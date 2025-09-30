РУС
5 570 80

Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТО

Дождь затопил Одессу, зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Одесский городской голова 30 сентября Геннадий Труханов провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернуты оперативные штабы в районных администрациях, введен План реагирования на чрезвычайные ситуации и определены первоочередные задачи.

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

Вместе с коммунальщиками в городе работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подтопленных подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой.

В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановился еще в 17:30, а движение легкового транспорта в зонах подтоплений ограничено. При необходимости будут открыты оперативные пункты несокрушимости.

Осторожно, ненормативная лексика!

В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.

На фоне непогоды существенно выросли тарифы на такси. Если раньше средняя поездка стоила около 150-200 грн, то сейчас заказ иногда обходится в 2000 грн.

+14
Не зовсім по темі, але: цікаво, яке бидло досі споживає (і пише!) "канал" під назвою "****** адєсса"?

У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:16 Ответить
не *****, нема такого каналу, провокатор ****
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Є! Назва російською мовою - "ОдеССа".
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:34 Ответить
Української влади в Одесі немає! Дороги перекриті для транспорту, люди годинами добираються додому! Потрібно усунути Труханова та ввести військову адміністрацію в Одесі!
показать весь комментарий
30.09.2025 21:03 Ответить
отож... але підари ******* кривляти та накдати...он піськов сказав що багато "николаевцев и одесситов хотят в россию" и від віртуальних патріотів посипались коментарі що "їх треба вислати в россію", а не те що ************ *******
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
Х#єм по тому піськову, після чого розвернути його задом!
Але це вже на любителя!
показать весь комментарий
30.09.2025 21:52 Ответить
То запусти відео і розуй очі.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:35 Ответить
ну якщо ти там побачив викривлену назву славетного українського міста, то ти дешевий **дар і очі тобі взагалі не потрібні.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:45 Ответить
Ага. А ще більшість ЗЕлених телеграм-помийок теж славетні і дуже українські.

Да і сама Одеса украіномовна від Дюка до катакомб. І концертів кацапською там нема. І ніяких Пушкіндів та Катерин в Одесі не шанують.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:50 Ответить
Ви щось маєте проти такого одесита, як я?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:54 Ответить
Я не знаю такого одесита, як Ви. 😁
показать весь комментарий
30.09.2025 21:55 Ответить
Думаю, що Ви багато чого не знаєте, але намагаєтесь узагальнювати.
На мою скромну думку - це неправільно, бо ждуни є всюду - і в Києві, і у Львові, і у Харкові, але вважати, що саме вони є уособленням тих міст, є найбільша помилка, яку ви можете зробити.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:59 Ответить
А я не про ждунів, а про масову культуру.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:19 Ответить
Коли Ви востанне були в Одесі?
Якщо Ви судите по Тік-Току, чи Інстаграму, чи по новинам, то чи вважаєте Ви, що це дійсно відображає суспільні настрої? А може все ж таки Ви помиляєтесь, коли судите по найбільш кричущим випадкам?
Думаю - найкращою відповіддю Вам буде те, що другого травня 2014 року Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "РуSSкому міру". Це дорого обішлось Одеситам, але набагато дешевше, ніж Донецьку і Луганську.
Не забувайте про це!
показать весь комментарий
30.09.2025 22:26 Ответить
А на концерті Сердючки гоцали тисячі марсіан. І взагалі він проходив таємно від місцевих патріотів.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:34 Ответить
Не знаю, хто там "Гоцав", але всі питання - до Данилка, і Креміня, який не знайшов порушень Закону.
Ще раз - Ви робите величезну помилку, коли судите мільонне місто по найбільш кричущим і скандальним проявам.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:41 Ответить
Ще раз - концерти російською дають там, де на це є попит.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:42 Ответить
Так - в поки що переважно російькомовному місті є попит...
А коли я на вулицях Одеси зустрічаю росісйькомовних Харківʼян, чи Херсонців, чи Маріупольців - вони теж є ждунами??? Попри те, що вони поїхали в Одесу, а не Московію? Ви направду так думаєте?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:47 Ответить
А де я казав, що пофігіст, дебіл, ледар та ждун тотожні?

Але разом вони і складають це "покищо російськомовне". Причому, нема нічого тривалішого за "покищо" та нічого постійнішого за "тимчасове", коли мова іде про звички та комфортне середовище.

Більше того, після ріденького переляку 2022 його чисельність знов зростає у 2025.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:12 Ответить
І пінні вечірки після бомбардувань з десятками загиблих та поранених влаштовують теж таємні вороги.

