріупольців - вони теж є ждунами??? Попри те, що вони поїхали в Одесу, а не Московію? Ви направду так думаєте?
30.09.2025 22:47
А де я казав, що пофігіст, дебіл, ледар та ждун тотожні?

Але разом вони і складають це "покищо російськомовне". Причому, нема нічого тривалішого за "покищо" та нічого постійнішого за "тимчасове", коли мова іде про звички та комфортне середовище.

Більше того, після ріденького переляку 2022 його чисельність знов зростає у 2025.
30.09.2025 23:12
І пінні вечірки після бомбардувань з десятками загиблих та поранених влаштовують теж таємні вороги.

І мільйон підписників у кацапомовної помийки "******* одєсса" - ета другоє.
30.09.2025 22:41
Ви маєте на увазі, що російськомовний обовʼязково підтримує русню, і чекає на Х.йла??
Ви це серьозно?!!
30.09.2025 22:43
Можуть бути десятки причин, чому людина ще не перейшла на Українську, і в кожному випадку своя причина. Переважно - це страх осоромитись поганим знанням мови.
Дайте людям час - тим, хто навчався в школі і в інституті російською мовою, дійсно тяжко перейти на Українську, але тим дітям, що зараз навчаються Українською, це буде набагато легше.
І це я чую на вулицях міста, коли дедалі більше людей спілкуються Українською.
Згоден - поки що не в більшості, але дайте їм час! Кардинальні зміни не можуть відбувати по клацанню пальців.
30.09.2025 22:53
Я з російськомовної родини. 45 років з 50 розмовляв і писав російською.

Кому мені треба дати час? Сцикунам, які не хочуть переходити чи пердунам, що однією ногою у могилі?

Як на мене, то за 3,5 роки бомбарлувань аргументів для переходу на українську прилетіло вже достатньо.

Але достатньо для людини, яка вважає себе українцем, а не космополитом з портового міста.
30.09.2025 22:59
Те, що Ви так вчинили, зовсім не означає, що і інші зобовʼязані робити так само.
Головне - щоби все було по Закону!
А Закон не зобовʼязує у приватному спілкуванні розмовляти виключно Українською, подобається Вам це чи ні.
Я теж, як бачите, перейшов на Українську, але я також розумію, що не всі так можуть.
Ще раз - дайте їм час.
І не забувайте - росіськомовні часто є не меншими патріотами України, ніж Україномовні.
30.09.2025 23:09
Я не казав, що всі зобов'язані бути українцями.

Я казав, що переходу на українську заважає тільки відсутність бажання.
30.09.2025 23:18
Цікаво, що ті люди не мають страху осоромитись поганим знанням російської мови. Адже ота російська made in Odessa далеко не ідеальна (м'яко кажучи).

Але те, що Ви розповідаєте про українську мову на одеських вулицях, мене тішить. Я в Харкові спостерігаю те саме.
30.09.2025 23:12
Поставив вподобайку Вашому коментарю, але чому Ви пишете лише про "made in Odessa", але не пишете про "made in Lviv", "made in Kyiv", "made in Mykolaiv" тощо?
Знаю одне - заходжу в кавʼярню, чи до магазину, чи на Привозі, і розмовляю Українською - переважно люди теж відповідають Українською. Не всі - треба визнати. Хтось відповідає суржиком, хтось таки російською... Але жодного разу не зустрів людей, які б відкрито показували своє незадоволення!
Відтак - люди розуміють, що час російськомовності закінчується, просто вони поки не вбачають в себе сил і вміння спілкуватись Українською.
Але це лише питання часу!
30.09.2025 23:28
Я маю на увазі, що російськомовний в Україні-2025 - кліничний дебіл.
30.09.2025 22:48
30.09.2025 22:48 Відповісти
Те, що людина намагається образити когось, характеризує не його візаві, а саму людину!
30.09.2025 22:55
Я не ображаю, а констатую.
30.09.2025 23:00
І ця констатація характеризує саме Вас!
30.09.2025 23:02
Я і не сперичаюся.
Що абсолютно не заважає мені відноситися саме до одеситів, як до дівчат з Приморського бульвару.

Прикольні, симпатичні, юморні але... не для створення міцної родини.

Не люблю я ні це місто, ні його вельми специфічних мешканців.
30.09.2025 23:23
Доречі, донечане у моєму рейтингу вище за одеситів.
Вони хоча б чесніщі перед собою та іншими.

