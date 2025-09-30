Дощ затопив Одесу: транспорт не курсує, навчання дистанційне, таксі під 2000 грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дощ затопив Одесу, зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Щоб підготуватися до негоди, ще з вечора, 29 вересня, усі комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.
Одеський міський голова 30 вересня Геннадій Труханов провів засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнуто оперативні штаби у районних адміністраціях, введено План реагування на надзвичайні ситуації та визначено першочергові завдання.
Разом із комунальниками у місті працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підтоплених підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення та слідкують за критичною інфраструктурою.
У зв’язку з посиленням негоди весь громадський електротранспорт зупинився ще о 17:30, а рух легкового транспорту у зонах підтоплень обмежено. За необхідності будуть відкриті оперативні пункти незламності.
Обережно, ненормативна лексика!
В Одеській міськраді повідомили, що 1 жовтня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.
На тлі негоди суттєво зросли тарифи на таксі. Якщо раніше середня поїздка коштувала близько 150–200 грн, то зараз замовлення подекуди обходиться у 2000 грн.
У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
Але це вже на любителя!
Да і сама Одеса украіномовна від Дюка до катакомб. І концертів кацапською там нема. І ніяких Пушкіндів та Катерин в Одесі не шанують.
На мою скромну думку - це неправільно, бо ждуни є всюду - і в Києві, і у Львові, і у Харкові, але вважати, що саме вони є уособленням тих міст, є найбільша помилка, яку ви можете зробити.
Якщо Ви судите по Тік-Току, чи Інстаграму, чи по новинам, то чи вважаєте Ви, що це дійсно відображає суспільні настрої? А може все ж таки Ви помиляєтесь, коли судите по найбільш кричущим випадкам?
Думаю - найкращою відповіддю Вам буде те, що другого травня 2014 року Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "РуSSкому міру". Це дорого обішлось Одеситам, але набагато дешевше, ніж Донецьку і Луганську.
Не забувайте про це!
Ще раз - Ви робите величезну помилку, коли судите мільонне місто по найбільш кричущим і скандальним проявам.
А коли я на вулицях Одеси зустрічаю росісйькомовних Харківʼян, чи Херсонців, чи Маріупольців - вони теж є ждунами??? Попри те, що вони поїхали в Одесу, а не Московію? Ви направду так думаєте?
Але разом вони і складають це "покищо російськомовне". Причому, нема нічого тривалішого за "покищо" та нічого постійнішого за "тимчасове", коли мова іде про звички та комфортне середовище.
Більше того, після ріденького переляку 2022 його чисельність знов зростає у 2025.
І мільйон підписників у кацапомовної помийки "******* одєсса" - ета другоє.
Ви це серьозно?!!
Дайте людям час - тим, хто навчався в школі і в інституті російською мовою, дійсно тяжко перейти на Українську, але тим дітям, що зараз навчаються Українською, це буде набагато легше.
І це я чую на вулицях міста, коли дедалі більше людей спілкуються Українською.
Згоден - поки що не в більшості, але дайте їм час! Кардинальні зміни не можуть відбувати по клацанню пальців.
Кому мені треба дати час? Сцикунам, які не хочуть переходити чи пердунам, що однією ногою у могилі?
Як на мене, то за 3,5 роки бомбарлувань аргументів для переходу на українську прилетіло вже достатньо.
Але достатньо для людини, яка вважає себе українцем, а не космополитом з портового міста.
Головне - щоби все було по Закону!
А Закон не зобовʼязує у приватному спілкуванні розмовляти виключно Українською, подобається Вам це чи ні.
Я теж, як бачите, перейшов на Українську, але я також розумію, що не всі так можуть.
Ще раз - дайте їм час.
І не забувайте - росіськомовні часто є не меншими патріотами України, ніж Україномовні.
Я казав, що переходу на українську заважає тільки відсутність бажання.
Але те, що Ви розповідаєте про українську мову на одеських вулицях, мене тішить. Я в Харкові спостерігаю те саме.
Знаю одне - заходжу в кавʼярню, чи до магазину, чи на Привозі, і розмовляю Українською - переважно люди теж відповідають Українською. Не всі - треба визнати. Хтось відповідає суржиком, хтось таки російською... Але жодного разу не зустрів людей, які б відкрито показували своє незадоволення!
Відтак - люди розуміють, що час російськомовності закінчується, просто вони поки не вбачають в себе сил і вміння спілкуватись Українською.
Але це лише питання часу!
Що абсолютно не заважає мені відноситися саме до одеситів, як до дівчат з Приморського бульвару.
Прикольні, симпатичні, юморні але... не для створення міцної родини.
Не люблю я ні це місто, ні його вельми специфічних мешканців.
Вони хоча б чесніщі перед собою та іншими.
А Одеса - суцільне ********, наїбалово та їх виправдання місцевим колоритом.
Відтак - я таки був правий, коли писав, що Ваші намагання образити характеризують лише Вас.
Такий собі містечковий шовінізм.
На цьому відкланююсь.
Мені аж ніяково стало. Засну у смутку з відчуттям недосказаності.
Або подивлюся щось про Марсель, щоб краще розуміти патріотизм маркетанок та контрабандистів.
найбільш кричущих випадків, зможе переналаштуватись на обʼєктивну оцінку.
Мене це не обходить, це проблема Вашого оцінювання картинки, яку Ви нарисували в своїй голові, і яка не має нічого спільного з обʼєктивною реальністю.
Романтика, який заперечує всю історію складання специфічного соціуму свого міста?
Одеса масово заговорить українською тільки у разі нечуваного переселення народів або геноциду.
Це також не можливо, як Одеса без контрабанти чи Донецьк без нелегальних копанок.
Ще раз питаю - коли Ви востанне були в Одесі?
З тих пір ні разу не виникало бажання навідуватись туди ще. Також, як з 2008 я вирішив, що ноги моєї не буде у Криму.
Є більш цікаві і більш приємні чужі місця.
Тит Макцій Плавт жив більш як 2200 років тому, і з того часу багато води спливло, і Римська імперія перестала існувати, в той час як російська імперія зараз намагається утримати свої території. І суспільні настрої в ній досягли апогея, перевершивши людоненависницьки погляди Римської імперії.
Саме це я маю на увазі, говорячи про теперішні русняві девизи.
Американці ну просто бубочки. Британці з французами фігачили Мосул з кращими намірами.
Німці - то взагалі окрема сторінка у френдлі-хісторіс.
Поляки - брати навік.
І один одному всі, як рідні. 😁
Що ми і спостерігаємо у постійних срачах всіх проти всіх за свій шмат ВВП.
Ну тоді на цьому і закінчимо цю суперечку.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.
Може зараз щось змінилось?