І мільйон підписників у кацапомовної помийки "******* одєсса" - ета другоє.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:41 Ответить
Ви маєте на увазі, що російськомовний обовʼязково підтримує русню, і чекає на Х.йла??
Ви це серьозно?!!
показать весь комментарий
30.09.2025 22:43 Ответить
Можуть бути десятки причин, чому людина ще не перейшла на Українську, і в кожному випадку своя причина. Переважно - це страх осоромитись поганим знанням мови.
Дайте людям час - тим, хто навчався в школі і в інституті російською мовою, дійсно тяжко перейти на Українську, але тим дітям, що зараз навчаються Українською, це буде набагато легше.
І це я чую на вулицях міста, коли дедалі більше людей спілкуються Українською.
Згоден - поки що не в більшості, але дайте їм час! Кардинальні зміни не можуть відбувати по клацанню пальців.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:53 Ответить
Я з російськомовної родини. 45 років з 50 розмовляв і писав російською.

Кому мені треба дати час? Сцикунам, які не хочуть переходити чи пердунам, що однією ногою у могилі?

Як на мене, то за 3,5 роки бомбарлувань аргументів для переходу на українську прилетіло вже достатньо.

Але достатньо для людини, яка вважає себе українцем, а не космополитом з портового міста.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:59 Ответить
Те, що Ви так вчинили, зовсім не означає, що і інші зобовʼязані робити так само.
Головне - щоби все було по Закону!
А Закон не зобовʼязує у приватному спілкуванні розмовляти виключно Українською, подобається Вам це чи ні.
Я теж, як бачите, перейшов на Українську, але я також розумію, що не всі так можуть.
Ще раз - дайте їм час.
І не забувайте - росіськомовні часто є не меншими патріотами України, ніж Україномовні.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:09 Ответить
Я не казав, що всі зобов'язані бути українцями.

Я казав, що переходу на українську заважає тільки відсутність бажання.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:18 Ответить
Цікаво, що ті люди не мають страху осоромитись поганим знанням російської мови. Адже ота російська made in Odessa далеко не ідеальна (м'яко кажучи).

Але те, що Ви розповідаєте про українську мову на одеських вулицях, мене тішить. Я в Харкові спостерігаю те саме.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:12 Ответить
Я маю на увазі, що російськомовний в Україні-2025 - кліничний дебіл.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:48 Ответить
Те, що людина намагається образити когось, характеризує не його візаві, а саму людину!
показать весь комментарий
30.09.2025 22:55 Ответить
Я не ображаю, а констатую.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:00 Ответить
І ця констатація характеризує саме Вас!
показать весь комментарий
30.09.2025 23:02 Ответить
Я і не сперичаюся.
Що абсолютно не заважає мені відноситися саме до одеситів, як до дівчат з Приморського бульвару.

Прикольні, симпатичні, юморні але... не для створення міцної родини.

Не люблю я ні це місто, ні його вельми специфічних мешканців.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:23 Ответить
тобто колі підари називають нашу країну з першою літерою "О", а столицю, з другою "У" тобі норм заходить?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:56 Ответить
Тобто, це роблять самі одесити.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:57 Ответить
Homini errare est!
показать весь комментарий
30.09.2025 22:01 Ответить
Homini hominis lupus est.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:06 Ответить
Можете ображатись, але це руснявий девіз!
показать весь комментарий
30.09.2025 22:07 Ответить
Коли народився цей вираз кацапів ще не придумав монгольський генштаб. 😁
показать весь комментарий
30.09.2025 22:14 Ответить
Вислов людина людині вовк (Homo homini lupus est) належить давньоримському письменнику Плавту, який вперше використав його у своїй комедії «Осли». Пізніше це висловлювання стало популярним завдяки англійському філософу https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&sca_esv=f3826a3017f5c801&cs=0&sxsrf=AE3TifMyxriIsMJntCAl2TK8XEs9yRR9uQ%3A1759259736285&q=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%83+%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81%D1%83&sa=X&ved=2********************************************&mstk=AUtExfDKYNtryULm-CYXjF0vOeKwPKZVU-iAr7MESsPODKE9uffiVuMq-5m-FDw-LAOITkZoyFCKYhP1eZTVD1GeaxcJkK_HKeT7SzXWapvpQ4njq8_2wJW2vSTjZSUxgKGHUI4pn51IvL2kY2eFS5vyfLdgeZTgkG6Ve5Kpsax2F3Eiv6RHI2FqjysMa-wG7tIxzbAxP6TFFDt4NftUbwaJSqHVlWFWC3EUAPz0OOXkeh4eKU_rG4D1O6IOD2U-03J2zIDzk2SxMY3HyjY3jS1aeNdu&csui=3 Томасу Гоббсу, який використав його у своїй праці «Левіафан» для опису стану «війни всіх проти всіх» до виникнення держави.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:16 Ответить
Не робіть вигляд, що Ви не зрозуміли, про що я...
Тит Макцій Плавт жив більш як 2200 років тому, і з того часу багато води спливло, і Римська імперія перестала існувати, в той час як російська імперія зараз намагається утримати свої території. І суспільні настрої в ній досягли апогея, перевершивши людоненависницьки погляди Римської імперії.
Саме це я маю на увазі, говорячи про теперішні русняві девизи.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:36 Ответить
А люди залишаються такими ж людьми. Тільки житлове питання їх ще більше зіпсувало.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:50 Ответить
Та ладно.
Американці ну просто бубочки. Британці з французами фігачили Мосул з кращими намірами.
Німці - то взагалі окрема сторінка у френдлі-хісторіс.
Поляки - брати навік.
І один одному всі, як рідні. 😁