А Одеса - суцільне ********, наїбалово та їх виправдання місцевим колоритом.
30.09.2025 23:26
Добре, що Ви це написали!
Відтак - я таки був правий, коли писав, що Ваші намагання образити характеризують лише Вас.
Такий собі містечковий шовінізм.
На цьому відкланююсь.
30.09.2025 23:34
Та капець, як манерно для одесита. 😁

Мені аж ніяково стало. Засну у смутку з відчуттям недосказаності.

Або подивлюся щось про Марсель, щоб краще розуміти патріотизм маркетанок та контрабандистів.
30.09.2025 23:45
Я й не сподівався, що людина, яка оцінює міліонне місто по десятку
найбільш кричущих випадків, зможе переналаштуватись на обʼєктивну оцінку.
Мене це не обходить, це проблема Вашого оцінювання картинки, яку Ви нарисували в своїй голові, і яка не має нічого спільного з обʼєктивною реальністю.
30.09.2025 23:57
Чиєю об'єктивною реальністю? 😁
Романтика, який заперечує всю історію складання специфічного соціуму свого міста?

Одеса масово заговорить українською тільки у разі нечуваного переселення народів або геноциду.

Це також не можливо, як Одеса без контрабанти чи Донецьк без нелегальних копанок.
01.10.2025 00:08
Передивились руснявих фільмів?
Ще раз питаю - коли Ви востанне були в Одесі?
01.10.2025 00:16
1,5 року служив в Одесі у 90-х. Якось був з київським екіпажем тиждень на початку 2000-х.

З тих пір ні разу не виникало бажання навідуватись туди ще. Також, як з 2008 я вирішив, що ноги моєї не буде у Криму.

Є більш цікаві і більш приємні чужі місця.
01.10.2025 00:22
Сорі. У Крим я зарікся їздити у 2010.
01.10.2025 00:24
тобто колі підари називають нашу країну з першою літерою "О", а столицю, з другою "У" тобі норм заходить?
30.09.2025 21:56
Тобто, це роблять самі одесити.
30.09.2025 21:57
Homini errare est!
30.09.2025 22:01
Homini hominis lupus est.
30.09.2025 22:06
Можете ображатись, але це руснявий девіз!
30.09.2025 22:07
Коли народився цей вираз кацапів ще не придумав монгольський генштаб. 😁
30.09.2025 22:14
Вислов людина людині вовк (Homo homini lupus est) належить давньоримському письменнику Плавту, який вперше використав його у своїй комедії «Осли». Пізніше це висловлювання стало популярним завдяки англійському філософу https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&sca_esv=f3826a3017f5c801&cs=0&sxsrf=AE3TifMyxriIsMJntCAl2TK8XEs9yRR9uQ%3A1759259736285&q=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%83+%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81%D1%83&sa=X&ved=2********************************************&mstk=AUtExfDKYNtryULm-CYXjF0vOeKwPKZVU-iAr7MESsPODKE9uffiVuMq-5m-FDw-LAOITkZoyFCKYhP1eZTVD1GeaxcJkK_HKeT7SzXWapvpQ4njq8_2wJW2vSTjZSUxgKGHUI4pn51IvL2kY2eFS5vyfLdgeZTgkG6Ve5Kpsax2F3Eiv6RHI2FqjysMa-wG7tIxzbAxP6TFFDt4NftUbwaJSqHVlWFWC3EUAPz0OOXkeh4eKU_rG4D1O6IOD2U-03J2zIDzk2SxMY3HyjY3jS1aeNdu&csui=3 Томасу Гоббсу, який використав його у своїй праці «Левіафан» для опису стану «війни всіх проти всіх» до виникнення держави.
30.09.2025 22:16
Не робіть вигляд, що Ви не зрозуміли, про що я...
Тит Макцій Плавт жив більш як 2200 років тому, і з того часу багато води спливло, і Римська імперія перестала існувати, в той час як російська імперія зараз намагається утримати свої території. І суспільні настрої в ній досягли апогея, перевершивши людоненависницьки погляди Римської імперії.
Саме це я маю на увазі, говорячи про теперішні русняві девизи.
30.09.2025 22:36
А люди залишаються такими ж людьми. Тільки житлове питання їх ще більше зіпсувало.
30.09.2025 22:50
Та ладно.
Американці ну просто бубочки. Британці з французами фігачили Мосул з кращими намірами.
Німці - то взагалі окрема сторінка у френдлі-хісторіс.
Поляки - брати навік.
І один одному всі, як рідні. 😁

