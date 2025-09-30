Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТО
Дождь затопил Одессу, зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, сообщает Цензор.НЕТ.
Одесский городской голова 30 сентября Геннадий Труханов провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернуты оперативные штабы в районных администрациях, введен План реагирования на чрезвычайные ситуации и определены первоочередные задачи.
Вместе с коммунальщиками в городе работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подтопленных подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой.
В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановился еще в 17:30, а движение легкового транспорта в зонах подтоплений ограничено. При необходимости будут открыты оперативные пункты несокрушимости.
Осторожно, ненормативная лексика!
В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.
На фоне непогоды существенно выросли тарифы на такси. Если раньше средняя поездка стоила около 150-200 грн, то сейчас заказ иногда обходится в 2000 грн.
У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
Але це вже на любителя!
Да і сама Одеса украіномовна від Дюка до катакомб. І концертів кацапською там нема. І ніяких Пушкіндів та Катерин в Одесі не шанують.
На мою скромну думку - це неправільно, бо ждуни є всюду - і в Києві, і у Львові, і у Харкові, але вважати, що саме вони є уособленням тих міст, є найбільша помилка, яку ви можете зробити.
Якщо Ви судите по Тік-Току, чи Інстаграму, чи по новинам, то чи вважаєте Ви, що це дійсно відображає суспільні настрої? А може все ж таки Ви помиляєтесь, коли судите по найбільш кричущим випадкам?
Думаю - найкращою відповіддю Вам буде те, що другого травня 2014 року Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "РуSSкому міру". Це дорого обішлось Одеситам, але набагато дешевше, ніж Донецьку і Луганську.
Не забувайте про це!
Ще раз - Ви робите величезну помилку, коли судите мільонне місто по найбільш кричущим і скандальним проявам.
А коли я на вулицях Одеси зустрічаю росісйькомовних Харківʼян, чи Херсонців, чи Маріупольців - вони теж є ждунами??? Попри те, що вони поїхали в Одесу, а не Московію? Ви направду так думаєте?
Але разом вони і складають це "покищо російськомовне". Причому, нема нічого тривалішого за "покищо" та нічого постійнішого за "тимчасове", коли мова іде про звички та комфортне середовище.
Більше того, після ріденького переляку 2022 його чисельність знов зростає у 2025.
І мільйон підписників у кацапомовної помийки "******* одєсса" - ета другоє.
Ви це серьозно?!!
Дайте людям час - тим, хто навчався в школі і в інституті російською мовою, дійсно тяжко перейти на Українську, але тим дітям, що зараз навчаються Українською, це буде набагато легше.
І це я чую на вулицях міста, коли дедалі більше людей спілкуються Українською.
Згоден - поки що не в більшості, але дайте їм час! Кардинальні зміни не можуть відбувати по клацанню пальців.
Кому мені треба дати час? Сцикунам, які не хочуть переходити чи пердунам, що однією ногою у могилі?
Як на мене, то за 3,5 роки бомбарлувань аргументів для переходу на українську прилетіло вже достатньо.
Але достатньо для людини, яка вважає себе українцем, а не космополитом з портового міста.
Головне - щоби все було по Закону!
А Закон не зобовʼязує у приватному спілкуванні розмовляти виключно Українською, подобається Вам це чи ні.
Я теж, як бачите, перейшов на Українську, але я також розумію, що не всі так можуть.
Ще раз - дайте їм час.
І не забувайте - росіськомовні часто є не меншими патріотами України, ніж Україномовні.
Я казав, що переходу на українську заважає тільки відсутність бажання.
Але те, що Ви розповідаєте про українську мову на одеських вулицях, мене тішить. Я в Харкові спостерігаю те саме.
Що абсолютно не заважає мені відноситися саме до одеситів, як до дівчат з Приморського бульвару.
Прикольні, симпатичні, юморні але... не для створення міцної родини.
Не люблю я ні це місто, ні його вельми специфічних мешканців.
Тит Макцій Плавт жив більш як 2200 років тому, і з того часу багато води спливло, і Римська імперія перестала існувати, в той час як російська імперія зараз намагається утримати свої території. І суспільні настрої в ній досягли апогея, перевершивши людоненависницьки погляди Римської імперії.
Саме це я маю на увазі, говорячи про теперішні русняві девизи.
Американці ну просто бубочки. Британці з французами фігачили Мосул з кращими намірами.
Німці - то взагалі окрема сторінка у френдлі-хісторіс.
Поляки - брати навік.
І один одному всі, як рідні. 😁
Що ми і спостерігаємо у постійних срачах всіх проти всіх за свій шмат ВВП.
Ну тоді на цьому і закінчимо цю суперечку.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.
Може зараз щось змінилось?