Що ми і спостерігаємо у постійних срачах всіх проти всіх за свій шмат ВВП.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:54 Ответить
Я так розумію, що намагання перескочити на інші теми свідчить про відсутність у Вас достойних аргументів?
Ну тоді на цьому і закінчимо цю суперечку.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:57 Ответить
(также XYDESSA) - украинский развлекательно-новостной проект, посвящённый городу https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса, созданный одесситами в 2019 году. Аудитория проекта составляет более миллиона подписчиков.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:54 Ответить
Пане, ви "вотермарки" на наведеному сріншоті побачили?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:17 Ответить
Таксисти місцеві з Фокусіми, під час аварії на станції, гроші не дерли з мешканців, як оті з Одеси, після дощу!!!! Україна і Японія!! Наслідки совдепівського, людина - людині, друг, таваріщ і брат???
показать весь комментарий
30.09.2025 20:17 Ответить
Виходив з дому - дощик був так собі.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:25 Ответить
правильно - бо потрапив би в тцк.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:54 Ответить
Мені ТЦК повернуло офіцерську книжку, сказавши що я їх не цікавлю.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:59 Ответить
це дивно, бо мого знайомого(офіцера) в 58 зацікавили
показать весь комментарий
30.09.2025 21:41 Ответить
Мені стільки ж.
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
ну яж кажу дивно, бо в нього спеціальність після військової кафедри "спасатель"
показать весь комментарий
30.09.2025 21:46 Ответить
Ну так для армії це дуже затребувано!
показать весь комментарий
30.09.2025 21:50 Ответить
та ні...він "морской" після НКИ...
показать весь комментарий
30.09.2025 21:52 Ответить
Ну не знаю... мені офіцерську книжку повернули більше року тому.
Може зараз щось змінилось?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:05 Ответить
Кличко!!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:26 Ответить
👍
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Це в Одесі, там Труханов. Чи Кличко вже переїхав кермувати Одесою?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:30 Ответить
В труханова хороші відносини з оп а у Кличка-ні.Тому-Кличко,що за *****!!!!!!¡
показать весь комментарий
30.09.2025 21:04 Ответить
Одним таксистам пох - потоп - землетрус - кінець світу - гроші
показать весь комментарий
30.09.2025 20:27 Ответить
Важка спадщина.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Одеса - така Одеса. Всі найобують всіх.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Блін, ще такого нам не вистачало!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Як правильно: труха забила ливнестоки, чи Труха забила на ливнестоки?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:32 Ответить
громадянин ерефії труханов гарно справляється з обов'язками голови міста...
показать весь комментарий
30.09.2025 20:32 Ответить
А що відбувається на першому фото? Вони намагаються подолати силу Коріоліса?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:33 Ответить
У меня сосед весной 22г за свой счёт возил людей с Северной Салтовки на вокзал под обстрелами. А тут ******, извините за мой французский
показать весь комментарий
30.09.2025 20:34 Ответить
Ринкові відносини - попит в десятки разів зріс, а пропозицій більше не стало.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:40 Ответить
З Північної Салтівки возили до евакуаційного потягу і за 1200-1500$.Важкі часи були і люди різні.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:00 Ответить
Мой сосед возил бесплатно
показать весь комментарий
30.09.2025 21:05 Ответить
Я про те, що одні возили безкоштовно, а інші заробляли шалені гроші.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:17 Ответить
Жора, плюнь за воротник, люблю шторм. )
показать весь комментарий
30.09.2025 20:41 Ответить
Насците мне на грудь - душа моря просит!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:44 Ответить
Очікуй золотий дощ.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:50 Ответить
таксі не товар першої необхідності і не невідкладна допомога. Не влаштовує ціна - не купуй. Я наприклад, не купую речі, які на мою думку занадто дорогі для мене. Чому про чорну ікру ніхто не пише, що дорого стало.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:50 Ответить
Чомусь хамон не продається по ціні вареної ковбаси. )
показать весь комментарий
30.09.2025 20:54 Ответить
вже й варена ковбаса по ціні вареної кобваси не продається
показать весь комментарий
30.09.2025 20:56 Ответить
Через пару років у нас всюди будуть такі ціни, незалежно від погоди
показать весь комментарий
30.09.2025 21:03 Ответить
В Одессе любой погодный каприз превращается в городскую катастрофу.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
В Одесі ніколи такого не було і , шо опять?
показать весь комментарий
30.09.2025 23:08 Ответить
 
 