Що ми і спостерігаємо у постійних срачах всіх проти всіх за свій шмат ВВП.
30.09.2025 22:54
Я так розумію, що намагання перескочити на інші теми свідчить про відсутність у Вас достойних аргументів?
Ну тоді на цьому і закінчимо цю суперечку.
30.09.2025 22:57
То це я почав розповідати про воду яка тікла з Римської імперії до нинішніх кацапів та натягувати сову на глобус, приміряючи латинський вислів на тварин, які його ніколи не чули?
30.09.2025 23:33
(также XYDESSA) - украинский развлекательно-новостной проект, посвящённый городу https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса, созданный одесситами в 2019 году. Аудитория проекта составляет более миллиона подписчиков.
30.09.2025 21:54
Пане, ви "вотермарки" на наведеному сріншоті побачили?
30.09.2025 22:17
30.09.2025 20:17
правильно - бо потрапив би в тцк.
30.09.2025 20:54 Відповісти
Мені ТЦК повернуло офіцерську книжку, сказавши що я їх не цікавлю.
30.09.2025 20:59 Відповісти
це дивно, бо мого знайомого(офіцера) в 58 зацікавили
30.09.2025 21:41 Відповісти
Мені стільки ж.
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.
30.09.2025 21:44 Відповісти
ну яж кажу дивно, бо в нього спеціальність після військової кафедри "спасатель"
30.09.2025 21:46 Відповісти
Ну так для армії це дуже затребувано!
30.09.2025 21:50 Відповісти
та ні...він "морской" після НКИ...
Кличко!!!!!!
30.09.2025 20:26
Ну не знаю... мені офіцерську книжку повернули більше року тому.
Може зараз щось змінилось?
👍
30.09.2025 20:28
Кличко!!!!!!
30.09.2025 20:26 Відповісти
👍
30.09.2025 20:28 Відповісти
Це в Одесі, там Труханов. Чи Кличко вже переїхав кермувати Одесою?
30.09.2025 20:30 Відповісти
В труханова хороші відносини з оп а у Кличка-ні.Тому-Кличко,що за *****!!!!!!¡
Важка спадщина.
30.09.2025 20:28
Одним таксистам пох - потоп - землетрус - кінець світу - гроші
30.09.2025 20:27 Відповісти
Важка спадщина.
30.09.2025 20:28 Відповісти
Одеса - така Одеса. Всі найобують всіх.
30.09.2025 20:31 Відповісти
Блін, ще такого нам не вистачало!
30.09.2025 20:31 Відповісти
Як правильно: труха забила ливнестоки, чи Труха забила на ливнестоки?
30.09.2025 20:32 Відповісти
громадянин ерефії труханов гарно справляється з обов'язками голови міста...
30.09.2025 20:32 Відповісти
А що відбувається на першому фото? Вони намагаються подолати силу Коріоліса?
30.09.2025 20:33 Відповісти
У меня сосед весной 22г за свой счёт возил людей с Северной Салтовки на вокзал под обстрелами. А тут ******, извините за мой французский
30.09.2025 20:34 Відповісти
Ринкові відносини - попит в десятки разів зріс, а пропозицій більше не стало.
30.09.2025 20:40 Відповісти
З Північної Салтівки возили до евакуаційного потягу і за 1200-1500$.Важкі часи були і люди різні.
30.09.2025 21:00 Відповісти
Мой сосед возил бесплатно
30.09.2025 21:05 Відповісти
Я про те, що одні возили безкоштовно, а інші заробляли шалені гроші.
30.09.2025 22:17 Відповісти
Жора, плюнь за воротник, люблю шторм. )
Очікуй золотий дощ.
30.09.2025 20:50
Насците мне на грудь - душа моря просит!
30.09.2025 20:44 Відповісти
Очікуй золотий дощ.
30.09.2025 20:50 Відповісти
таксі не товар першої необхідності і не невідкладна допомога. Не влаштовує ціна - не купуй. Я наприклад, не купую речі, які на мою думку занадто дорогі для мене. Чому про чорну ікру ніхто не пише, що дорого стало.
30.09.2025 20:50 Відповісти
Чомусь хамон не продається по ціні вареної ковбаси. )
30.09.2025 20:54 Відповісти
вже й варена ковбаса по ціні вареної кобваси не продається
30.09.2025 20:56 Відповісти
Через пару років у нас всюди будуть такі ціни, незалежно від погоди
30.09.2025 21:03 Відповісти
В Одессе любой погодный каприз превращается в городскую катастрофу.
30.09.2025 21:44 Відповісти
В Одесі ніколи такого не було і , шо опять?
30.09.2025 23:08 Відповісти
 
 